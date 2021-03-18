 Кандидат у канцлери від ХДС підтримав курс Меркель щодо Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.05.2021

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Європа

Кандидат у канцлери від ХДС підтримав курс Меркель щодо Росії

Армін Лашет - кандидат від християнських демократів у канцлери Німеччини - заявив, що не став би нічого міняти в німецькій політиці щодо Росії та підходу Берліна до проєкту "Північний потік-2".

Армін Лашет 19 травня виступив у Фонді Конрада Аденауера

Армін Лашет 19 травня виступив у Фонді Конрада Аденауера

Росія може бути партнером в питаннях забезпечення безпеки Європи, але якщо вона порушує міжнародні правила, Росії треба вказати на межі дозволеного. Про це заявив прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet), котрого правлячий у Німеччині Християнсько-демократичний союз (ХДС) висунув кандидатом у канцлери Німеччини. Вибори до Бундестагу, від результату яких залежить, хто стане наступником Анґели Меркель (Angela Merkel), пройдуть 26 вересня.

19 травня Лашет виступив зі своєю першою програмною зовнішньополітичною промовою на конференції близького до Християнсько-демократичного союзу Фонду імені Конрада Аденауера (Konrad-Adenauer-Stiftung) і відповів на питання, зокрема кореспондента DW.

Китай - одна з причин "зміни епох"

Поточну зовнішньополітичну ситуацію Лашет охарактеризував як "зміну епох". Причиною, за його словами, стали кілька факторів. Найважливіший серед них - значно більша роль Китаю на світовій арені. У КНР Лашет бачить партнера, економічного конкурента, але й суперника в тому, що стосується уявлень про демократію, цінності і права людини.

Німецький автопром відчуває дефіцит мікрочіпів

Німецький автопром відчуває дефіцит мікрочіпів

До "зміни епох", за словами кандидата в канцлери від німецьких консерваторів, призвели також нові технології, які кардинальним чином змінили не тільки життя людей, а й світову політику. "Комп'ютерні чіпи здатні несподівано перетворитися з масового товару настратегічний ресурс", - навів приклад Лашет, нагадавши про те, що через дефіцит спеціальних мікросхем простоюють потужності німецького автопрому - головного локомотива експорту Німеччини.

Ще один фактор, який характеризує поточний момент, - нехтування міжнародним правом, сказав Лашет, явно маючи на увазі анексію Криму Росією, а також, продовжував він, "популістські течії не тільки в авторитарних, автократичних країнах, але і в західних демократіях, що ставить під питання основоположні принципи, які ми завжди відстоювали ".

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Мінські домовленості "дозволили уникнути великої війни"

Відповідаючи на запитання кореспондента DW про політику щодо Росії, Армін Лашет повідомив, що не став би нічого змінювати в тому курсі, який проводила і проводить канцлерка Анґела Меркель і Євросоюз.

Український військовий на Донеччині

Український військовий на Донеччині

За його словами, свого часу завдяки німецько-французькій ініціативі в Мінську був намічений "дуже хороший шлях виходу з військової напруженості" на Сході України. Мінські угоди "дозволили уникнути там великого конфлікту, великої війни", заявив Лашет і закликав Росію дотримуватися зобов'язань, які вона взяла на себе в рамках "нормандського формату".

Лашет: "Північний потік-2" потрібен

Поділяє Армін Лашет і підхід теперішнього уряду Німеччини до проєкту "Північний потік-2". Виступаючи на мюнхенській конференції з безпеки, сказав він, Анґела Меркель відповіла на головне питання, заявивши, що по молекулі газу не можна визначити, яким шляхом вона потрапила до Німеччини - сухопутним через Україну або дном Балтійського моря. А з огляду на майбутню відмову від використання бурого і кам'яного вугілля для виробництва електроенергії і атомних електростанцій у Німеччині, Лашет бачить в найближчі роки підвищення попиту на газ.

Як і Меркель, Лашет вказує разом з тим на геостратегічний вимір "Північного потоку-2" і наслідки реалізації цього проєкту для України. Він вважає, що Німеччина повинна допомогти Україні отримати міжнародно-правові гарантії забезпечення її енергетичної безпеки.

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