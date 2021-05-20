 Посол України у ФРН бойкотує виставку в Німецько-російському музеї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2021

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Новини

Посол України у ФРН бойкотує виставку в Німецько-російському музеї

Виставка з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на СРСР проходить в музеї, в назві якого згадана лише Росія. Це "образливо з точки зору українців", заявив український посол Андрій Мельник.

Німецько-російський музей в Берліні-Карлсхорсті

Німецько-російський музей в Берліні-Карлсхорсті

Посол України в Німеччині Андрій Мельник бойкотує виставку з нагоди 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, у якій бере участь президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), оскільки вона відбувається у музеї, у назві якого міститься згадка лише про Росію - у Німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст". Це "образливо з точки зору українців, дуже плачевно і водночас дивно", написав посол у листі до директора музею, який отримала у своє розпорядження агенція dpa.

Посол критикує той факт, що постійно діюча виставка в музеї присвячена війні між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом (СРСР), однак музей досі згадує у своїй назві лише Росію, а не всі інші радянські республіки, такі як Україна та Білорусь, які зазнали мільйонів жертв у Другій світовій війні. "Таким чином, СРСР де-факто прирівнюється до Росії, що є викривленням історії, яке слід жорстко відкинути", - пише Мельник.

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"Дійсно небезпечно, особливо для майбутнього німецько-українського примирення, те, що це навмисне російське переосмислення історії продовжує знаходити широке політичне та соціальне відлуння у Федеративній Республіці", - додав український посол.

Німецько-російський музей "Берлін-Карлсгорст" розташований у будівлі, в якій головнокомандуючі Вермахту підписали безумовну капітуляцію представникам Радянського Союзу, США, Великобританії та Франції в ніч з 8 на 9 травня 1945 року. Цим закінчилася Друга світова війна в Європі. 22 червня виповнюється 80 років з дня нападу Німеччини на Радянський Союз. З цієї нагоди в музеї відкривається виставка "Масштаби злочину. Радянські військовополонені у Другій світовій війні".

Історики оцінюють кількість жертв Другої світової війни на території колишнього Радянського Союзу приблизно у 27 мільйонів. За даними Києва, між 1939 і 1945 роками було вбито від восьми до десяти мільйонів жителів теперішньої України.

  • Монумент Батьківщина-Мати в Києві, Україна

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві, Україна

    Монумент "Батьківщина-мати" - це суцільнозварна сталева споруда, встановлена на конусному п'єдесталі 40-метрової висоти. Загальна висота монументу - 102 метри, вага - близько 500 тонн. "Батьківщина-мати" вважається однією з найвищих статуй у світі та є своєрідною візитівкою столиці України.

  • Могила невідомого солдата в Москві, Росія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Могила невідомого солдата в Москві, Росія

    Молодята приходять до могили невідомого солдата біля муру Кремля із квітами, а державні гості - покладають вінки. У Росії День перемоги відзначається 9 травня. Зазвичай це свято супроводжується військовим парадом із залученням техніки та авіації на Червоній площі. Однак цього року парад перенесли через поширення коронавірусу.

  • Мамаєв курган у Волгограді, Росія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Мамаєв курган у Волгограді, Росія

    За різними оцінками, СРСР втратив у Другій світовій війні від 25 мільйонів до 42 мільйонів осіб. Ці втрати є більшими, ніж у будь-який іншій країні. 85-метровий монумент "Батьківщина-мати кличе" у Волгограді присвячений одній із найкровопролитніших битв у історії людства - Сталінградській битві, яка точилася з 25 серпня 1942-го до 2 лютого 1943 року.

  • Кенотаф у Лондоні, Великобританія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Кенотаф у Лондоні, Великобританія

    Порожня могила як символ: меморіал на лондонській вулиці Вайтхолл був спочатку споруджений для вшанування жертв Першої світової війни. З 1946 року він також є пам'ятником полеглим у Другій світовій війні.

  • Пам'ятник бомбардувальній авіації Королівських ВПС у Лондоні, Великобританія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Пам'ятник бомбардувальникам у Лондоні, Великобританія

    Скульптура зображує екіпаж бомбардувальника і присвячена 55 573 службовцям ВПС союзників, які загинули під час Другої світової війни. Відкриття пам'ятника у 2012 році викликало суперечки через те, що союзна авіація бомбардувала німецькі міста навіть наприкінці війни. Ці бомбардування забрали життя біля 600 000 цивільних осіб.

