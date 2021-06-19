Меркель назвала напад нацистської Німеччини на СРСР приводом для сорому

ФРН визнає свою постійну відповідальність за злочини нацистів. Про це заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 19 червня. Звернення приурочене до 80-річчя з моменту вторгнення вермахту до СРСР 22 червня 1941 року.

"Для нас, німців, це - привід для сорому", - зазначила очільниця німецького уряду. Не можна забувати, що "ми - в боргу перед мільйонами жертв і їхніми нащадками", додала канцлерка.

При цьому вона нагадала, що попри жахливі події війни, багато хто простягнув Берліну руку примирення. За це Німеччина відчуває глибоку вдячність, підкреслила вона.

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Меркель нагадала про роль Горбачова в об'єднанні Німеччини

Анґела Меркель особливо відзначила політику президента СРСР Михайла Горбачова, завдяки якій Німеччина змогла мирно возз'єднатися в 1990 році. У своєму подкасті канцлерка ФРН торкнулася й недавніх подій на пострадянському просторі. З великим жалем вона висловилася про те, що "активність громадянського суспільства в Росії, а також в Білорусі, останнім часом обмежена - більш того, стала неможливою".

"Коли мирні демонстранти і неугодні (владі. - Ред.) представники опозиції опиняються за ґратами, це накладає важкий відбиток на наші відносини", - підкреслила Меркель. Вона також додала, що анексія Росією українського Криму та підтримка сепаратистів на Сході України - порушення міжнародного права. Для Німеччини, як і для всього Європейського Союзу, це неприйнятно, наголосила канцлерка. Водночас, як додала вона, діалог з Росією потрібен.

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Дивитись відео 02:56 Поділитись 80-річчя нападу Гітлера на СРСР: президент ФРН виголосив промову, посол України не прийшов (18.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3vBSm 80-річчя нападу Гітлера на СРСР: президент ФРН виголосив промову, посол України не прийшов (18.06.2021)