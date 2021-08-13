 Німеччина ″до мінімуму″ скорочує посольство в Кабулі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Новини

Німеччина "до мінімуму" скорочує посольство в Кабулі

Німеччина до "абсолютного мінімуму" скорочує персонал посольства у Кабулі. Данія і Норвегія заявили про закриття своїх дипустанов.

Посольство Німеччини в Кабулі (архівне фото)

Посольство Німеччини в Кабулі (архівне фото)

Через наступ радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані та погіршення безпекової ситуації в цій країні німецький уряд вирішив до "абсолютного мінімуму" скоротити персонал посольства ФРН у Кабулі. Про це в п'ятницю, 13 серпня, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) після засідання кризового урядового штабу.

З міркувань безпеки міністр не повідомив, скількох співробітників посольства вивезуть з країни. Для повернення людей зафрахтують два чартери. Ними також вивезуть з Афганістану до Німеччини місцевих спеціалістів, які були залучені до роботи Бундесвером чи німецькими міністерствами, повідомляє інформагенція dpa.

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Призупинення проєктів на територіях, захоплених талібами

Тим часом німецьке міністерство з питань розвитку призупиняє всі проєкти з надання допомоги на територіях, захоплених талібами. Як заявив міністр з питань розвитку Ґерд Мюллер (Gerd Müller), німецькі проєктні кошти не будуть задіяні в підконтрольних "Талібану" областях. При цьому, зауважив Мюллер, передусім йдеться про безпеку співробітників, які були залучені до реалізації проєктів, головно з місцевих жителів.

Лише цього року Німеччина виділила Афганістану 430 мільйонів євро допомоги. Напередодні Гайко Маас заявив, що "жоден цент" німецької допомоги не надійде до цієї країни у разі встановлення талібами халіфату. Раніше цього тижня німецьке МЗС закликало громадян ФРН якнайшвидше залишити Афганістан. За оцінками, в країні перебувають кілька десятків німецьких громадян.

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Данія і Норвегія закривають посольства

Цього дня про закриття своїх посольств у Кабулі заявили Данія і Норвегія. Співробітників данського посольства, також і з числа місцевих жителів, евакуюють, зазначив міністр закордонних справ країни Єппе Кофод. Норвезька міністерка закордонних справ Іне Еріксен Сорейде, оголошуючи про аналогічний крок, заявила, що найвищим пріоритетом є безпека співробітників, у тому числі місцевих спеціалістів. Обидві країни є членами НАТО та брали участь у місії "Рішуча підтримка".

США напередодні повідомили про скорочення персоналу посольства та відправлення до Афганістану на короткий термін трьох тисяч військових, які мають допомогти в евакуації. Великобританія відправить 600 солдатів.

Україна розробляє шляхи евакуації громадян - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 13 серпня, що МЗС розробляє можливі шляхи евакуації своїх громадян з Афганістану в разі їхніх звернень по допомогу. За його словами, поки громадяни України з такими проханнями не зверталися.

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За даними МЗС, наразі в Афганістані перебувають від 50-ти до 100 громадян України, зазначив Кулеба. "Я користуюся нагодою закликати всіх наших співвітчизників, які наразі перебувають в Афганістані, звертатися до посольства України в Таджикистані й у будь-який спосіб інформувати (…) де вони перебувають, в якому стані", - сказав міністр, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Напередодні МЗС рекомендувало українцям, які перебувають в Афганістані, негайно залишити територію цієї країни.

Нагадаємо, на тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників з Афганістану радикальний ісламістський рух "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи все нові населені пункти. За даними інформагенції dpa, станом на 13 серпня таліби захопили 18 з 34-ох адміністративних центрів провінцій. У ніч на п'ятницю під контроль ісламістів перейшло друге за населенням місто країни Кандагар.

  • Громадянська війна розгорілася із новою силою

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    Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.

  • Запеклі бої

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Запеклі бої

    Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.

  • Втеча заради порятунку

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Рятується, хто може

    В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.

  • Захоплення Кундуза

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Захоплення Кундуза

    У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.

  • Символ поразки

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Символ поразки

    У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.

  • Порятунок просто неба

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Порятунок просто неба

    Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.

    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


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