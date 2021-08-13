Німеччина "до мінімуму" скорочує посольство в Кабулі

Через наступ радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані та погіршення безпекової ситуації в цій країні німецький уряд вирішив до "абсолютного мінімуму" скоротити персонал посольства ФРН у Кабулі. Про це в п'ятницю, 13 серпня, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) після засідання кризового урядового штабу.

З міркувань безпеки міністр не повідомив, скількох співробітників посольства вивезуть з країни. Для повернення людей зафрахтують два чартери. Ними також вивезуть з Афганістану до Німеччини місцевих спеціалістів, які були залучені до роботи Бундесвером чи німецькими міністерствами, повідомляє інформагенція dpa.

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Призупинення проєктів на територіях, захоплених талібами

Тим часом німецьке міністерство з питань розвитку призупиняє всі проєкти з надання допомоги на територіях, захоплених талібами. Як заявив міністр з питань розвитку Ґерд Мюллер (Gerd Müller), німецькі проєктні кошти не будуть задіяні в підконтрольних "Талібану" областях. При цьому, зауважив Мюллер, передусім йдеться про безпеку співробітників, які були залучені до реалізації проєктів, головно з місцевих жителів.

Лише цього року Німеччина виділила Афганістану 430 мільйонів євро допомоги. Напередодні Гайко Маас заявив, що "жоден цент" німецької допомоги не надійде до цієї країни у разі встановлення талібами халіфату. Раніше цього тижня німецьке МЗС закликало громадян ФРН якнайшвидше залишити Афганістан. За оцінками, в країні перебувають кілька десятків німецьких громадян.

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Данія і Норвегія закривають посольства

Цього дня про закриття своїх посольств у Кабулі заявили Данія і Норвегія. Співробітників данського посольства, також і з числа місцевих жителів, евакуюють, зазначив міністр закордонних справ країни Єппе Кофод. Норвезька міністерка закордонних справ Іне Еріксен Сорейде, оголошуючи про аналогічний крок, заявила, що найвищим пріоритетом є безпека співробітників, у тому числі місцевих спеціалістів. Обидві країни є членами НАТО та брали участь у місії "Рішуча підтримка".

США напередодні повідомили про скорочення персоналу посольства та відправлення до Афганістану на короткий термін трьох тисяч військових, які мають допомогти в евакуації. Великобританія відправить 600 солдатів.

Україна розробляє шляхи евакуації громадян - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 13 серпня, що МЗС розробляє можливі шляхи евакуації своїх громадян з Афганістану в разі їхніх звернень по допомогу. За його словами, поки громадяни України з такими проханнями не зверталися.

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За даними МЗС, наразі в Афганістані перебувають від 50-ти до 100 громадян України, зазначив Кулеба. "Я користуюся нагодою закликати всіх наших співвітчизників, які наразі перебувають в Афганістані, звертатися до посольства України в Таджикистані й у будь-який спосіб інформувати (…) де вони перебувають, в якому стані", - сказав міністр, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Напередодні МЗС рекомендувало українцям, які перебувають в Афганістані, негайно залишити територію цієї країни.

Нагадаємо, на тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників з Афганістану радикальний ісламістський рух "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи все нові населені пункти. За даними інформагенції dpa, станом на 13 серпня таліби захопили 18 з 34-ох адміністративних центрів провінцій. У ніч на п'ятницю під контроль ісламістів перейшло друге за населенням місто країни Кандагар.