  • Військовий меморіал біля підніжжя Тріумфальної арки в Парижі, Франція

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Тріумфальна арка в Парижі, Франція

    Під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях знаходиться могила невідомого солдата. Цей меморіал присвячений пам'яті жертв обох світових воєн. 8 травня президент Франції Еммануель Макрон і високопоставлені військовослужбовці поклали на могилу вінки, але цього року без публіки.

  • Сотні хрестів на американському кладовищі в Омаха-Біч, Франція

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Американське військове кладовище в Омаха-Біч, Франція

    Ще однією важливою датою для Франції, крім дня капітуляції Німеччини, стало 6 червня 1944 року. У так званий "День Д" 150 тисяч солдатів союзників висадилися в Нормандії і відкрили Західний фронт. Численні меморіали, музеї та військові кладовища уздовж узбережжя Атлантики присвячені одній із найважливіших битв Другої світової війни, яка забрала життя близько 68 000 осіб.

  • Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, округ Колумбія, США

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, США

    Цей меморіал був відкритий у 2004 році. Він присвячений 16 мільйонам американців, які брали участь у Другій світовій війні. До монументального комплексу веде "Мур миру" із 4048 позолоченими зірками - одна зірка на 100 полеглих. Для США 8 травня - це "День перемоги в Європі". Остаточне закінчення війни відзначається 14 серпня - у день, коли керівництво Японії віддало наказ припинити бойові дії.

  • Статуя беззастережної капітуляції в Сан-Дієго, США

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Скульптура "Безумовна капітуляція" в Сан-Дієго, США

    Скульптура "Безумовна капітуляція" втілює сюжет всесвітньовідомого фото з журналу Life, на якому моряк 14 серпня 1945 року, після звістки про капітуляцію Японії, спонтанно цілує незнайому медсестру на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Скульптура виставлялася в різних містах, зокрема, у в Сан-Дієго (на фото). 2019 року на ній з'явилося графіті #MeToo.

  • Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія

    Щороку 6 серпня о 8:15 ранку в Хіросімі звучить "Дзвін миру", який нагадує про перший у світі атомний удар 6 серпня 1945 року. Сьогодні руїни, які колись були центральним комерційним і житловим районом міста, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У парку миру розташовані понад 70 пам'ятників і меморіалів, що увічнюють пам'ять 146 тисяч прямих і непрямих жертв вибуху атомної бомби.

  • Храм ясукуні в Токіо, Японія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Храм ясукуні в Токіо, Японія

    У храмі Ясукуні в Токіо японські політики вшановують пам'ять понад двох мільйонів японських солдатів, які загинули у Другій світовій війни. Але серед них є й 14 засуджених і страчених військових злочинців. Такі країни, як Китай та Південна Корея, що були окуповані Японією, регулярно висловлюють свій протест із цього приводу.

  • Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай

    13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін, де влаштували різанину, що тривала шість тижнів. За різними оцінками, вона забрала життя від 200 тисяч до 300 тисяч китайців. У меморіалі в Нанкіні є музей з численними документами, фотографіями та історичними кіноматеріалами, а також меморіальна доріжка з відбитками ніг тих, хто уцілів.

  • Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль

    Меморіал Голокосту був закладений у 1953 році рішенням Кнесету й присвячений пам'яті близько шести мільйонів євреїв, убитих нацистами. У центрі величезного комплексу - позбавлена вікон "Зала пам'яті", в якій горить вічний вогонь. На підлозі висічені назви 22 найбільших таборів смерті.

  • Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина

    Серед численних меморіалів пам'яті жертв Другої світової війни у німецькій столиці найвідомішим є меморіал Голокосту. Його 2711 стел нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв. Ідея створення меморіалу виникла ще у 1980-х роках, але відкрили його тільки у 2005 році

  • Копія скульптури Кете Колльвіц, що зображує матір і її мертвого сина у меморіалі жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина

    Центральним елементом меморіального комплексу "Нова сторожа" в Берліні є збільшена копія скульптури Кете Колльвіц (Käthe Kollwitz). Вона зображує матір, яка обіймає свого мертвого сина. У даху приміщення зроблено спеціальний отвір, через який скульптура піддається впливу берлінського клімату з його дощами і снігом. Це символізує страждання цивільного населення в часи Другої світової війни.

    Автор: Керстін Шмідт, Микола Кондратенко


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