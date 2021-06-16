 За що посол України образився на президента Німеччини | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.06.2021

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Європа

За що посол України образився на президента Німеччини

Андрій Мельник у різкій формі відмовився від участі в церемонії, на якій Франк-Вальтер Штайнмаєр виступатиме з промовою з нагоди 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз.

Німецько-російський музей Берлін-Карлсгорст

Німецько-російський музей "Берлін-Карлсгорст" - тут виступатиме президент ФРН

22 червня виповниться 80 років з моменту нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вирішив з нагоди цієї річниці нагадати в першу чергу про долю радянських військовополонених, загиблих у таборах нацистів.

У понеділок, 14 червня, він відвідав меморіал "Табір Зандбостель" у Нижній Саксонії, де в роки Другої світової війни утримували понад 300 тисяч військовополонених, у тому числі понад 70 тисяч червоноармійців, багато з яких померли від виснаження, голоду і хвороб. Там він поспілкувався з родичами колишніх радянських військовополонених і поклав вінок на табірному цвинтарі.

Штайнмаєр поклав вінок на цвинтарі колишнього табору військовополонених в Зандбостелі

14 червня Штайнмаєр поклав вінок на цвинтарі колишнього табору військовополонених в Зандбостелі

А зі своєю головною промовою з нагоди річниці нападу гітлерівської Німеччини на СРСР Штайнмаєр виступатиме у п'ятницю, 18 червня, на відкритті виставки "Масштаби одного злочину. Радянські військовополонені у Другій світовій війні", організованої в музеї "Берлін-Карлсгорст", що до возз'єднання Німеччини називався "Музеєм капітуляції".

Музей "Берлін-Карлсгорст"

Ця промова на відкритті виставки, йдеться на сайті Адміністрації президента, стане центральним заходом глави держави з нагоди 80-ї річниці німецького нападу на Радянський Союз. Штайнмаєр "буде першим федеральним президентом, який відвідає німецько-російський музей "Берлін-Карлсгорст", вказує його пресслужба і нагадує, що "сьогоднішній музей є тим історичним місцем, де 8 травня 1945 року було підписано капітуляцію німецького вермахту".

Зала, де було підписано акт про капітуляцію вермахта

У цій залі підписали акт про капітуляцію вермахту

Враховуючи й досі чинні в Німеччині у зв'язку з пандемією COVID-19 обмеження, присутніми на виступі президента в музеї будуть всього дещо більш ніж три десятки осіб. Запрошення були розіслані, зокрема, всім 15 послам країн, що входили до складу колишнього СРСР.

В адміністрації Штайнмаєра підкреслюють, що у своїй промові він нагадає про всіх жертв німецької війни з СРСР і геройство всіх солдатів Червоної Армії, які билися за звільнення Європи від націонал-соціалізму. "При цьому не буде забута жодна група жертв", - заявив представник президента. "Особливо важливо, щоб пам'ять про жахи німецької війни на знищення не призводила до нових розколів і національних суперечок", - зазначив він. 

Штайнмаєр, "Північний потік-2" і війна з СРСР

Спостерігачі вважають, що Штайнмаєр у своїй промові, зверненій до представників усіх пострадянських країн, постарається згладити, м'яко кажучи, незручність, яка виникла у лютому цього року. Тоді в інтерв'ю газеті Rheinische Post президент виступив на захист суперечливого російсько-європейського газопровідного проєкту "Північний потік-2" і навів як аргумент історичну відповідальність Німеччини за напад нацистів на Радянський Союз.

Це інтерв'ю викликало різкий протест у Києві, який виступає проти "Північного потоку-2", вважаючи його геополітичним проєктом російського президента, що підриває інтереси України та посилює залежність Європи від російських енергоносіїв.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав тоді аргументацію Штайнмаєра "цинічною", заявив про неприпустимість "приписувати виключно Росії мільйони радянських жертв німецької війни на знищення і поневолення", не згадуючи при цьому про багатомільйонні втрати України, що входила тоді до складу СРСР.

Відмова посла на трьох сторінках

Якщо у Штайнмаєра і був задум цього разу зберегти баланс і догодити всім пострадянським країнам, постраждалим у роки війни з нацистською Німеччиною, то успіхом він не увінчався. Андрій Мельник у різкій формі відповів відмовою на запрошення взяти участь у церемонії відкриття виставки з виступом федерального президента.

Андрій Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник

У листі на трьох сторінках на ім'я директора музею Єрґа Морре (Jörg Morre) він висловив своє обурення тим фактом, що головний захід за участю федерального президента проводиться в музеї, який називається німецько-російським. "З точки зору України, це образа", - вказує Мельник. "Такий байдужий підхід служить ще одним підтвердженням браку розуміння почуттів і душевного стану українців, яких не помічають як націю, що зазнала одних із найбільших жертв", - пише він далі.

