 Афганістан: що кажуть жителі провінцій, захоплених талібами | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 11.08.2021

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Світ

Афганістан: що кажуть жителі провінцій, захоплених талібами

Таліби продовжують наступ на Кабул. Цивільне населення опинилось у ролі живого щита між ісламістами та афганською армією. Багато афганців закидають Заходу, що той кинув їх напризволяще.

Талібан використовує мирне населення як живий щит. На фото - житель міста Калаї Нау в провінції Бадгіс несе на руках поранену дитину

"Талібан" використовує мирне населення як живий щит. На фото - житель міста Калаї Нау в провінції Бадгіс несе на руках поранену дитину

Виведення військ міжнародної коаліції з Афганістану стало початком військового наступу угруповання "Талібан": упродовж останніх тижнів ісламісти займають дедалі нові й нові позиції. За кілька останніх днів таліби захопили шість адміністративних центрів у північній частині країни - 9 серпня взяли Кундуз, Сарі-Пуль і центр провінції Тахар - місто Талукан.

Після того як війська НАТО полишили країну, уряд президента Ашрафа Гані втратив військову підтримку, й афганським силам безпеки стає дедалі складніше стримувати натиск бойовиків. Щодня надходять нові повідомлення про численні жертви серед мирного населення, що перетворилось на мішень для "Талібану".

"За все розплачуються прості люди"

"Ситуація в Кундузі стала нестерпною. Таліби захопили місто і контролюють усі урядові установи, - розповідає DW місцевий житель Мехрабуддін Хакімі. - Базари, крамниці й будинки зруйновані внаслідок інтенсивних боїв між талібами та афганськими військами, а також через постійні обстріли. Деякі лікарні ще працюють, але вони переповнені пораненими. Вулиці міста спорожніли".

Таліби після захоплення Кундуза

Таліби після захоплення Кундуза

"Таліби використовують місцевих жителів як живий щит, - каже DW Нірія Хотакі з південно-західної провінції Німроз. - Вони просто заходять у будинки й вимагають у людей їжу".

За словами Халіма Садафа Карімі, місцевого політика з північноафганської провінції Джаузджан, через масований наступ талібів люди втрачають останню надію. "Талібан" погрожує мирним жителям. Усі жахливо налякані. За все розплачуються прості люди - вже вкотре", -каже Карімі в інтерв'ю DW.

Нірія Хотакі стверджує, що урядові війська не чинили опору талібам, без бою здавши їм місто Зарандж - центр провінції Німроз. "Місцеві чиновники втекли до Ірану, але прості жителі не мають такої можливості. Їх віддали в руки талібам", - з гіркотою говорить жінка.

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Де міжнародна спільнота?

На адресу США лунає різка критика за те, що вони передчасно залишили Афганістан, не дочекавшись підписання мирної угоди між афганським урядом та іншими сторонами конфлікту. Президент Джо Байден у лютому оголосив, що США починають остаточний вивід військ з Афганістану. Офіційний Вашингтон стверджує, що афганські урядові війська в змозі самостійно захистити країну від талібів. Тим часом радикальне ісламське угрупування продовжує наступ.

"Ми місяцями закликали афганський уряд та західні країни попіклуватись про безпеку нашого міста, але ніхто не звертав увагу на наші прохання, - каже Халім Садаф Карімі з провінції Джаузджан. - Відповідальність за те, що зараз відбувається в Афганістані, лежить і на міжнародній спільноті: саме вона додала легітимності талібам, підписавши з ними мирну угоду. А тепер, коли "Талібан" чинить воєнні злочини в нашій країні, Захід навіть не засуджує їхніх дій".

Чи зможуть афганські війська захистити Кабул?

Асдулла Надім, військовий експерт з Кабула, в розмові з DW прогнозує, що якщо ситуація в країні не зміниться, таліби зможуть захопити Кабул уже за кілька місяців. На його думку, певний час таліби ще зосереджуватимуться на захопленні адміністративних центрів: "Напад на Кабул означав би відкриту конфронтацію з іноземними військами, котрі там все ще присутні".

Біженці з Кундуза в Кабулі

Біженці з Кундуза в Кабулі

За повідомленнями ЗМІ, Сполучені Штати 7 серпня направили в Афганістан бомбардувальники B-52, вертольоти AC-130 і винищувачі, щоб допомогти афганським силам безпеки в боротьбі з "Талібаном". Ісламістське угруповання розцінило цей крок як порушення угоди, укладеної з Вашингтоном у 2020 році в Досі.

"Афганські сили переживають і політичну, і управлінську кризу. Їм також бракує повітряної підтримки НАТО, - вважає Надім. - Але малоймовірно, що міжнародний альянс та інші союзники Афганістану втрутяться в афганську війну".

Експерт не згоден з тим, що міжнародна спільнота кинула Афганістан, оскільки Захід продовжує фінансувати й підтримувати Кабул. Нинішню ситуацію в країні він називає "наслідком помилок афганського уряду в керівництві країною".

Гул Афроз Ібтекар з міністерства внутрішніх справ Афганістану вірить у те, що афганська армія переможе талібів. "Виведення міжнародних сил негативно позначилось на ситуації з безпекою, але я впевнена, що Кабул не візьмуть", - каже вона. Нинішнє становище в країні співробітниця афганського МВС порівнює зі ситуацією на початку 1990-х років, коли моджахедам вдалося захопити країну. Але тоді, за її словами, уряд не мав підтримки міжнародної спільноти.

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Докладно

Талібан використовує мирне населення як живий щит. На фото - житель міста Калаї Нау в провінції Бадгіс несе на руках поранену дитину

Афганістан: що кажуть жителі провінцій, захоплених талібами

Таліби продовжують наступ. Цивільне населення опинилось у ролі живого щита між ісламістами та афганською армією.  

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