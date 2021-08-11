"Талібан" захопив чергову столицю провінції в Афганістані

Місто Газні, столиця однойменної провінції на південному сході Афганістану, також захоплено бойовиками радикальної ісламістської організації "Талібан". Про це у четвер, 12 серпня, з посиланням на місцеву владу повідомляє інформаційна агенція dpa. Наголошується, що це місто має стратегічне значення, зокрема через те, що знаходиться у менш ніж 150 кілометрах від столиці Афганістану Кабула.

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Домовленості "Талібану" з місцевою владою

За словами представників місцевої влади, бойовики "Талібану" перебувають у всіх районах міста: під їхнім контролем опинились в'язниця, резиденція губернатора та штаб-квартира поліції. Тривають бої лише за будівлю афганської спецслужби - Головного управління національної безпеки.

При цьому двоє співрозмовників dpa з місцевої влади закинули губернатору Газні укладання таємних домовленостей з "Талібаном", які дозволили ісламістам фактично безперешкодно взяти контроль над містом. Зазначається, що губернатор та глава поліції регіону залишили Газні у напрямку Кабула.

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У США не виключають взяття Кабула найближчим часом

Разом з Газні "Талібан" зміг лише протягом тижня захопити одразу десять провінційних столиць Афганістану. Але більшість з них, на відміну від Газні, знаходиться на півночі країни.

При цьому у спецслужбах США вважають, що вже протягом одного-трьох місяців під контроль талібів може перейти і Кабул. Про це у вівторок, 10 серпня, із посиланням на свої джерела у безпекових колах повідомляло американське видання Washington Post.

Між тим на тлі стрімкого наступу талібів німецький уряд наполегливо закликає своїх громадян якнайшвидше залишити Афганістан. Відповідне повідомлення 12 серпня у Twitter опублікувало посольство ФРН у Кабулі. Дипломати вказали, що на даний час можливості надання громадянам ФРН консульської допомоги "вкрай обмежені".