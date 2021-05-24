Експерт: Білорусь муситиме довести, що мала інформацію про бомбу в літаку

Пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни - Вільнюс, 23 травня був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Мінська. Приводом стало неправдиве повідомлення про закладену на борту бомбу. Серед пасажирів перебував адміністратор Telegram-каналу "Беларусь головного мозга" і колишній головний редактор критичного до режиму правителя країни Олександра Лукашенка Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, якого затримали одразу після посадки літака.

В Євросоюзі інцидент з Ryanair назвали "актом державного тероризму і захоплення цивільного літака". Про те, наскільки допустимо змушувати літак до посадки з точки зору міжнародного повітряного права і які санкції може очікувати держава в разі його порушення, DW поговорила з німецьким експертом в галузі авіаційного права професором Ельмаром Ґімуллою (Elmar Giemulla).

DW: Чи може держава змусити до посадки цивільний літак міжнародної авіакомпанії? Наскільки це допустимо з точки зору міжнародного повітряного права?

Ельмар Ґімулла: Білорусь є державою-учасницею Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція 1944 року, що діє з 1947 року, учасницями якої на даний час є 193 держави. - Ред.) з 1993 року.

Експерт в галузі авіаційного права Ельмар Ґімулла

Згідно зі статтею 5, держави договору погоджуються, що всі повітряні судна, не зайняті в регулярних міжнародних повітряних сполученнях, мають право на безпосадочні перельоти через їхню територію. Однак в статті 5 є застереження, що передбачає, що будь-яка держава-учасниця залишає за собою право вимагати здійснення посадки. Саме на нього, очевидно, і посилатиметься Білорусь, тим більше, що там не вказані конкретні умови для реалізації цього застереження. Але, зрозуміло, воно не дає карт-бланш для свавілля, а повинно відповідати духу угоди.

У яких випадках можна вимагати від екіпажу міжнародного рейсу зробити непередбачену польотом посадку?

По-перше, треба розуміти, що вимушена посадка завжди є загрозою для безпеки повітряних польотів і виходить за межі звичайних і очікуваних процедур. Необхідно з'ясувати, який вплив на екіпаж Ryanair могло здійснити оголошення про те, що на борту бомба (я виходжу з того, що пасажирів поінформували про це вже після приземлення). У будь-якому разі, напруження, що виникло, безумовно, є загрозою для безпеки польоту. Цей ризик може бути виправданий тільки тоді, коли вимушена посадка дозволяє уникнути набагато більшого ризику для безпеки повітряних польотів, наприклад, військової ескалації або вибуху бомби. В даному разі ситуація була зовсім інша.

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Але ж білоруська влада може сказати, що змусила літак до посадки після того, як отримала інформацію про бомбу на борту.

Вони можуть так сказати, але тоді їм доведеться це довести, надати конкретні дані: що це була за інформація, від кого вона надійшла. Сказати, що вони отримали її від спецслужб, буде недостатньо. І якщо у Білорусі немає нічого, що вона могла б покласти на стіл, щоб підтвердити свою версію, їй буде важко. Присутність на борту літака блогера не була загрозою, яку необхідно було негайно усунути, та ще й у такий радикальний спосіб як вимушена посадка. Такиим чином Білорусь порушила умови Чиказької конвенції. Іншими словами, цей інцидент - ніщо інше як організоване державою викрадення літака. І це також порушення Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 року, до якої Білорусь вже приєдналася в 1971 році. Таким чином, вимушена посадка літака Ryanair не тільки незаконна з точки зору міжнародного права, але є також злочинним діянням.

Чи передбачені якісь правові наслідки за подібні грубі порушення?

Перш за все, має відреагувати Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), до якої Білорусь приєдналася, підписавши Чиказьку конвенцію. Відповідно до статті 54 цього договору, інцидент повинна прояснити Рада ICAO - один з керівних органів цієї структури (другим є Асамблея). Рада зобов'язана попросити білоруський уряд зробити заяву, а потім доповісти Асамблеї про цей інцидент і його причини, і тоді Асамблея ICAO може накласти на Білорусь санкції, винести догану або ухвалити якесь інше рішення.

Ще одна можливість полягає в тому, що ірландський уряд - Ryanair, зрештою, є ірландської авіакомпанією - відповідно до статті 84 Чиказької конвенції подасть в ICAO позов на білоруський уряд і вимагатиме роз'яснень. Ну і, крім того, сама авіакомпанія Ryanair, яка зазнала збитків внаслідок вимушеної посадки, може звернутися до суду і вимагати від білоруського уряду відшкодування збитків.

Наскільки висока ймовірність того, що Білорусь виключать із Міжнародної організації цивільної авіації?

Виключення з Міжнародної організації цивільної авіації - це крайній захід, і ICAO практично ніколи не вдається до нього. Поодинокий випадок не є причиною для виключення - навіть якщо мова йде про, безсумнівно, серйозне порушення. Дуже ймовірно, що Асамблея зробить Білорусі застереження, що в разі повторення подібного інциденту країну буде виключено з ICAO. З боку білоруського уряду було б необачно не дослухалися до цього, оскільки якщо це станеться вдруге, у них вже не буде шансів. А виключення з ICAO означає, що країні буде вкрай складно здійснювати міжнародні повітряні перевезення. І вона, по суті, опиниться в самоізоляції.

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Чи може ICAO накласти якісь санкції на білоруського авіаперевізника "Белавіа"?

Я не думаю, що це станеться. Хоча "Белавіа" - це державна авіакомпанія, тож теоретично така можливість є. Але за певних обставин це можна було б розцінити як порушення міжнародного права. А порушувати міжнародне право у відповідь на порушення міжнародного права іншою стороною - така реакція призводить до ескалації конфлікту, ICAO ж завжди дуже зацікавлена ​​в тому, щоб не допустити загострення ситуації.

По суті, це означає, що білоруській владі не варто побоюватися якихось дієвих санкцій у зв'язку з вимушеною посадкою літака Ryanair в Мінську і порушенням Чиказької конвенції?

Санкції у вигляді догани з боку ICAO, безумовно, будуть. Можна, звичайно, сказати, що догана - це не більше ніж слова на папері. Але якщо міжнародна організація, до складу якої входять багато країн, доходить висновку, що одна з держав-учасниць свідомо порушила правила, і виносить їй догану, це дуже серйозна шкода для репутації. І до такої країни в усьому світі починають ставитися з недовірою. А це, своєю чергою, може призвести до того, що авіакомпанії в майбутньому ухвалять добровільне рішення уникати рейсів до Білорусі і польотів в білоруському повітряному просторі. Тому не варто недооцінювати роль догани - навіть якщо вона не має прямого впливу, все одно руйнує основу для довіри, яка, по суті, є фундаментом усього міжнародного права і будь-якого міжнародного співіснування і співпраці. Якщо ICAO офіційно заявить, що Білорусь порушила міжнародне право, це стане для країни дуже сильним ударом. Ну і, зрештою, як я вже говорив, в разі повторного порушення (міжнародного повітряного права. - Ред.) у ICAO не залишиться іншого виходу, крім виключення Білорусі з організації. Тож можна сказати, що перший крок на шляху до виключення вже зроблено.