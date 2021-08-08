 ″Талібан″ захопив вже сьому столицю провінції в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

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Новини

"Талібан" захопив вже сьому столицю провінції в Афганістані

Таліби захопили місто Фарах на заході Афганістану. За останні п'ять днів - це вже сьомий захоплений бойовиками адміністративний центр провінції країни.

Бойовики Талібану

Бойовики "Талібану"

Радикальний ісламістський рух "Талібан" продовжує наступ в Афганістані. У вівторок, 10 серпня, таліби захопили місто Фарах на заході країни, яке є адміністративним центром однойменної провінції. Про це агенції dpa повідомили кілька місцевих чиновників.

Таліби взяли під свій контроль основні урядові об'єкти міста, включаючи штаб-квартиру поліції, місцеву адміністрацію та в'язницю. Урядові підрозділи відступили до військової бази. Фарах зі 128 тисячами мешканців розташований на річці Фарахруд. Безпекова ситуація у провінції в останні роки була напруженою.

Таліби активізували наступ на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану. Протягом останніх п'яти днів таліби захопили сім із 34 адміністративних центрів провінцій, у тому числі стратегічно важливе місто Кундуз, в якому тривалий час розташовувалася база контингенту Бундесверу.

Від початку наступальної операції "Талібану в країні загинули 183 цивільних, майже 1200 дістали поранень, повідомили в ООН. 214 тисяч мирних афганців були вимушені залишити свої домівки.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

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    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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