"Талібан" захопив місто у 70 кілометрах від Кабула

Сили радикальної ісламістської організації "Талібан" у суботу, 14 серпня, захопили місто Пул-і-Алам. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на словам представника місцевої влади.

На умовах анонімності він розповів журналістам, що спротиву талібам у місті майже не було. Це вже далеко не перший випадок, коли "Талібан" бере під контроль населені пункти, не зустрічаючи спротиву з боку урядових сил Афганістану.

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Місто на шляху до Кабула

Як зазначає Reuters, Пул-і-Алам знаходиться всього у 70 кілометрах від столиці країни Кабула. Цей військовий успіх є важливим етапом на шляху до боїв за головне місто Афганістану.

14 серпня також повідомляється про бої, які ведуться за адміністративний центр провінції Вардак - Майданшахр. Це місто розташоване лише у 46 кілометрах від Кабула. За даними dpa, у провінції Вардак таліби контролюють уже більшу частину території.

При цьому напередодні "Талібану" вдалося взяти під контроль друге та третє за розмірами міста країни: Кандагар та Герат. Таким чином, після тижневого наступу таліби контролюють центри вже 19 з 34-х афганських провінцій.

У Бундестазі вимагають втручання Заходу

Голова комітету із закордонних справ німецького Бундестагу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) закликав до втручання західні країни з метою завадити захопленню Афганістану бойовиками "Талібану". За словами політика, бездіяльність щодо цих подій зашкодить довірі до Заходу світової спільноти. Він додав, що Німеччина має тиснути на США, аби американські військові підсилили повітряну підтримку афганської армії.

Також напередодні про те, що ситуація в Афганістані "виходить з-під контролю" заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. За його словами бойовики "Талібану" здійснюють у країні серйозні порушення прав людини, які можна прирівняти до воєнних злочинів.