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Посол пише директору, що назва музею - німецько-російський - "повністю вводить в оману", адже його головна експозиція присвячена війні проти Радянського Союзу, а така назва "фактично ототожнює СРСР з Росією, що є неприпустимим підтасовуванням історії".

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На флагштоках перед музеєм - прапори чотирьох держав

У розмові з кореспондентом DW Єрґ Морре висловив жаль щодо рішення українського посла, але сама відмова його не дуже здивувала. "Після анексії Криму і початку фактичного стану війни між Україною і Росією, - сказав він, - посол України перестав приходити на наші заходи". Сам же музей, який заведено називати німецько-російським і так він іменується на своєму сайті, в німецькому музейному реєстрі вказаний просто як "Берлін-Карлсгорст".

Після 1991 року концепцію нової постійної експозиції колишнього музею капітуляції і справді розробляла німецько-російська експертна комісія, але в 1997 році до роботи від імені України приєднався тодішній київський "Музей Великої Вітчизняної війни" (нині "Музей України у Другій світовій війні"). А рік по тому - і білоруський "Музей Великої Вітчизняної війни" у Мінську.

Частина постійної експозиції музею Берлін-Карлсгорст

Частина постійної експозиції музею розташована в його саду

Обидва ці музеї, як і раніше, входять до числа 17 інституційних членів суспільно корисного об'єднання "Музей Берлін-Карлсхорст", що керує музеєм. Тож у цьому об'єднанні - представники чотирьох держав, і на флагштоках перед будівлею музею теж майорять чотири прапори - Білорусі, Німеччини, Росії та України.

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Щоправда, визнав Морре, російська сторона представлена ширше, а після 2014 року директор київського музею взагалі перестав їздити в Берлін, але всю документацію і звіти він отримує, та й сам Морре, за його словами, часто буває в Києві. "Шкода, - каже він, - що на церемонії у п'ятницю не буде представника однієї з країн, до яких звертатиметься президент Німеччини".

В уряді ФРН та Адміністрації президента критику посла відкидають

Шкодують через відмову українського посла і в уряді Німеччини. Відповідаючи в середу, 16 червня, на запитання кореспондента DW, представниця МЗС ФРН Марія Адебар (Maria Adebahr) заявила, що повідомлення ЗМІ з цитатами з листа Мельника викликали у німецьких дипломатів "певний подив".

Гайко Маас і Марія Адебар

Гайко Маас і Марія Адебар (архівне фото)

Що стосується німецької культури пам'яті, сказала вона, то для німецького уряду видається особливо важливим не виключати жодну з груп жертв тієї війни. У зв'язку з цим Адебар процитувала виступ міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса (Heiko Maas) в Бундестазі 9 червня під час дебатів з нагоди 80-ї річниці нападу Німеччини на Радянський Союз, в якому він нагадав про "немислимі жертви" у всіх пострадянських країнах, у тому числі, звісно, і в Україні.

В адміністрації самого федерального президента теж шкодують і вважають критику, якій посол України піддав німецьку культуру пам'яті, абсолютно невиправданою. "Своїми огульними звинуваченнями він (Мельник. - Ред.) робить погану послугу виправданим інтересам його країни й німецько-українським відносинам", - заявив представник Штайнмаєра, переконаного в тому, що "пам'ять про ту війну повинна мати об'єднавчий ефект незалежно від усіх розбіжностей і конфліктів".

  • Монумент Батьківщина-Мати в Києві, Україна

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві, Україна

    Монумент "Батьківщина-мати" - це суцільнозварна сталева споруда, встановлена на конусному п'єдесталі 40-метрової висоти. Загальна висота монументу - 102 метри, вага - близько 500 тонн. "Батьківщина-мати" вважається однією з найвищих статуй у світі та є своєрідною візитівкою столиці України.

  • Могила невідомого солдата в Москві, Росія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Могила невідомого солдата в Москві, Росія

    Молодята приходять до могили невідомого солдата біля муру Кремля із квітами, а державні гості - покладають вінки. У Росії День перемоги відзначається 9 травня. Зазвичай це свято супроводжується військовим парадом із залученням техніки та авіації на Червоній площі. Однак цього року парад перенесли через поширення коронавірусу.

  • Мамаєв курган у Волгограді, Росія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Мамаєв курган у Волгограді, Росія

    За різними оцінками, СРСР втратив у Другій світовій війні від 25 мільйонів до 42 мільйонів осіб. Ці втрати є більшими, ніж у будь-який іншій країні. 85-метровий монумент "Батьківщина-мати кличе" у Волгограді присвячений одній із найкровопролитніших битв у історії людства - Сталінградській битві, яка точилася з 25 серпня 1942-го до 2 лютого 1943 року.

  • Кенотаф у Лондоні, Великобританія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Кенотаф у Лондоні, Великобританія

    Порожня могила як символ: меморіал на лондонській вулиці Вайтхолл був спочатку споруджений для вшанування жертв Першої світової війни. З 1946 року він також є пам'ятником полеглим у Другій світовій війні.

