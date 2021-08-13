"Талібан" захопив місто у 70 кілометрах від Кабула

Сили радикальної ісламістської організації "Талібан" у суботу, 14 серпня, захопили місто Пул-і-Алам. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на словам представника місцевої влади.
На умовах анонімності він розповів журналістам, що спротиву талібам у місті майже не було. Це вже далеко не перший випадок, коли "Талібан" бере під контроль населені пункти, не зустрічаючи спротиву з боку урядових сил Афганістану.
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Місто на шляху до Кабула
Як зазначає Reuters, Пул-і-Алам знаходиться всього у 70 кілометрах від столиці країни Кабула. Цей військовий успіх є важливим етапом на шляху до боїв за головне місто Афганістану.
14 серпня також повідомляється про бої, які ведуться за адміністративний центр провінції Вардак - Майданшахр. Це місто розташоване лише у 46 кілометрах від Кабула. За даними dpa, у провінції Вардак таліби контролюють уже більшу частину території.
При цьому напередодні "Талібану" вдалося взяти під контроль друге та третє за розмірами міста країни: Кандагар та Герат. Таким чином, після тижневого наступу таліби контролюють центри вже 19 з 34-х афганських провінцій.
У Бундестазі вимагають втручання Заходу
Голова комітету із закордонних справ німецького Бундестагу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) закликав до втручання західні країни з метою завадити захопленню Афганістану бойовиками "Талібану". За словами політика, бездіяльність щодо цих подій зашкодить довірі до Заходу світової спільноти. Він додав, що Німеччина має тиснути на США, аби американські військові підсилили повітряну підтримку афганської армії.
Також напередодні про те, що ситуація в Афганістані "виходить з-під контролю" заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. За його словами бойовики "Талібану" здійснюють у країні серйозні порушення прав людини, які можна прирівняти до воєнних злочинів.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Громадянська війна розгорілася із новою силою
Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Запеклі бої
Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Рятується, хто може
В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Захоплення Кундуза
У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Символ поразки
У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Порятунок просто неба
Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.
Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден