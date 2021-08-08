"Талібан" захопив вже сьому столицю провінції в Афганістані

Радикальний ісламістський рух "Талібан" продовжує наступ в Афганістані. У вівторок, 10 серпня, таліби захопили місто Фарах на заході країни, яке є адміністративним центром однойменної провінції. Про це агенції dpa повідомили кілька місцевих чиновників.

Таліби взяли під свій контроль основні урядові об'єкти міста, включаючи штаб-квартиру поліції, місцеву адміністрацію та в'язницю. Урядові підрозділи відступили до військової бази. Фарах зі 128 тисячами мешканців розташований на річці Фарахруд. Безпекова ситуація у провінції в останні роки була напруженою.

Таліби активізували наступ на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану. Протягом останніх п'яти днів таліби захопили сім із 34 адміністративних центрів провінцій, у тому числі стратегічно важливе місто Кундуз, в якому тривалий час розташовувалася база контингенту Бундесверу.

Від початку наступальної операції "Талібану в країні загинули 183 цивільних, майже 1200 дістали поранень, повідомили в ООН. 214 тисяч мирних афганців були вимушені залишити свої домівки.