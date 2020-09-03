Розробник "Новачка" про отруєння Навального: Це була точкова атака
Отруйну речовину дуже точно віддозували й підсипали Навальному в чай, ураження організму може бути досить серйозним, вважає розробник отрути Володимир Углєв.
Олексія Навального транспортують з Омська в Берлін, 22 серпня 2020 року
Колишній співробітник Державного НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу) Володимир Углєв був одним з розробників отруйних речовин класу "Новачок". Спочатку Углєв публічно відкидав можливість використання "Новачка" в разі отруєння російського опозіцонера Навального, але після оголошення висновків німецьких фахівців змінив свою думку.
Згідно з версією вченого, для отруєння політика була використана дуже мала кількість речовини. Це могло бути одне з чотирьох сполучень з групи "Новачок": А-230, А-232, А-234, А-242 або їхні аналоги. Ці речовини були розроблені у СРСР в 1980-90-і роки і мають надзвичайно високу токсичність. DW поговорила з Углєвим про те, як могло статися отруєння Олексія Навального і чи була небезпека для його оточення.
DW: Коли ще не було відомо, що це конкретно "Новачок", ви думали, що це малоймовірно, правильно?
Володимир Углєв
Володимир Углєв: Так, я так думав, бо від "Новачка" симптоми проявилися б моментально.
А зараз, коли німецькі фахівці сказали, що це речовина з групи "Новачок", ваша думка змінилася?
Так, зараз можна припустити, що речовина була дуже точково віддозована.
Це яка доза виходить?
Я так думаю, що не більше 2-4 міліграмів.
Які симптоми ви очікували побачити при отруєнні "Новачком"?
Прояви симптомів та їхня наявність залежить від кількості речовини. При такому мінімальному надходженні симптоми можуть бути дуже неясно вираженими, такі як міоз (звуження зіниці - Ред.). В даному випадку, швидше за все, речовину було отримано перорально (шляхом проковтування - Ред.), тож взагалі якісь прояви, крім міозу, навряд чи були. Основні симптоми повинні проявитися значно пізніше - не протягом пів години, протягом декількох годин.
Чи можна сказати, коли приблизно була застосована речовина?
Застосована вона була, коли він саме перебував у кафе і пив чай. Хтось якимось чином запустив пакетик з цією речовиною в чашку чаю або в цукор.
А була небезпека для інших людей, які його оточували?
Розумієте, небезпека полягала в наступному: чи подавали чай тільки для одного Олексія і чи абсолютно точно знали, що не буде пити тільки Олексій? Тут потрібно знати абсолютно точно, що чай п'є тільки один Олексій, а решта чай не п'ють. Ось це потрібно було знати. А якби, припустимо, всі троє замовили чай, то, швидше за все, виконавець в усі три чашки додав би ці пакетики і всі троє могли б отримати аналогічні ураження.
У випадку з отруєнням Сергія Скрипаля у Великобританії теж використовувався "Новачок", і там постраждали не тільки ті люди, які поруч з ним знаходилися, але і ті, хто пізніше, приміром, знайшов флакон. А у випадку з Навальним: чи була небезпека для людей, які летіли з ним в літаку?
У випадку з Олексієм такої небезпеки для інших не було. Ну, в тому випадку, якщо тільки, припустимо, його б вирвало, а хтось ці блювотні маси з'їв би. Це віртуальна небезпека. А в Солсбері було таку кількість застосовано, що можна було кілька тисяч чоловік отруїти.
Тобто річ саме в різній кількості речовини?
Тут зовсім очевидно, що диверсію здійснили саме точково. Так, якби взяли, підійшли і ножем вдарили, так і тут. Якщо це справді "Новачок" - ну, я просто не маю права не вірити німецьким фахівцям, вони першокласні, та й обладнання зараз не те, що було, коли я працював, - таким чином, в даному випадку речовину могли ввести тільки перорально. Якби вони зробили це, припустимо, внутрішньом'язово, тобто уколом, залишився б слід від уколу і симптоми розвивалися б протягом 1-3 хвилин, що виключається, адже симптоми з'явилися вже в літаку через 40-50 хвилин після того, як він випив чаю.
Чому в Росії не змогли розпізнати "Новачок"?
Лікарня швидкої медичної допомоги №1 в Омську, де обстежували Олексія Навального
Я можу говорити тільки на підставі останніх даних. Ваші (німецькі - Ред.) фахівці поки теж не змогли встановити, якою конкретно речовиною. А цих "Новачків" - найперспективніші, які були, їх чотири види, плюс ще їхні аналоги. Я доходжу висновку, що у німецьких фахівців було більш сучасне обладнання та прилади для визначення таких кількостей, які взяли з крові Олексія. А у тих, хто робив аналізи в Москві, обладнання було набагато слабшим й аналізи показали відсутність речовини.
Ви знайомі з дією речовини. Яка ймовірність одужання від такого отруєння?
Я у своїй 15-річній практиці не стикався з випадками одужання людей, тому що вони були уражені, як правило, дуже великими дозами, свідомо смертельними. І не виживали. І поговорити з ними не було можливості.
А що може статися з Олексієм Навальним?
Що може статися, це медики повинні говорити. Я не медик, тому я не беруся... Але ураження можуть бути досить серйозними, хоча все залежить від того, яка кількість речовини і куди потрапила.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обличчя російської опозиції
Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Суперечливі парламентські вибори
2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Друге ув'язнення
Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Розширення антикремлівської платформи
Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Курс на соцмережі
Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Президентські амбіції
У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Рішення ЄСПЛ
2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Найбільші протести в Москві за шість років
У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Напади й насильство
У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Повторні арешти
2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Замах на отруєння
У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обшуки та заморожені активи
Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
У комі після чаю в аеропорту
20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика.