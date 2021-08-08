"Талібан" захопив вже сьому столицю провінції в Афганістані

Радикальний ісламістський рух "Талібан" продовжує наступ в Афганістані. У вівторок, 10 серпня, таліби захопили місто Фарах на заході країни, яке є адміністративним центром однойменної провінції. Про це агенції dpa повідомили кілька місцевих чиновників.
Таліби взяли під свій контроль основні урядові об'єкти міста, включаючи штаб-квартиру поліції, місцеву адміністрацію та в'язницю. Урядові підрозділи відступили до військової бази. Фарах зі 128 тисячами мешканців розташований на річці Фарахруд. Безпекова ситуація у провінції в останні роки була напруженою.
Таліби активізували наступ на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану. Протягом останніх п'яти днів таліби захопили сім із 34 адміністративних центрів провінцій, у тому числі стратегічно важливе місто Кундуз, в якому тривалий час розташовувалася база контингенту Бундесверу.
Від початку наступальної операції "Талібану в країні загинули 183 цивільних, майже 1200 дістали поранень, повідомили в ООН. 214 тисяч мирних афганців були вимушені залишити свої домівки.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк