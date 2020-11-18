У чому причини дефіциту сировини в світі?

Попит знову з'явився, але тепер накульгує пропозиція. Хай то мікросхеми, пластмаса чи деревина - в багатьох галузях відчувається дефіцит сировинних матеріалів. І це, вказує мюнхенський Інститут німецької економіки (Ifo), стало "серйозною проблемою" для народного господарства ФРН. Майже половина (45 відсотків) опитаних у квітні промислових фірм скаржилися на перебої в постачанні сировини та комплектуючих деталей. Настільки проблематичною ситуація востаннє була в січні 1991 року - 30 років тому.

На нестачу мікрочипів німецькі автовиробники та верстатобудівники скаржаться вже давно, але тепер, за словами експерта з Ifo Клауса Вольрабе (Klaus Wohlrabe), виникає своєрідний ефект доміно: дефіцит сировинних продуктів призводить до перебоїв у роботі підприємств одних галузей, а від цього починає лихоманити виробників в інших сферах.

Автопрому бракує чипів, кондитерським фабрикам - пакування

Дедалі більше надходить повідомлень про те, що німецьким автоконцернам доводиться скорочувати виробництво та відправляти працівників на скорочений робочий день (Kurzarbeit).

Дефіцит мікросхем призводить до зупинки виробництва автомобілів у Німеччині

"Ситуація вельми напружена, - розповідає DW Еккегард Роттер (Eckehard Rotter) з Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA). - Уже кілька разів доводилося зупиняти виробничі конвеєри через затримки в постачанні важливих комплектуючих деталей, передусім - електроніки". Причому бракує не лише мікросхем, але й звичайних напівпровідників. А в сучасній машині таких деталей може бути понад тисяча.

Відчуваються перебої і в постачанні синтетичної сировини. Ситуація надзвичайна, констатує Міхаель Вайґельт (Michael Weigelt), член правління Об'єднання підприємств з переробки пластмас. І це стосується всього спектру полімерної сировини. В результаті фірмам доводиться не лише миритися зі зростанням цін на неї, але й із невиконанням замовлень на постачання в повному обсязі. А дефіцит пакувальних матеріалів негативно позначається на роботі виробників цукерок та кондитерських виробів.

Коронавірус підвищив попит на напівпровідники

Причини розривів ланцюгів постачання різні. Деякі ланки виявилися послабленими та вийшли з ладу через коронавірус. Всесвітня рецесія минулого року призвела до скорочення виробництва напівпровідників. І мало хто очікував, що світова економіка почне одужувати так швидко.

Віддалена робота сприяє зростанню попиту на ноутбуки

Крім того, пандемія пришвидшила процес цифровізації. Дедалі більше людей у різних країнах світу працюють з дому, а школярів часто навчають віддалено. Відповідно зріс попит на потрібне обладнання, а разом з ним - і на мікропроцесори.

Ситуацію, в котрій опинилися автовиробники та їхні субпідрядники, погіршує той факт, що вони залежать від досить невеликої кількості постачальників, серед яких - TSMC, GlobalFoundries, Samsung Electronics, United Microelectronics та SMIC, виробничі потужності яких розташовані переважно в Китаї, Південній Кореї, США та на Тайвані.

Швидкого покращення ситуації не очікується. "Ми виходимо з того, що в другому кварталі дефіцит напівпровідників навіть загостриться ", - заявив головний економіст Бундесбанку Єнс Ульбріх (Jens Ulbrich). І тільки з другого півріччя, за його прогнозом, ситуація почне стабілізуватися.

Морози в Техасі, пожежі в Японії, посуха на Тайвані

Виробництво мікросхем на Тайвані

Та почасти проблеми виникли й просто через нещасні випадки або примхи погоди. Фабрика мікрочипів у Техасі була змушена зупинити виробництво, тому що суворі морози в лютому призвели до перебоїв в електропостачанні. У Японії частково згорів при пожежі завод напівпровідників. На Тайвані через посуху виникли ускладнення у виробництві мікросхем, що вимагає значних обсягів води.

Ситуація в сфері виробництва синтетичних матеріалів також погіршилася минулої зими, коли через сильні морози довелося зупинити деякі підприємства в США. А попит на деревину, що зростає в Північній Америці, залишився незадоволеним за рахунок вітчизняних ресурсів тому, що місцеві ліси сильно постраждали від пожеж та шкідників.

Затор у Суецькому каналі та заблукалі контейнери

Усе ще відчуваються в світовій економіці й наслідки аварії в Суецькому каналі, який в березні цього року майже на тиждень заблокував контейнеровоз Ever Given. Тисячі його контейнерів не були вчасно доставлені отримувачам, а сотні інших вантажних суден опинилися в заторах по обидва боки цієї найважливішої водної артерії світової торгівлі.

А потім, коли Ever Given нарешті зняли з мілини, всі ці судна скупчилися перед портами призначення, котрі не могли відразу їх всі прийняти, розвантажити та знову завантажити. Це, в свою чергу, загострило проблему дефіциту самих контейнерів, котра виникла ще до аварії в Суецькому каналі. Справа в тому, що через викликану пандемією кризу світової торгівлі багато контейнерів опинилися не там, де треба, а судна простоювали в портах протягом кількох місяців та розвантажувалися не так швидко, як у звичайний час.

Контейнеровоз Ever Given кілька днів блокував Суецький канал

За оцінкою голови правління гамбурзького логістичного концерну HHLA Анґели Тіцрат (Angela Titzrath), світове судноплавство лише влітку оговтається від потрясінь та увійде в нормальний графік. І тільки після того знову зменшаться ціни на фрахт, які на деяких азійських напрямках зросли в десять разів.

Відлуння торговельної війни Трама та російського ембарго на експорт лісу

Дефіцит вихідної продукції та сировини в Німеччині пояснюється ще й тим, що попит у Китаї став зростати набагато раніше, ніж у Європі. Тому постачання, наприклад, сировини для полімерної промисловості було значною мірою переспрямоване з країн Середнього Сходу та США в Азію.

Усе ще дається взнаки й відлуння розпочатої Дональдом Трампом торговельної війни, вказує Клаус Вольрабе з інституту Ifo. У відповідь, пояснює він, Китай став більше орієнтувати свою економіку на внутрішній попит, проводячи свого роду політику "China first".

Плюс Росія запровадила заборону на експорт сирого лісу (кругляка), що загострює дефіцит деревини. А потреба в ній (та відповідно ціни) зростає внаслідок будівельного буму в США та Китаї. За прогнозом німецьких експертів, цього року світовий попит на деревину перевищуватиме її пропозицію.

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Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Порожні полиці Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Безпека передусім Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски. Автор: Ашутош Пандей

