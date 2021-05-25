Меркель: Поки немає даних про роль Росії у інциденті з літаком Ryanair

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що досі не було наведено вагомих доказів причетності Росії до інциденту з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

"Ми зачепили питання, чи має Росія стосунок до цього", - сказала Меркель у вівторок, 25 травня, під час проведеної в режимі онлайн пресконференції, цитує інформагенція Reuters.

За словами Меркель, напередодні, коли на саміті ЄС ухвалювалося рішення про подальші дії щодо Білорусі через цей інцидент, "жодних підтверджених даних, що вказували б на роль Росії" в подіях у Мінську не було.

Водночас Меркель запевнила, що вона обов'язково обговорить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним, коли матиме з ним розмову.

Меркель також знову вказала на необхідність діалогу з Москвою: "Можна мати різні думки й при цьому спілкуватися і зустрічатися". За її словами, саме це вона робить, контактуючи з російським президентом Володимиром Путіним. "Дипломатія має шанс тільки тоді, якщо люди розмовляють одне з одним", - наголосила канцлерка.

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Меркель вимагає звільнення Протасевича

Анґела Меркель також наполягла на звільненні затриманого під час посадки літака в Мінську білоруського блогера й опозиційного активіста Романа Протасевича. За її словами, оприлюднене державними ЗМІ Білорусі відео з "зізнанням" Протасевича "можна назвати тривожним" і цей факт робить ще нагальнішою вимогу ЄС щодо звільнення Протасевича.

"Ми застосуємо задля цього всі наявні канали", - запевнила Меркель, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, на проведеному 24 травня саміті ЄС лідери спільноти погодилися щодо необхідності запровадження заходів проти Білорусі через інцидент з літаком.

Білоруська сторона каже натомість про терористичну загрозу для повітряного судна й запросила для розслідування низку міжнародних експертів, у тому числі з ЄС та США.

Раніше Меркель наголошувала, що вона не вірить у представлену білоруською владою версію подій щодо екстреної посадки пасажирського авіалайнера.