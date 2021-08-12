НАТО обіцяє подальшу підтримку уряду Афганістану

Північноатлантичний альянс (НАТО) й надалі надаватиме підтримку уряду Афганістану та силам безпеки країни "наскільки це можливо". Про це у п'ятницю, 13 серпня, за підсумками засідання Північноатлатничної ради заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Засідання постійних представників країн-членів було присвячене ситуації в Афганістані на тлі наступу радикального ісламістського руху "Талібан".

Читайте також: Афганістан: що кажуть жителі провінцій, захоплених талібами

За словами Столтенберга, для НАТО найвищим пріоритетом є безпека персоналу Альянсу. НАТО зберігатиме дипломатичну присутність у Кабулі та за необхідності продовжить адаптацію.

Генсек НАТО заявив про глибоке занепокоєння країн-членів Альянсу через високий рівень насильства, спричиненого наступом талібів, зокрема, нападами на мирних жителів, цілеспрямованими вбивствами та іншими серйозними порушеннями прав людини.

Як наголосив Столтенберг, таліби "мають зрозуміти, що світова спільнота не визнає їх, якщо вони захоплять владу силою". Генсек НАТО вказав, що Альянс і надалі має намір підтримувати політичне розв'язання конфлікту.

Читайте також: Коментар: Військові успіхи "Талібану" в Афганістані й відповідальність Німеччини

Нагадаємо, на тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників з Афганістану радикальний ісламістський рух "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи все нові населені пункти. За даними інформагенції dpa, станом на 13 серпня таліби захопили 18 з 34-ох адміністративних центрів провінцій. У ніч на п'ятницю під контроль ісламістів перейшло друге за населенням місто країни Кандагар.