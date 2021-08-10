Берлін призупиняє депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили в притулку

Через активний наступ ісламістського руху "Талібан" та різке погіршення безпекової ситуації в Афганістані Німеччина поки не депортуватиме на батьківщину афганців, яким відмовлено в наданні притулку у ФРН. "Через нинішній розвиток ситуації з безпекою міністр внутрішніх справ вирішив поки призупинити депортацію до Афганістану", - заявив у середу, 11 серпня, представник МВС країни в коментарі інформагенції dpa.

Посли країн ЄС у Кабулі напередодні висловилися за призупинення депортацій. 26 організацій, включаючи Amnesty International, Pro Asyl, Caritas та Diakonie, у спільній заяві також закликали призупинити депортації.

Зараз німецьке міністерство закордонних справ готує нову доповідь про надання притулку для вихідців з Афганістану, яка зазвичай є основою для ухвалення рішень про депортацію. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) пообіцяв таку доповідь у найближчі дні. З 2016 року до Афганістану з Німеччини повернули понад тисячу мігрантів, переважно злочинців.

Про призупинення депортації мігрантів до Афганістану 11 серпня заявили також Нідерланди.

Ситуація з безпекою в Афганістані різко погіршилася після того, як звідки почали виводити контингент НАТО та союзників. Радикальний ісламістський рух "Талібан" активізував свій наступ і вже встановив контроль над дев'ятьма адміністративними центрами провінцій.

Від початку наступальної операції "Талібану" в країні загинули понад 180 цивільних, майже 1200 дістали поранень, повідомили в ООН. 214 тисяч мирних афганців були вимушені залишити свої домівки.