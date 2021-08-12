Генеральний секретар ООН: Афганістан виходить з-під контролю

За оцінкою ООН, бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" здійснюють в Афганістані серйозні порушення прав людини. Особливо від цього страждають жінки і журналісти, заявив в п'ятницю, 13 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на пресконференції в Нью-Йорку. Він наголосив, що "напади на цивільних є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і прирівнюються до воєнних злочинів".

Гутерріш закликав "Талібан" до негайного припинення бойових дій в Афганістані. "Захоплення влади за допомогою військового насильства - шлях, приречений на провал", - заявив він, застерігаючи, що подальший наступ бойовиків може призвести лише "до тривалої громадянської війни або повної ізоляції Афганістану". Глава ООН закликав до мирного врегулювання конфлікту і висловив глибоку стурбованість ситуацією. "Афганістан виходить з-під контролю", - констатував Антоніу Гутерріш.

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Посольство США в Кабулі знищує конфіденційні матеріали

На тлі стрімкого наступу талібів країни Заходу закривають свої дипломатичні представництва в Кабулі і спішно евакуюють персонал. Посольство США закликало своїх співробітників знищити документи, що містять конфіденційну інформацію.

13 серпня працівникам американського представництва направили інструкцію, яка дозволяє спалити або утилізувати документи і обладнання. Зокрема вони повинні знищити предмети з логотипом посольства або інших американських відомств, а також прапори США та решту об'єктів, які таліби "можуть використовувати неналежним чином з метою пропаганди".

Раніше представник Державного департаменту США заявив про "скорочення" персоналу американського диппредставництва в Кабулі. Це свідчить про крайню стурбованість з приводу безпеки одного з найбільших посольств США в світі, зауважує агентство AFP.

США також оголосили про відправку в Кабул близько трьох тисяч військовослужбовців, аби допомогти співробітникам посольства США залишити країну. Як повідомив в п'ятницю офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, перші солдати вже прибули до Кабула. Водночас ведеться підготовка до переведення посольства США в аеропорт Кабула в разі потреби.

Західні країни евакуюють посольства з Афганістану

Просування талібів викликає зростання занепокоєння і в інших країнах. Так, глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив про скорочення чисельності посольства ФРН в Кабулі до "абсолютного мінімуму". Про тимчасове закриття свого посольства в Афганістані повідомили в Данії. Аналогічне рішення ухвалив уряд Норвегії. Персонал буде евакуйований на батьківщину, повідомила норвезька міністерка закордонних справ Іне Еріксен Сорейде. Із закликом до співвітчизників невідкладно залишити Афганістан виступило і МЗС Франції.

У квітні в НАТО повідомили про початок виведення з Афганістану сил, які брали участь в місії "Рішуча підтримка". Своїх військовослужбовців з країни до 31 серпня мають намір вивести і США. А останні представники збройних сил Німеччини залишили Афганістан наприкінці червня. За останні місяці, на тлі виведення військ Північноатлантичного альянсу, таліби взяли під контроль більшість районів країни.

Зараз під контролем бойовиків "Талібану" знаходиться вже більша частина території Афганістану. Ісламісти захопили регіони Герат, Кандагар, Газні і сусідню з Кабулом провінцію Логар, що знаходиться від столиці приблизно в 50 кілометрах.