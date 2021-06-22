 22 червня 1941 року. Як цей день згадували в Німеччині | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.06.2021

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Європа

22 червня 1941 року. Як цей день згадували в Німеччині

У день 80-ї річниці нападу вермахту на СРСР у ФРН не виголошували гучних промов. Для німців це день сорому, скорботи й нагадування про власну історичну провину і відповідальність.

Пам'ятник радянському солдату в Берлінському Трептов-парку

Пам'ятник радянському солдату в Берлінському Трептов-парку

Заочною суперечкою російського президента з головою зовнішньополітичного комітету німецького Бундестагу розпочався у ФРН день, присвячений 80-й річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Президент Володимир Путін опублікував у німецькій газеті Die Zeit присвячену цій річниці статтю "Бути відкритими, попри минуле", а німецький політик Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) рано-вранці дав інтерв'ю на цю тему першому каналу телебачення ФРН.

Глава німецької держави Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) поклав 22 червня вінок на радянському меморіальному цвинтарі в берлінському районі Панков. У цей день в столиці та інших німецьких містах відбулись організовані різними ініціативними групами заходи у пам'ять про вторгнення вермахту в Радянський Союз 80 років тому.

Стаття Путіна в Die Zeit та інтерв'ю Реттґена в ARD

Російське посольство, повідомляє Die Zeit, два тижні тому запропонувало виданню статтю Путіна, присвячену цій річниці. Російський президент виклав у ній свій погляд на новітню історію Європи.

Найважливішою причиною кризи у відносинах Росії з західними країнами він назвав розширення НАТО на схід. "Саме рух блоку на схід, що почався, між іншим, з того, що радянське керівництво фактично умовили на членство об'єднаної Німеччини в НАТО, стало основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі", - пише Путін.

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Може бути, і справді розширенням НАТО на схід і зближенням деяких пострадянських країн, зокрема України, з Євросоюзом, Захід спровокував кризу у відносинах з Росією, запитав рано-вранці, ще до публікації статті Путіна, репортер ARD голову зовнішньополітичного комітету Бундестагу.

Норберт Реттґен

Норберт Реттґен

Норберт Реттґен не заперечує, що і Захід припустився помилок, але не в цьому. Ставлення Путіна до розширення НАТО він називає "ядром конфлікту". "Росія заперечує і відмовляє своїм західним сусідам у свободі самовизначення. У Росії немає права забороняти Україні ставати демократичною правовою державою", - сказав Реттґен, маючи на увазі той факт, що ніхто силоміць не тягнув в НАТО країни Балтії, Польщу та інші країни Східної Європи.

Критичне ставлення до сучасної внутрішньої й зовнішньої політики російського президента не заважає Реттґену, однак, абсолютно однозначно оцінювати події 80-річної давності: "Ми повинні усвідомлювати нашу історичну провину за цю цивілізаційну війну на винищення".

Президент ФРН поклав вінок до статуї "Батьківщина-мати"

Тоді, як Путін і Реттґен проводили свою заочну суперечку, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр готувався виїхати в Берлінський район Панков, де в парку Шенгольцер-Гайде розташований радянський меморіальний цвинтар, на якому поховані останки понад 13 тисяч з приблизно 80 тисяч вояків Червоної Армії, полеглих під час штурму Берліна в квітні-травні 1945 року. Поряд з меморіалами в Трептов-парку та Тіргартені - це один з трьох головних радянських військових меморіалів у Берліні.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр покладає вінок до статуї Батьківщина-мати

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр покладає вінок до статуї "Батьківщина-мати"

Штайнмаєр поклав вінок до статуї "Батьківщина-Мати" і вшанував хвилиною мовчання пам'ять загиблих у роки Другої світової війни радянських солдатів і цивільних осіб. Жодних промов він тут не виголошував. Все, що він вважав за потрібне сказати з приводу 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, Штайнмаєр сказав минулої п'ятниці, 18 червня, в музеї "Берлін-Карлсгорст" - колишньому "Музеї капітуляції". 

