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Михайло Горбачов
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Михайло Горбачов", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Чому німці люблять Михайла Горбачова
Чому німці люблять Михайла Горбачова
Горбачов вважається батьком німецької єдності. Німці вдячні йому за падіння Берлінського муру та возз'єднання ФРН.
Політика
31.08.2022
31 серпня 2022 р.
03:16 хв.
Михайло Горбачов - найулюбленіший росіянин в Німеччині
Михайло Горбачов - найулюбленіший росіянин в Німеччині
Помер експрезидент СРСР Михайло Горбачов. Про його роль в історії - Інґо Маннтойфель.
Політика
31.08.2022
31 серпня 2022 р.
Розширення НАТО і Україна: що про це думають росіяни
Розширення НАТО і Україна: що про це думають росіяни
Чому росіяни так бояться НАТО, а розширення на Схід сприймають як загрозу?
Політика
12.01.2022
12 січня 2022 р.
01:49 хв.
Складний спадок СРСР став темою виставки в Берліні
Складний спадок СРСР став темою виставки в Берліні
Відвідувачам виставки в Берліні покажуть хронологію розвалу Радянського Союзу та наслідки для Європи й світу.
Історія
16.09.2021
16 вересня 2021 р.
Росія Путіна - країна, про яку мріяли путчисти 1991 року
Росія Путіна - країна, про яку мріяли путчисти 1991 року
Нинішня Росія Путіна близька до ідеалів тих, хто намагався зупинити розпад СРСР 30 років тому, вважає Костянтин Еггерт.
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Історія
19.08.2021
19 серпня 2021 р.
Меркель назвала напад вермахту на СРСР приводом для сорому
Меркель назвала напад вермахту на СРСР приводом для сорому
Напередодні 80-річчя вторгнення вермахту в СРСР канцлерка ФРН наголосила на відповідальності за злочини нацистів.
Політика
19.06.2021
19 червня 2021 р.
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