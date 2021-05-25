 Меркель: Поки немає даних про роль Росії у інциденті з літаком Ryanair | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2021

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Новини

Меркель: Поки немає даних про роль Росії у інциденті з літаком Ryanair

Коли на саміті ЄС ухвалювали рішення щодо подальших дій у відповідь на екстрену посадку літака в Мінську, жодних вагомих доказів причетності Росії до інциденту не було, запевнила Анґела Меркель.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що досі не було наведено вагомих доказів причетності Росії до інциденту з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську

"Ми зачепили питання, чи має Росія стосунок до цього", - сказала Меркель у вівторок, 25 травня, під час проведеної в режимі онлайн пресконференції, цитує інформагенція Reuters.

За словами Меркель, напередодні, коли на саміті ЄС ухвалювалося рішення про подальші дії щодо Білорусі через цей інцидент, "жодних підтверджених даних, що вказували б на роль Росії" в подіях у Мінську не було.

Водночас Меркель запевнила, що вона обов'язково обговорить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним, коли матиме з ним розмову.

Меркель також знову вказала на необхідність діалогу з Москвою: "Можна мати різні думки й при цьому спілкуватися і зустрічатися". За її словами, саме це вона робить, контактуючи з російським президентом Володимиром Путіним. "Дипломатія має шанс тільки тоді, якщо люди розмовляють одне з одним", - наголосила канцлерка.

Читайте також: Меркель оголосила про майбутні переговори із США щодо Росії

Меркель вимагає звільнення Протасевича

Анґела Меркель також наполягла на звільненні затриманого під час посадки літака в Мінську білоруського блогера й опозиційного активіста Романа Протасевича. За її словами, оприлюднене державними ЗМІ Білорусі відео з "зізнанням" Протасевича "можна назвати тривожним" і цей факт робить ще нагальнішою вимогу ЄС щодо звільнення Протасевича.

"Ми застосуємо задля цього всі наявні канали", - запевнила Меркель, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, на проведеному 24 травня саміті ЄС лідери спільноти погодилися щодо необхідності запровадження заходів проти Білорусі через інцидент з літаком.

Білоруська сторона каже натомість про терористичну загрозу для повітряного судна й запросила для розслідування низку міжнародних експертів, у тому числі з ЄС та США.

Раніше Меркель наголошувала, що вона не вірить у представлену білоруською владою версію подій щодо екстреної посадки пасажирського авіалайнера.

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