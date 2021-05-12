ХАМАС здійснив масований ракетний обстріл Тель-Авіва, Ізраїль відповів

Терористичне угрупування ХАМАС, що перебуває при владі у Секторі Гази, у ніч на неділю, 16 травня, здійснив новий потужний ракетний обстріл Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю. У ізраїльській армії заявили про "сильний град ракет", випущених по території країни.

За даними DW, масштабному ракетному обстрілу в ніч на 16 травня піддалося, зокрема, передмістя Тель-Авіва Холон.

За кілька годин до того офіційний представник ісламістської організації заявив про намір здійснити ракетну атаку.

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Ізраїль завдав ударів у відповідь

Після цього літаки ізраїльських ВПС завдали серію масованих ударів по Сектору Гази, передає The Times of Israel.

Пожежа у Газі внаслідок удару у відповідь, нанесеного авіацією Ізраїлю

Напередодні, 15 травня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по багатоповерховому будинку в Секторі Гази, в якому знаходяться офіси кількох світових ЗМІ та в якому, за даними Ізраїлю, перебувала штаб-квартира розвідувальної служби ХАМАСу, а також по будівлі табору для біженців "Аль-шати".

Як розповів згодом DW представник ЦАХАЛ, підполковник Джонатан Конрікус, метою удару по табору для біженців був один з керівників ХАМАС.

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Нове загострення конфлікту між Ізраїлем та Газою

Взаємні ракетні обстріли Ізраїлю і Сектора Гази не припиняються з 10 травня. Конфлікт між сторонами різко загострився після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей з орендованих ними багато років будинків в Східному Єрусалимі. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, внаслідок яких постраждали сотні людей.

ХАМАС оголосив себе захисником Єрусалима та піддав Ізраїль масованому ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю у відповідь завдали удари по сотнях цілей у Газі.

За повідомленням міністерства охорони здоров'я в Газі, за п'ять днів з початку нового витка конфлікту загинули 139 палестинців, у тому числі 39 дітей, ще 950 осіб поранено. За оцінками ООН, близько 10 тисяч палестинців були змушені залишити свої будинки через обстріли. Ізраїльська влада повідомила про загибель в країні 10 осіб і пораненні понад 560.