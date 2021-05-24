 Ще чотири авіакомпанії оминатимуть повітряний простір Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2021

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Новини

Ще чотири авіакомпанії оминатимуть повітряний простір Білорусі

Авіакомпанії Air France, Finnair, KLM та Singapore Airlines заявили, що не використовуватимуть повітряний простір Білорусі для польотів власних літаків.

Літак авіакомпанії Air France на злітній смузі аеропорту у Парижі

Air France - серед авіакомпаній, які припиняють користуватися повітряним простором Білорусі

Після того, як білоруська влада змусила до посадки у Мінську літак Ryanair, дедалі більше авіакомпаній заявляють про те, що не використовуватимуть повітряний простір Білорусі для польотів. Про таке рішення у вівторок, 25 травня, оголосили Air France, Finnair, KLM та Singapore Airlines.

Так, у Air France заявили, що, згідно з ухвалою про запровадження санкцій з боку ЄС, "поки що" відмовилися від польотів над Білоруссю. Finnair й KLM також ухвалили аналогічне рішення. А у Singapore Airlines пообіцяли перелаштувати свої маршрути у Європі таким чином, аби літаки оминали білоруський повітряний простір. "Безпека наших клієнтів та екіпажів має найвищий пріоритет", - заявили у авіакомпанії з Сінгапуру.

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Україна припинила авіасполучення з Білоруссю

При цьому ще 24 травня про рішення оминати небо Білорусі повідомили авіаперевізники Lufthansa, SAS та AirBaltic. Також уряд у Лондоні наказав британським літакам оминати повітряний простір цієї країни.

При цьому Україна пішла на ще більш жорсткий крок. Український уряд на виконання доручення президента Володимира Зеленського вирішив повністю припинити авіасполучення з Білоруссю вже з 26 травня. Водночас так само, як і у Великобританії, в Україні також заборонили українським авіакомпаніям та літакам виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Санкції ЄС проти Білорусі

Ввечері 24 травня глави держав і урядів країн ЄС домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Окрім персональних та економічних санкцій, лідери Євросоюзу закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському авіапросторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських компаній повітряним простором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у Євросоюзі.

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