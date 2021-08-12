 Генеральний секретар ООН: Афганістан виходить з-під контролю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2021

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Новини

Генеральний секретар ООН: Афганістан виходить з-під контролю

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав ісламістів негайно припинити бойові дії в Афганістані. Тим часом посольство США в Кабулі знищує документи.

Колишні моджахеди, що підтримують уряд Афганістану у боротьбі проти Талібану

Колишні моджахеди, що підтримують уряд Афганістану у боротьбі проти "Талібану"

За оцінкою ООН, бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" здійснюють в Афганістані серйозні порушення прав людини. Особливо від цього страждають жінки і журналісти, заявив в п'ятницю, 13 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на пресконференції в Нью-Йорку. Він наголосив, що "напади на цивільних є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і прирівнюються до воєнних злочинів".

Гутерріш закликав "Талібан" до негайного припинення бойових дій в Афганістані. "Захоплення влади за допомогою військового насильства - шлях, приречений на провал", - заявив він, застерігаючи, що подальший наступ бойовиків може призвести лише "до тривалої громадянської війни або повної ізоляції Афганістану". Глава ООН закликав до мирного врегулювання конфлікту і висловив глибоку стурбованість ситуацією. "Афганістан виходить з-під контролю", - констатував Антоніу Гутерріш.

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Посольство США в Кабулі знищує конфіденційні матеріали

На тлі стрімкого наступу талібів країни Заходу закривають свої дипломатичні представництва в Кабулі і спішно евакуюють персонал. Посольство США закликало своїх співробітників знищити документи, що містять конфіденційну інформацію.

13 серпня працівникам американського представництва направили інструкцію, яка дозволяє спалити або утилізувати документи і обладнання. Зокрема вони повинні знищити предмети з логотипом посольства або інших американських відомств, а також прапори США та решту об'єктів, які таліби "можуть використовувати неналежним чином з метою пропаганди".

Раніше представник Державного департаменту США заявив про "скорочення" персоналу американського диппредставництва в Кабулі. Це свідчить про крайню стурбованість з приводу безпеки одного з найбільших посольств США в світі, зауважує агентство AFP.

США також оголосили про відправку в Кабул близько трьох тисяч військовослужбовців, аби допомогти співробітникам посольства США залишити країну. Як повідомив в п'ятницю офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, перші солдати вже прибули до Кабула. Водночас ведеться підготовка до переведення посольства США в аеропорт Кабула в разі потреби.

Західні країни евакуюють посольства з Афганістану

Просування талібів викликає зростання занепокоєння і в інших країнах. Так, глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив про скорочення чисельності посольства ФРН в Кабулі до "абсолютного мінімуму". Про тимчасове закриття свого посольства в Афганістані повідомили в Данії. Аналогічне рішення ухвалив уряд Норвегії. Персонал буде евакуйований на батьківщину, повідомила норвезька міністерка закордонних справ Іне Еріксен Сорейде. Із закликом до співвітчизників невідкладно залишити Афганістан виступило і МЗС Франції.

У квітні в НАТО повідомили про початок виведення з Афганістану сил, які брали участь в місії "Рішуча підтримка". Своїх військовослужбовців з країни до 31 серпня мають намір вивести і США. А останні представники збройних сил Німеччини залишили Афганістан наприкінці червня. За останні місяці, на тлі виведення військ Північноатлантичного альянсу, таліби взяли під контроль більшість районів країни.

Зараз під контролем бойовиків "Талібану" знаходиться вже більша частина території Афганістану. Ісламісти захопили регіони Герат, Кандагар, Газні і сусідню з Кабулом провінцію Логар, що знаходиться від столиці приблизно в 50 кілометрах.

  • Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.

  • Запеклі бої

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Запеклі бої

    Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.

  • Втеча заради порятунку

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Рятується, хто може

    В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.

  • Захоплення Кундуза

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Захоплення Кундуза

    У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.

  • Символ поразки

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Символ поразки

    У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.

  • Порятунок просто неба

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Порятунок просто неба

    Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.

    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


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