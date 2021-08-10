 Наступ талібів в Афганістані: загинули 183 цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

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Новини

Наступ талібів в Афганістані: загинули 183 цивільних

З середини липня цього року в Афганістані внаслідок бойових дій між урядовими військами та талібами загинули 183 цивільних, а 214 тисяч людей були змушені залишити свої домівки.

Афганці, які втекли з північних провінцій до Кабула

Афганці, які втекли з північних провінцій до Кабула

З середини липня цього року в Афганістані загинули 183 цивільних, майже 1200 дістали поранень. Про це у вівторок, 10 серпня, повідомила верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. За її даними, мирні жителі загинули як під час боїв, що ведуться між урядовими військами Афганістану та талібами, так і "внаслідок авіаударів". Водночас у Дитячому фонді ООН зазначили, що тільки за останні три дні в афганських провінціях Кандгар, Хост та Пактія загинули 27 дітей, поранення дістали 136.

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Від початку наступальної операції радикального ісламістького руху "Талібан" 214 тисяч мирних афганців були вимушені залишити свої домівки, додала Бачелет. Вона також висловила занепокоєння, що в районах, які контролюються "Талібаном", здійснюються порушення прав людини, зокрема жінок. Їм не дозволяється виходити з дому без супроводу чоловіка, у разі непокори жінок карають фізично.

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Як повідомлялося, в останні тижні на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану таліби взяли під контроль десятки районів і прикордонних переходів у країні. За останні дні таліби захопили вже шість адміністративних центрів провінцій. Останнім 9 серпня впало місто Айбак - столиця провінції Саманган.

DW.COM

В Афганістані під час боїв з талібами загинули десятки цивільних

Під час боїв урядових військ з "Талібаном" на півдні Афганістану загинули щонайменше 40 мирних жителів, поранення дістали 118. ООН закликає припинити бойові дії в жилих районах.  

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