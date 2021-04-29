 Посол України у ФРН закинув німецьким лівим фальсифікацію історії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2021

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Посол України у ФРН закинув німецьким лівим фальсифікацію історії

У заклику Лівої партії укласти новий договір про дружбу з Росією не згадані інші ексреспубліки СРСР, що втратили мільйони жителів у Другій світовій війні, обурився Андрій Мельник.

Посол України у ФРН Андрій Мельник, архівне фото

Посол України у ФРН Андрій Мельник, архівне фото

Україна обурена закликом фракції Лівої партії у німецькому Бундестазі укласти новий договір про дружбу з Росією напередодні 80-річчя нападу гітлерівської Німеччини на СРСР.

Німецькі ліві у своїй ініціативі не згадали інші радянські республіки, зокрема Україну і Білорусь, які втратили у Другій світовій війні мільйони жителів, вказав посол України в ФРН Андрій Мельник у середу, 19 травня. Дипломат назвав це "принизливим перетворенням історії в інструмент" і "ударом в обличчя мільйонів українських жертв" війни.

Неприпустимо терпіти подібну "фальсифікацію історії", наголосив Мельник. Українці закликають правлячу у ФРН коаліцію та опозицію "не дозволяти політичного зловживання темними сторонами історії націонал-соціалізму", додав посол. В іншому випадку примирення України та Німеччини опиниться під питанням, попередив дипломат.

Дебати щодо договору про дружбу з Росією

Раніше у Бундестазі пройшли дебати, присвячені російсько-німецьким відносинам. Під час них представниця фракції Лівої партії в бундестазі Севім Даґделен (Sevim Dagdelen) закликала укласти новий договір про дружбу з РФ. Крім того, Ліва партія виступила за зняття економічних санкцій щодо Росії. Утім, резолюція лівих не зустріла підтримки серед депутатів.

Згідно з оцінками істориків, під час Другої Світової війни на території всього колишнього Радянського Союзу загинули приблизно 27 мільйонів людей, нагадує агенція dpa. При цьому Україна мала найбільші втрати населення після Білорусі у співвідношенні до загальної кількості населення. За даними України, між 1939 і 1945 роками було вбито від восьми до десяти мільйонів жителів на територіях, що складають теперішню України.

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