Головна промова Штайнмаєра в музеї "Берлін-Карлсгорст"

Головною темою промови Штайнмаєра була доля радянських військовополонених. Про них він розповідав на прикладі Бориса Попова, який опинився в німецькому полоні у перші ж дні після нападу вермахту на Радянський Союз, зумів вижити там, встиг багато розповісти та помер тільки рік тому у віці 98 років.

Виступ президента ФРН Штайнмаєра у музеї Берлін-Карлсгорст

18 червня президент ФРН Штайнмаєр виступав у музеї "Берлін-Карлсгорст"

Воєнну кампанію нацистської Німеччини проти Радянського Союзу він назвав "розгулом ненависті та насильства, радикалізацією війни та перетворенням її на безумство тотального знищення". "Ті, хто вів цю війну, вбивали людей усіма мислимими способами, виявляючи небачені раніше жорстокість і звірства, - говорив Штайнмаєр. - Війна німців проти Радянського Союзу була варварством вбивць". На сайті федерального президента ця примітна промова є і російською мовою.

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А ще до виступу в Карлсгорсті - 14 червня - президент ФРН з'їздив в нижню Саксонію в колишній табір в Зандбостелі, де в роки Другої світової війни утримувалися понад 300 тисяч військовополонених, у тому числі понад 70 тисяч червоноармійців, багато з яких померли від виснаження, голоду і хвороб. Там він поспілкувався з родичами колишніх радянських військовополонених і поклав вінок на табірному цвинтарі.

Орден Алексієвич і збірка документів про Голокост

Також президент ФРН у рамках заходів, присвячених 80-й річниці початку війни нацистської Німеччини проти СРСР,  вручив Великий хрест 1-го ступеня - орден "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" - білоруській письменниці Світлані Алексієвич. "Особливо у своїх творах "У війни не жіноче обличчя" та "Останні свідки" вона вражаючим чином відтворює жахи Другої світової війни і страждання мирного населення", - наголошується у повідомленні на сайті президента ФРН.

Президент ФРН нагородив Світлану Алексієвич Великим хрестом 1-го ступеня

Президент ФРН нагородив Світлану Алексієвич Великим хрестом 1-го ступеня

А 16 червня Штайнмаєр приймав у своєму палаці Бельвю видавців 16-томної збірки документів, що свідчать про переслідування і вбивства нацистами євреїв, у тому числі на окупованих вермахтом територіях Радянського Союзу. "Білорусь і Україна під німецькою окупацією були центральними місцями злочинів Голокосту", - нагадує пресслужба президента.

Канцлерка Німеччини: "Для нас, німців, це - привід для сорому"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) присвятила 80-й річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР свій щотижневий відео-подкаст 19 червня.

"Для нас, німців, це - привід для сорому", - наголосила очільниця німецького уряду. Мільйони людей загинули, особливо - на територіях, які сьогодні належать Росії, Україні та Білорусі, а також країнам Балтії, зазначила вона. Не можна забувати, що "ми - в боргу перед мільйонами жертв та їхніми нащадками", додала канцлерка.

Однак Меркель не оминула й нещодавні події на пострадянському просторі. З великим жалем вона висловилася про те, що "активність громадянського суспільства в Росії, а також у Білорусі, останнім часом обмежена - більш того, стала неможливою".

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А безпосередньо у день річниці, 22 червня, Меркель зателефонувала президентові України Володимиру Зеленському та запевнила його у тому, що "скоєні німцями злочини, внаслідок яких загинув не один мільйон людей в Україні, а також в Росії, Білорусі та інших республіках колишнього СРСР, ніколи не будуть забуті".

Дещо згодом цього дня надійшло повідомлення, що Меркель також зателефонувала російському президенту Володимиру Путіну у зв'язку з 80-ми роковинами нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз.

Нова експозиція в Бухенвальді

Крім німецьких політиків і державних діячів, з ініціативою нагадати про напад нацистської Німеччини на Радянський Союз виступили різні громадські організації та приватні особи.

"Для нас, що підписались нижче, цей день - день скорботи, сорому і роздумів про власну історичну провину. На німецькій території була ініційована безпрецедентна війна на знищення, породжена політичною пихою і расизмом, спрямованими проти народів Радянського Союзу, особливо проти євреїв та інших меншин", - йдеться у зверненні, яке підписали понад 1300 вчених, публіцистів, політиків і громадських діячів Німеччини.

Меморіальний комплекс на території колишнього концтабору Бухенвальд

Меморіальний комплекс на території колишнього концтабору Бухенвальд

У другій половині дня в центрі Берліна відбувся траурний мітинг, який до 80-ї річниці нападу на Радянський Союз організував заснований у 1947 році німецький Союз антифашистів та осіб, які зазнавали переслідувань в нацистській Німеччині (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten).

У Тюрингії, поруч з Веймаром, на території меморіального комплексу колишнього концтабору Бухенвальд цього дня також відбувся пам'ятний захід до річниці 22 червня 1941 року. Там відкрили й нову історичну експозицію, присвячену, зокрема, долі неповнолітніх в'язнів концтабору і радянських військовополонених, які утримувались в особливо нестерпних умовах. Нагадували про напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз 80 років тому й у багатьох інших німецьких містах.

  • Монумент Батьківщина-Мати в Києві, Україна

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві, Україна

    Монумент "Батьківщина-мати" - це суцільнозварна сталева споруда, встановлена на конусному п'єдесталі 40-метрової висоти. Загальна висота монументу - 102 метри, вага - близько 500 тонн. "Батьківщина-мати" вважається однією з найвищих статуй у світі та є своєрідною візитівкою столиці України.

  • Могила невідомого солдата в Москві, Росія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Могила невідомого солдата в Москві, Росія

    Молодята приходять до могили невідомого солдата біля муру Кремля із квітами, а державні гості - покладають вінки. У Росії День перемоги відзначається 9 травня. Зазвичай це свято супроводжується військовим парадом із залученням техніки та авіації на Червоній площі. Однак цього року парад перенесли через поширення коронавірусу.

  • Мамаєв курган у Волгограді, Росія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Мамаєв курган у Волгограді, Росія

    За різними оцінками, СРСР втратив у Другій світовій війні від 25 мільйонів до 42 мільйонів осіб. Ці втрати є більшими, ніж у будь-який іншій країні. 85-метровий монумент "Батьківщина-мати кличе" у Волгограді присвячений одній із найкровопролитніших битв у історії людства - Сталінградській битві, яка точилася з 25 серпня 1942-го до 2 лютого 1943 року.

  • Кенотаф у Лондоні, Великобританія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Кенотаф у Лондоні, Великобританія

    Порожня могила як символ: меморіал на лондонській вулиці Вайтхолл був спочатку споруджений для вшанування жертв Першої світової війни. З 1946 року він також є пам'ятником полеглим у Другій світовій війні.

  • Пам'ятник бомбардувальній авіації Королівських ВПС у Лондоні, Великобританія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Пам'ятник бомбардувальникам у Лондоні, Великобританія

    Скульптура зображує екіпаж бомбардувальника і присвячена 55 573 службовцям ВПС союзників, які загинули під час Другої світової війни. Відкриття пам'ятника у 2012 році викликало суперечки через те, що союзна авіація бомбардувала німецькі міста навіть наприкінці війни. Ці бомбардування забрали життя біля 600 000 цивільних осіб.

  • Військовий меморіал біля підніжжя Тріумфальної арки в Парижі, Франція

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Тріумфальна арка в Парижі, Франція

    Під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях знаходиться могила невідомого солдата. Цей меморіал присвячений пам'яті жертв обох світових воєн. 8 травня президент Франції Еммануель Макрон і високопоставлені військовослужбовці поклали на могилу вінки, але цього року без публіки.

  • Сотні хрестів на американському кладовищі в Омаха-Біч, Франція

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Американське військове кладовище в Омаха-Біч, Франція

    Ще однією важливою датою для Франції, крім дня капітуляції Німеччини, стало 6 червня 1944 року. У так званий "День Д" 150 тисяч солдатів союзників висадилися в Нормандії і відкрили Західний фронт. Численні меморіали, музеї та військові кладовища уздовж узбережжя Атлантики присвячені одній із найважливіших битв Другої світової війни, яка забрала життя близько 68 000 осіб.

  • Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, округ Колумбія, США

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, США

    Цей меморіал був відкритий у 2004 році. Він присвячений 16 мільйонам американців, які брали участь у Другій світовій війні. До монументального комплексу веде "Мур миру" із 4048 позолоченими зірками - одна зірка на 100 полеглих. Для США 8 травня - це "День перемоги в Європі". Остаточне закінчення війни відзначається 14 серпня - у день, коли керівництво Японії віддало наказ припинити бойові дії.

  • Статуя беззастережної капітуляції в Сан-Дієго, США

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Скульптура "Безумовна капітуляція" в Сан-Дієго, США

    Скульптура "Безумовна капітуляція" втілює сюжет всесвітньовідомого фото з журналу Life, на якому моряк 14 серпня 1945 року, після звістки про капітуляцію Японії, спонтанно цілує незнайому медсестру на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Скульптура виставлялася в різних містах, зокрема, у в Сан-Дієго (на фото). 2019 року на ній з'явилося графіті #MeToo.

  • Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія

    Щороку 6 серпня о 8:15 ранку в Хіросімі звучить "Дзвін миру", який нагадує про перший у світі атомний удар 6 серпня 1945 року. Сьогодні руїни, які колись були центральним комерційним і житловим районом міста, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У парку миру розташовані понад 70 пам'ятників і меморіалів, що увічнюють пам'ять 146 тисяч прямих і непрямих жертв вибуху атомної бомби.

  • Храм ясукуні в Токіо, Японія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Храм ясукуні в Токіо, Японія

    У храмі Ясукуні в Токіо японські політики вшановують пам'ять понад двох мільйонів японських солдатів, які загинули у Другій світовій війни. Але серед них є й 14 засуджених і страчених військових злочинців. Такі країни, як Китай та Південна Корея, що були окуповані Японією, регулярно висловлюють свій протест із цього приводу.

  • Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай

    13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін, де влаштували різанину, що тривала шість тижнів. За різними оцінками, вона забрала життя від 200 тисяч до 300 тисяч китайців. У меморіалі в Нанкіні є музей з численними документами, фотографіями та історичними кіноматеріалами, а також меморіальна доріжка з відбитками ніг тих, хто уцілів.

  • Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль

    Меморіал Голокосту був закладений у 1953 році рішенням Кнесету й присвячений пам'яті близько шести мільйонів євреїв, убитих нацистами. У центрі величезного комплексу - позбавлена вікон "Зала пам'яті", в якій горить вічний вогонь. На підлозі висічені назви 22 найбільших таборів смерті.

  • Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина

    Серед численних меморіалів пам'яті жертв Другої світової війни у німецькій столиці найвідомішим є меморіал Голокосту. Його 2711 стел нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв. Ідея створення меморіалу виникла ще у 1980-х роках, але відкрили його тільки у 2005 році

  • Копія скульптури Кете Колльвіц, що зображує матір і її мертвого сина у меморіалі жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина

    Центральним елементом меморіального комплексу "Нова сторожа" в Берліні є збільшена копія скульптури Кете Колльвіц (Käthe Kollwitz). Вона зображує матір, яка обіймає свого мертвого сина. У даху приміщення зроблено спеціальний отвір, через який скульптура піддається впливу берлінського клімату з його дощами і снігом. Це символізує страждання цивільного населення в часи Другої світової війни.

    Автор: Керстін Шмідт, Микола Кондратенко


DW.COM

У президента ФРН відкинули критику з боку посла України

У канцелярії президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра вважають, що український посол Андрій Мельник робить погану послугу своїй країні.  

Президент Німеччини: У тіні Другої світової перебуваємо донині

Друга світова війна "кидає довгу тінь, і ми залишаємось у цій тіні донині", заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр у промові напередодні 80-ї річниці нападу гітлерівської Німеччини на СРСР.  

Промова президента Німеччини до 22 червня. Як це було

Свою промову з нагоди 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР президент ФРН присвятив долі радянських військовополонених. Де проходила церемонія і хто в ній брав участь, - у репортажі DW.  

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Докладно

Пам'ятник радянському солдату в Берлінському Трептов-парку

22 червня 1941 року. Як цей день згадували в Німеччині

У день 80-ї річниці нападу вермахту на СРСР у ФРН не виголошували гучних промов.  

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