  • Пам'ятник бомбардувальній авіації Королівських ВПС у Лондоні, Великобританія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Пам'ятник бомбардувальникам у Лондоні, Великобританія

    Скульптура зображує екіпаж бомбардувальника і присвячена 55 573 службовцям ВПС союзників, які загинули під час Другої світової війни. Відкриття пам'ятника у 2012 році викликало суперечки через те, що союзна авіація бомбардувала німецькі міста навіть наприкінці війни. Ці бомбардування забрали життя біля 600 000 цивільних осіб.

  • Військовий меморіал біля підніжжя Тріумфальної арки в Парижі, Франція

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Тріумфальна арка в Парижі, Франція

    Під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях знаходиться могила невідомого солдата. Цей меморіал присвячений пам'яті жертв обох світових воєн. 8 травня президент Франції Еммануель Макрон і високопоставлені військовослужбовці поклали на могилу вінки, але цього року без публіки.

  • Сотні хрестів на американському кладовищі в Омаха-Біч, Франція

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Американське військове кладовище в Омаха-Біч, Франція

    Ще однією важливою датою для Франції, крім дня капітуляції Німеччини, стало 6 червня 1944 року. У так званий "День Д" 150 тисяч солдатів союзників висадилися в Нормандії і відкрили Західний фронт. Численні меморіали, музеї та військові кладовища уздовж узбережжя Атлантики присвячені одній із найважливіших битв Другої світової війни, яка забрала життя близько 68 000 осіб.

  • Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, округ Колумбія, США

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, США

    Цей меморіал був відкритий у 2004 році. Він присвячений 16 мільйонам американців, які брали участь у Другій світовій війні. До монументального комплексу веде "Мур миру" із 4048 позолоченими зірками - одна зірка на 100 полеглих. Для США 8 травня - це "День перемоги в Європі". Остаточне закінчення війни відзначається 14 серпня - у день, коли керівництво Японії віддало наказ припинити бойові дії.

  • Статуя беззастережної капітуляції в Сан-Дієго, США

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Скульптура "Безумовна капітуляція" в Сан-Дієго, США

    Скульптура "Безумовна капітуляція" втілює сюжет всесвітньовідомого фото з журналу Life, на якому моряк 14 серпня 1945 року, після звістки про капітуляцію Японії, спонтанно цілує незнайому медсестру на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Скульптура виставлялася в різних містах, зокрема, у в Сан-Дієго (на фото). 2019 року на ній з'явилося графіті #MeToo.

  • Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія

    Щороку 6 серпня о 8:15 ранку в Хіросімі звучить "Дзвін миру", який нагадує про перший у світі атомний удар 6 серпня 1945 року. Сьогодні руїни, які колись були центральним комерційним і житловим районом міста, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У парку миру розташовані понад 70 пам'ятників і меморіалів, що увічнюють пам'ять 146 тисяч прямих і непрямих жертв вибуху атомної бомби.

  • Храм ясукуні в Токіо, Японія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Храм ясукуні в Токіо, Японія

    У храмі Ясукуні в Токіо японські політики вшановують пам'ять понад двох мільйонів японських солдатів, які загинули у Другій світовій війни. Але серед них є й 14 засуджених і страчених військових злочинців. Такі країни, як Китай та Південна Корея, що були окуповані Японією, регулярно висловлюють свій протест із цього приводу.

  • Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай

    13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін, де влаштували різанину, що тривала шість тижнів. За різними оцінками, вона забрала життя від 200 тисяч до 300 тисяч китайців. У меморіалі в Нанкіні є музей з численними документами, фотографіями та історичними кіноматеріалами, а також меморіальна доріжка з відбитками ніг тих, хто уцілів.

  • Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль

    Меморіал Голокосту був закладений у 1953 році рішенням Кнесету й присвячений пам'яті близько шести мільйонів євреїв, убитих нацистами. У центрі величезного комплексу - позбавлена вікон "Зала пам'яті", в якій горить вічний вогонь. На підлозі висічені назви 22 найбільших таборів смерті.

  • Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина

    Серед численних меморіалів пам'яті жертв Другої світової війни у німецькій столиці найвідомішим є меморіал Голокосту. Його 2711 стел нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв. Ідея створення меморіалу виникла ще у 1980-х роках, але відкрили його тільки у 2005 році

  • Копія скульптури Кете Колльвіц, що зображує матір і її мертвого сина у меморіалі жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина

    Центральним елементом меморіального комплексу "Нова сторожа" в Берліні є збільшена копія скульптури Кете Колльвіц (Käthe Kollwitz). Вона зображує матір, яка обіймає свого мертвого сина. У даху приміщення зроблено спеціальний отвір, через який скульптура піддається впливу берлінського клімату з його дощами і снігом. Це символізує страждання цивільного населення в часи Другої світової війни.

    Автор: Керстін Шмідт, Микола Кондратенко


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