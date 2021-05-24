Німецька преса: Той, хто все ще хоче літати через Білорусь, наражає себе на ризик

Німецькі ЗМІ широко коментують інцидент з літаком Ryanair, який був змушений здійснити екстрену посадку в Мінську, після чого був затриманий опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич, що перебував на борту. Це стало головною темою обговорення на саміті глав держав і урядів країн-членів ЄС, що почався 24 травня.

Berliner Zeitung: Бомба в літаку - привід для затримання Протасевича

"Посадка в Мінську літака компанії Ryanair, до якої змусила екіпаж білоруська влада, вкрай проблематична. Адже загроза вибуху на борту літака бомби - лишень привід для затримання опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича", - пише у своєму коментарі для газети Berliner Zeitung журналіст Міхаель Маєр (Michael Maier). Кримінальне переслідування опозиційних журналістів, активістів і критиків влади набуло в Білорусі жахливих масштабів, підкреслює він і нагадує, що на початку тижня в Білорусі було ухвалено закон, згідно з яким висвітлення акцій протесту в країні загрожує покаранням.

Роман Протасевич до затримання

"Роман Протасевич - політичний в'язень. Авторитарні режими, такі як режим Лукашенка, застосовують проти політв'язнів дифамаційну термінологію, називаючи їх висловлювання і публікації "екстремістськими", а їх самих -"терористами". Абсолютно очевидно, що Протасевич у такій ситуації не може сподіватися на дотримання прав людини і слідство, проведене відповідно до принципів правової держави", - пише Маєр. Тому першою вимогою з боку західної спільноти має стати звільнення Протасевича: "Німеччина повинна запропонувати йому політичний притулок. А ЄС необхідно запросити в Європу всіх тих, хто страждає від репресій у Білорусі. Адже система державного свавілля не боїться нічого більше, ніж перспективи свободи для своїх громадян і дисидентів".

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Taz: Білорусь не могла обійтися без допомоги спецслужб РФ

"Викрадення літака компанії Ryanair - однозначний сигнал диктатора Лукашенка. Він означає, що той, хто все ще хоче літати через територію Білорусі, наражає на ризик себе і тих, з ким разом летить, - пише журналіст видання taz Бернгард Класен (Bernhard Clasen). - Не виключено, що винищувач-перехоплювач, який було послано за літаком Ryanair, міг здійснити свої погрози і відкрити вогонь, якби пілоти не погодилися виконати вимогу і посадити літак в аеропорту Мінська".

Журналіст taz вважає, що після цього випадку авіакомпаніям має бути заборонено літати над територією Білорусі, і це в інтересах самих же пасажирів, життя яких не повинні піддаватися ризику.

"За цим брутальним актом викрадення літака, організованим білоруською державою, криється ще один сигнал", - пише німецький журналіст. Після того як Лукашенко піддав переслідуванням і змусив замовкнути всіх вряди-годи успішних своїх опонентів і критиків, активістів, правозахисників, опозиціонерів, журналістів всередині країни, його увага переключилася на тих, хто встиг покинути Білорусь і перебуває за кордоном: "Одна з лідерів опозиції Світлана Тихановська, яка тиждень тому летіла тим же маршрутом з Греції, в майбутньому повинна дуже докладно вивчати весь шлях, перш ніж купувати квиток на літак. Інакше вона може стати наступною, хто всупереч своїй волі опиниться в мінському аеропорту".

Складно уявити, що такого роду викрадення літака Білорусь здійснила самостійно, впевнений Бернгард Класен: "Лише дехто знав про те, що Роман Протасевич перебуває в Греції. Для подібної операції спецслужб необхідна відповідна інфраструктура. Білорусь, яка в Греції не має навіть посла, навряд чи володіє нею. Тому можна виходити з того, що допомогу їй надав "старший брат" - ФСБ РФ".

Лукашенко навчився в Путіна, пише далі в своєму коментарі автор taz. "У Росії є досвід поводження з опозиціонерами, які перебувають за кордоном. Отруєний полонієм в 2006 році Олександр Литвиненко, убитий у Відні в 2009 році Умар Ісраїлов - противник глави Чечні Рамзана Кадирова, ще один опонент Кадирова - Шаміль Солтамурадов, депортований з Німеччини до РФ в 2018 році і засуджений там до 17 років позбавлення волі, наочно демонструють, що Олександр Лукашенко слідує російським прикладом переслідувати критиків режиму і за кордоном". Для Німеччини, на думку Бернгарда Класена, це означає, що країна повинна захистити людей, які втекли від переслідувань білоруського режиму, "навіть якщо це призведе до того, що ми повинні будемо дорожче платити за авіаперельоти, якщо літаки не літатимуть над територією Білорусі".

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Die Welt: Лукашенко перетнув червону лінію - ЄС повинен ввести санкції

Лукашенко перетнув червону лінію, це було очевидно ще до початку саміту ЄС, пише кореспондент газети Die Welt Тобіас Кайзер (Tobias Kaiser): "Білоруська влада не тільки змусила до посадки в Мінську літак Ryanair, щоб затримати опозиційного журналіста, що перебуває на борту. Цим маневром вони захопили не тільки літак, але і саміт глав держав і урядів 27 країн ЄС. Пандемія коронавірусу, захист клімату, відносини з Росією - через Білорусь усі теми були відсунуті на другий план".

Вимушена посадка літака в Мінську за день до саміту ЄС стала величезною помилкою Олександра Лукашенка, вважає німецький журналіст: "Адже коли глави держав і урядів ЄС зібралися на свою зустріч, обурення діями Білорусі були ще настільки свіжі, що держави-члени Євросоюзу в незвичній для себе єдності узгодили санкції проти режиму Лукашенка та ще й у такій формі, якої раніше не існувало".

Огляд преси підготувала Наталія Позднякова