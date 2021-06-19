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Михайло Горбачов

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Михайло Горбачов", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

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Чому німці люблять Михайла Горбачова

Чому німці люблять Михайла Горбачова

Горбачов вважається батьком німецької єдності. Німці вдячні йому за падіння Берлінського муру та возз'єднання ФРН.
Політика31 серпня 2022 р.03:16 хв.
Михайло Горбачов помер. Йому був 91 рік

Михайло Горбачов - найулюбленіший росіянин в Німеччині

Михайло Горбачов - найулюбленіший росіянин в Німеччині

Помер експрезидент СРСР Михайло Горбачов. Про його роль в історії - Інґо Маннтойфель.
Політика31 серпня 2022 р.
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Розширення НАТО і Україна: що про це думають росіяни

Розширення НАТО і Україна: що про це думають росіяни

Чому росіяни так бояться НАТО, а розширення на Схід сприймають як загрозу?
Політика12 січня 2022 р.01:49 хв.
Мультимедійна виставка "Пострадянські життєві світи"

Складний спадок СРСР став темою виставки в Берліні

Складний спадок СРСР став темою виставки в Берліні

Відвідувачам виставки в Берліні покажуть хронологію розвалу Радянського Союзу та наслідки для Європи й світу.
Історія16 вересня 2021 р.
Москва, Кремль

Росія Путіна - країна, про яку мріяли путчисти 1991 року

Росія Путіна - країна, про яку мріяли путчисти 1991 року

Нинішня Росія Путіна близька до ідеалів тих, хто намагався зупинити розпад СРСР 30 років тому, вважає Костянтин Еггерт.
російський журналіст Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Історія19 серпня 2021 р.
Анґела Меркель

Меркель назвала напад вермахту на СРСР приводом для сорому

Меркель назвала напад вермахту на СРСР приводом для сорому

Напередодні 80-річчя вторгнення вермахту в СРСР канцлерка ФРН наголосила на відповідальності за злочини нацистів.
Політика19 червня 2021 р.
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