 Берлін призупиняє депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили в притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

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Новини

Берлін призупиняє депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили в притулку

Депортації до Афганістану призупинені через погіршення в країні безпекової ситуації, повідомило МВС Німеччини. Радикальний рух "Талібан" захопив вже дев'ять столиць провінцій в Афганістані.

Депортація на батьківщину мігранта з Афганістану (архівне фото)

Депортація на батьківщину мігранта з Афганістану (архівне фото)

Через активний наступ ісламістського руху "Талібан" та різке погіршення безпекової ситуації в Афганістані Німеччина поки не депортуватиме на батьківщину афганців, яким відмовлено в наданні притулку у ФРН. "Через нинішній розвиток ситуації з безпекою міністр внутрішніх справ вирішив поки призупинити депортацію до Афганістану", - заявив у середу, 11 серпня, представник МВС країни в коментарі інформагенції dpa.

Посли країн ЄС у Кабулі напередодні висловилися за призупинення депортацій. 26 організацій, включаючи Amnesty International, Pro Asyl, Caritas та Diakonie, у спільній заяві також закликали призупинити депортації.

Зараз німецьке міністерство закордонних справ готує нову доповідь про надання притулку для вихідців з Афганістану, яка зазвичай є основою для ухвалення рішень про депортацію. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) пообіцяв таку доповідь у найближчі дні. З 2016 року до Афганістану з Німеччини повернули понад тисячу мігрантів, переважно злочинців.

Про призупинення депортації мігрантів до Афганістану 11 серпня заявили також Нідерланди.

Ситуація з безпекою в Афганістані різко погіршилася після того, як звідки почали виводити контингент НАТО та союзників. Радикальний ісламістський рух "Талібан" активізував свій наступ і вже встановив контроль над дев'ятьма адміністративними центрами провінцій.

Від початку наступальної операції "Талібану" в країні загинули понад 180 цивільних, майже 1200 дістали поранень, повідомили в ООН. 214 тисяч мирних афганців були вимушені залишити свої домівки.

  • Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.

  • Запеклі бої

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Запеклі бої

    Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.

  • Втеча заради порятунку

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Рятується, хто може

    В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.

  • Захоплення Кундуза

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Захоплення Кундуза

    У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.

  • Символ поразки

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Символ поразки

    У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.

  • Порятунок просто неба

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Порятунок просто неба

    Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.

    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


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