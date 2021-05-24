 Німецька преса: Той, хто все ще хоче літати через Білорусь, наражає себе на ризик | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.05.2021

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Європа

Німецька преса: Той, хто все ще хоче літати через Білорусь, наражає себе на ризик

Бомба в літаку Ryanair - лише привід для операції спецслужб із затримання блогера Протасевича. Хто допомагав у цьому Мінську, і що кажуть у ЄС? В огляді DW - найяскравіші цитати німецьких газет.

Літак Ryanair після екстреної посадки в аеропорту Мінська

Літак Ryanair після екстреної посадки в аеропорту Мінська

Німецькі ЗМІ широко коментують інцидент з літаком Ryanair, який був змушений здійснити екстрену посадку в Мінську, після чого був затриманий опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич, що перебував на борту. Це стало головною темою обговорення на саміті глав держав і урядів країн-членів ЄС, що почався 24 травня.

Berliner Zeitung: Бомба в літаку - привід для затримання Протасевича

"Посадка в Мінську літака компанії Ryanair, до якої змусила екіпаж білоруська влада, вкрай проблематична. Адже загроза вибуху на борту літака бомби - лишень привід для затримання опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича", - пише у своєму коментарі для газети Berliner Zeitung журналіст Міхаель Маєр (Michael Maier). Кримінальне переслідування опозиційних журналістів, активістів і критиків влади набуло в Білорусі жахливих масштабів, підкреслює він і нагадує, що на початку тижня в Білорусі було ухвалено закон, згідно з яким висвітлення акцій протесту в країні загрожує покаранням.

Роман Протасевич

Роман Протасевич до затримання

"Роман Протасевич - політичний в'язень. Авторитарні режими, такі як режим Лукашенка, застосовують проти політв'язнів дифамаційну термінологію, називаючи їх висловлювання і публікації "екстремістськими", а їх самих -"терористами". Абсолютно очевидно, що Протасевич у такій ситуації не може сподіватися на дотримання прав людини і слідство, проведене відповідно до принципів правової держави", - пише Маєр. Тому першою вимогою з боку західної спільноти має стати звільнення Протасевича: "Німеччина повинна запропонувати йому політичний притулок. А ЄС необхідно запросити в Європу всіх тих, хто страждає від репресій у Білорусі. Адже система державного свавілля не боїться нічого більше, ніж перспективи свободи для своїх громадян і дисидентів".

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Taz: Білорусь не могла обійтися без допомоги спецслужб РФ

"Викрадення літака компанії Ryanair - однозначний сигнал диктатора Лукашенка. Він означає, що той, хто все ще хоче літати через територію Білорусі, наражає на ризик себе і тих, з ким разом летить, - пише журналіст видання taz Бернгард Класен (Bernhard Clasen). - Не виключено, що винищувач-перехоплювач, який було послано за літаком Ryanair, міг здійснити свої погрози і відкрити вогонь, якби пілоти не погодилися виконати вимогу і посадити літак в аеропорту Мінська".

Журналіст taz вважає, що після цього випадку авіакомпаніям має бути заборонено літати над територією Білорусі, і це в інтересах самих же пасажирів, життя яких не повинні піддаватися ризику.

"За цим брутальним актом викрадення літака, організованим білоруською державою, криється ще один сигнал", - пише німецький журналіст. Після того як Лукашенко піддав переслідуванням і змусив замовкнути всіх вряди-годи успішних своїх опонентів і критиків, активістів, правозахисників, опозиціонерів, журналістів всередині країни, його увага переключилася на тих, хто встиг покинути Білорусь і перебуває за кордоном: "Одна з лідерів опозиції Світлана Тихановська, яка тиждень тому летіла тим же маршрутом з Греції, в майбутньому повинна дуже докладно вивчати весь шлях, перш ніж купувати квиток на літак. Інакше вона може стати наступною, хто всупереч своїй волі опиниться в мінському аеропорту".

Складно уявити, що такого роду викрадення літака Білорусь здійснила самостійно, впевнений Бернгард Класен: "Лише дехто знав про те, що Роман Протасевич перебуває в Греції. Для подібної операції спецслужб необхідна відповідна інфраструктура. Білорусь, яка в Греції не має навіть посла, навряд чи володіє нею. Тому можна виходити з того, що допомогу їй надав "старший брат" - ФСБ РФ".

Лукашенко навчився в Путіна, пише далі в своєму коментарі автор taz. "У Росії є досвід поводження з опозиціонерами, які перебувають за кордоном. Отруєний полонієм в 2006 році Олександр Литвиненко, убитий у Відні в 2009 році Умар Ісраїлов - противник глави Чечні Рамзана Кадирова, ще один опонент Кадирова - Шаміль Солтамурадов, депортований з Німеччини до РФ в 2018 році і засуджений там до 17 років позбавлення волі, наочно демонструють, що Олександр Лукашенко слідує російським прикладом переслідувати критиків режиму і за кордоном". Для Німеччини, на думку Бернгарда Класена, це означає, що країна повинна захистити людей, які втекли від переслідувань білоруського режиму, "навіть якщо це призведе до того, що ми повинні будемо дорожче платити за авіаперельоти, якщо літаки не літатимуть над територією Білорусі".

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Die Welt: Лукашенко перетнув червону лінію - ЄС повинен ввести санкції

Лукашенко перетнув червону лінію, це було очевидно ще до початку саміту ЄС, пише кореспондент газети Die Welt Тобіас Кайзер (Tobias Kaiser): "Білоруська влада не тільки змусила до посадки в Мінську літак Ryanair, щоб затримати опозиційного журналіста, що перебуває на борту. Цим маневром вони захопили не тільки літак, але і саміт глав держав і урядів 27 країн ЄС. Пандемія коронавірусу, захист клімату, відносини з Росією - через Білорусь усі теми були відсунуті на другий план".

Вимушена посадка літака в Мінську за день до саміту ЄС стала величезною помилкою Олександра Лукашенка, вважає німецький журналіст: "Адже коли глави держав і урядів ЄС зібралися на свою зустріч, обурення діями Білорусі були ще настільки свіжі, що держави-члени Євросоюзу в незвичній для себе єдності узгодили санкції проти режиму Лукашенка та ще й у такій формі, якої раніше не існувало".

Огляд преси підготувала Наталія Позднякова

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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