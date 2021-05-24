Ще чотири авіакомпанії оминатимуть повітряний простір Білорусі

Після того, як білоруська влада змусила до посадки у Мінську літак Ryanair, дедалі більше авіакомпаній заявляють про те, що не використовуватимуть повітряний простір Білорусі для польотів. Про таке рішення у вівторок, 25 травня, оголосили Air France, Finnair, KLM та Singapore Airlines.

Так, у Air France заявили, що, згідно з ухвалою про запровадження санкцій з боку ЄС, "поки що" відмовилися від польотів над Білоруссю. Finnair й KLM також ухвалили аналогічне рішення. А у Singapore Airlines пообіцяли перелаштувати свої маршрути у Європі таким чином, аби літаки оминали білоруський повітряний простір. "Безпека наших клієнтів та екіпажів має найвищий пріоритет", - заявили у авіакомпанії з Сінгапуру.

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Україна припинила авіасполучення з Білоруссю

При цьому ще 24 травня про рішення оминати небо Білорусі повідомили авіаперевізники Lufthansa, SAS та AirBaltic. Також уряд у Лондоні наказав британським літакам оминати повітряний простір цієї країни.

При цьому Україна пішла на ще більш жорсткий крок. Український уряд на виконання доручення президента Володимира Зеленського вирішив повністю припинити авіасполучення з Білоруссю вже з 26 травня. Водночас так само, як і у Великобританії, в Україні також заборонили українським авіакомпаніям та літакам виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Санкції ЄС проти Білорусі

Ввечері 24 травня глави держав і урядів країн ЄС домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Окрім персональних та економічних санкцій, лідери Євросоюзу закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському авіапросторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських компаній повітряним простором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у Євросоюзі.