Афганістан: таліби взяли під контроль Кандагар

Афганська влада підтвердила, що бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" захопили Кандагар на півдні Афганістану - друге за чисельністю населення місто країни (понад 491 тисяча осіб). Про це в ніч на п'ятницю, 13 серпня, повідомляє агентство AP.

Кількома годинами раніше ісламісти заявили про взяття адміністративного центру однойменної провінції. Таким чином, після тижневого наступу таліби контролюють центри вже 12 провінцій.

За словами офіційних осіб, Кандагар перейшов в руки бойовиків ввечері 12 серпня. При цьому, за даними джерел AP, частині урядовців, які знаходилися в місті, та їхньому оточенню вдалося дістатися до Міжнародного аеропорту Кандагара і покинути місто повітряним шляхом.

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Кабул пропонує талібам розділити владу

Тим часом на зустрічі з питань мирного врегулювання в країні, що відбувається в столиці Катару Досі, переговорники від уряду Афганістану запропонували представникам талібів розділити владу в країні в обмін на припинення бойових дій, вказує агентство AFP, цитуючи урядові джерела. Прогресу в діалозі в Досі, однак, зафіксовано не було.

У спільній заяві, зокрема, підкреслювалося, що сторони повинні якнайшвидше досягти політичної угоди і всеосяжного припинення вогню. У переговорах взяли участь представники уряду в Кабулі, США і ЄС, а також ісламістів.

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Боррель пригрозив талібам ізоляцією

Тим часом верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав уряд Афганістану досягти всеосяжної угоди з "Талібаном".

Боррель також заявив, що ісламісти повинні негайно відмовитися від насильства і відновити предметні переговори. Якщо бойовики візьмуть владу силою і проголосять свою державу на території Афганістану, ни них чекає ізоляція, вони не отримають визнання і не зможуть розраховувати на міжнародну підтримку, зазначив він.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив про можливе припинення фінансової підтримки Афганістану, якщо радикальний рух "Талібан" спробує встановити в цій країні халіфат.

"Ми даємо 430 мільйонів євро щороку. Ми не дамо більше ні цента Афганістану, якщо таліби повністю захоплять цю країну, запровадять закони шаріату і країна стане халіфатом", - сказав Мас в ефірі суспільного мовника ZDF.

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