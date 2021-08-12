 Афганістан: таліби взяли під контроль Кандагар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Новини

Афганістан: таліби взяли під контроль Кандагар

Влада Афганістану підтвердила, що бойовики "Талібану" захопили Кандагар. На переговорах в Досі офіційний Кабул запропонував талібам розділити владу.

Сили безпеки Афганістану у аеропорту Кандагара

Сили безпеки Афганістану у аеропорту Кандагара

Афганська влада підтвердила, що бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" захопили Кандагар на півдні Афганістану - друге за чисельністю населення місто країни (понад 491 тисяча осіб). Про це в ніч на п'ятницю, 13 серпня, повідомляє агентство AP.

Кількома годинами раніше ісламісти заявили про взяття адміністративного центру однойменної провінції. Таким чином, після тижневого наступу таліби контролюють центри вже 12 провінцій.

За словами офіційних осіб, Кандагар перейшов в руки бойовиків ввечері 12 серпня. При цьому, за даними джерел AP, частині урядовців, які знаходилися в місті, та їхньому оточенню вдалося дістатися до Міжнародного аеропорту Кандагара і покинути місто повітряним шляхом.

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Кабул пропонує талібам розділити владу

Тим часом на зустрічі з питань мирного врегулювання в країні, що відбувається в столиці Катару Досі, переговорники від уряду Афганістану запропонували представникам талібів розділити владу в країні в обмін на припинення бойових дій, вказує агентство AFP, цитуючи урядові джерела. Прогресу в діалозі в Досі, однак, зафіксовано не було.

У спільній заяві, зокрема, підкреслювалося, що сторони повинні якнайшвидше досягти політичної угоди і всеосяжного припинення вогню. У переговорах взяли участь представники уряду в Кабулі, США і ЄС, а також ісламістів.

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Боррель пригрозив талібам ізоляцією

Тим часом верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав уряд Афганістану досягти всеосяжної угоди з "Талібаном".

Боррель також заявив, що ісламісти повинні негайно відмовитися від насильства і відновити предметні переговори. Якщо бойовики візьмуть владу силою і проголосять свою державу на території Афганістану, ни них чекає ізоляція, вони не отримають визнання і не зможуть розраховувати на міжнародну підтримку, зазначив він.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив про можливе припинення фінансової підтримки Афганістану, якщо радикальний рух "Талібан" спробує встановити в цій країні халіфат.

"Ми даємо 430 мільйонів євро щороку. Ми не дамо більше ні цента Афганістану, якщо таліби повністю захоплять цю країну, запровадять закони шаріату і країна стане халіфатом", - сказав Мас в ефірі суспільного мовника ZDF.

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  • Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.

  • Запеклі бої

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Запеклі бої

    Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.

  • Втеча заради порятунку

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Рятується, хто може

    В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.

  • Захоплення Кундуза

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Захоплення Кундуза

    У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.

  • Символ поразки

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Символ поразки

    У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.

  • Порятунок просто неба

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Порятунок просто неба

    Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.

    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


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