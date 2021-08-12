 НАТО обіцяє подальшу підтримку уряду Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Новини

НАТО обіцяє подальшу підтримку уряду Афганістану

НАТО й надалі підтримуватиме афганський уряд "наскільки це можливо". Генсек Альянсу застеріг талібів, що світ не визнаватиме їхній уряд у разі силового захоплення влади.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс (НАТО) й надалі надаватиме підтримку уряду Афганістану та силам безпеки країни "наскільки це можливо". Про це у п'ятницю, 13 серпня, за підсумками засідання Північноатлатничної ради заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Засідання постійних представників країн-членів було присвячене ситуації в Афганістані на тлі наступу радикального ісламістського руху "Талібан".

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За словами Столтенберга, для НАТО найвищим пріоритетом є безпека персоналу Альянсу. НАТО зберігатиме дипломатичну присутність у Кабулі та за необхідності продовжить адаптацію.

Генсек НАТО заявив про глибоке занепокоєння країн-членів Альянсу через високий рівень насильства, спричиненого наступом талібів, зокрема, нападами на мирних жителів, цілеспрямованими вбивствами та іншими серйозними порушеннями прав людини.

Як наголосив Столтенберг, таліби "мають зрозуміти, що світова спільнота не визнає їх, якщо вони захоплять владу силою". Генсек НАТО вказав, що Альянс і надалі має намір підтримувати політичне розв'язання конфлікту.

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Нагадаємо, на тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників з Афганістану радикальний ісламістський рух "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи все нові населені пункти. За даними інформагенції dpa, станом на 13 серпня таліби захопили 18 з 34-ох адміністративних центрів провінцій. У ніч на п'ятницю під контроль ісламістів перейшло друге за населенням місто країни Кандагар.

  • Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.

  • Запеклі бої

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Запеклі бої

    Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.

  • Втеча заради порятунку

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Рятується, хто може

    В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.

  • Захоплення Кундуза

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Захоплення Кундуза

    У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.

  • Символ поразки

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Символ поразки

    У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.

  • Порятунок просто неба

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Порятунок просто неба

    Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.

    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


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