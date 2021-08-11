"Талібан" захопив чергову столицю провінції в Афганістані

Місто Газні, столиця однойменної провінції на південному сході Афганістану, також захоплено бойовиками радикальної ісламістської організації "Талібан". Про це у четвер, 12 серпня, з посиланням на місцеву владу повідомляє інформаційна агенція dpa. Наголошується, що це місто має стратегічне значення, зокрема через те, що знаходиться у менш ніж 150 кілометрах від столиці Афганістану Кабула.
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Домовленості "Талібану" з місцевою владою
За словами представників місцевої влади, бойовики "Талібану" перебувають у всіх районах міста: під їхнім контролем опинились в'язниця, резиденція губернатора та штаб-квартира поліції. Тривають бої лише за будівлю афганської спецслужби - Головного управління національної безпеки.
При цьому двоє співрозмовників dpa з місцевої влади закинули губернатору Газні укладання таємних домовленостей з "Талібаном", які дозволили ісламістам фактично безперешкодно взяти контроль над містом. Зазначається, що губернатор та глава поліції регіону залишили Газні у напрямку Кабула.
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У США не виключають взяття Кабула найближчим часом
Разом з Газні "Талібан" зміг лише протягом тижня захопити одразу десять провінційних столиць Афганістану. Але більшість з них, на відміну від Газні, знаходиться на півночі країни.
При цьому у спецслужбах США вважають, що вже протягом одного-трьох місяців під контроль талібів може перейти і Кабул. Про це у вівторок, 10 серпня, із посиланням на свої джерела у безпекових колах повідомляло американське видання Washington Post.
Між тим на тлі стрімкого наступу талібів німецький уряд наполегливо закликає своїх громадян якнайшвидше залишити Афганістан. Відповідне повідомлення 12 серпня у Twitter опублікувало посольство ФРН у Кабулі. Дипломати вказали, що на даний час можливості надання громадянам ФРН консульської допомоги "вкрай обмежені".
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Громадянська війна розгорілася із новою силою
Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Запеклі бої
Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Рятується, хто може
В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Захоплення Кундуза
У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Символ поразки
У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Порятунок просто неба
Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.
Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден