Розробник "Новачка" про отруєння Навального: Це була точкова атака

Колишній співробітник Державного НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу) Володимир Углєв був одним з розробників отруйних речовин класу "Новачок". Спочатку Углєв публічно відкидав можливість використання "Новачка" в разі отруєння російського опозіцонера Навального, але після оголошення висновків німецьких фахівців змінив свою думку.

Згідно з версією вченого, для отруєння політика була використана дуже мала кількість речовини. Це могло бути одне з чотирьох сполучень з групи "Новачок": А-230, А-232, А-234, А-242 або їхні аналоги. Ці речовини були розроблені у СРСР в 1980-90-і роки і мають надзвичайно високу токсичність. DW поговорила з Углєвим про те, як могло статися отруєння Олексія Навального і чи була небезпека для його оточення.

DW: Коли ще не було відомо, що це конкретно "Новачок", ви думали, що це малоймовірно, правильно?

Володимир Углєв

Володимир Углєв: Так, я так думав, бо від "Новачка" симптоми проявилися б моментально.

А зараз, коли німецькі фахівці сказали, що це речовина з групи "Новачок", ваша думка змінилася?

Так, зараз можна припустити, що речовина була дуже точково віддозована.

Це яка доза виходить?

Я так думаю, що не більше 2-4 міліграмів.

Які симптоми ви очікували побачити при отруєнні "Новачком"?

Прояви симптомів та їхня наявність залежить від кількості речовини. При такому мінімальному надходженні симптоми можуть бути дуже неясно вираженими, такі як міоз (звуження зіниці - Ред.). В даному випадку, швидше за все, речовину було отримано перорально (шляхом проковтування - Ред.), тож взагалі якісь прояви, крім міозу, навряд чи були. Основні симптоми повинні проявитися значно пізніше - не протягом пів години, протягом декількох годин.

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Чи можна сказати, коли приблизно була застосована речовина?

Застосована вона була, коли він саме перебував у кафе і пив чай. Хтось якимось чином запустив пакетик з цією речовиною в чашку чаю або в цукор.

А була небезпека для інших людей, які його оточували?

Розумієте, небезпека полягала в наступному: чи подавали чай тільки для одного Олексія і чи абсолютно точно знали, що не буде пити тільки Олексій? Тут потрібно знати абсолютно точно, що чай п'є тільки один Олексій, а решта чай не п'ють. Ось це потрібно було знати. А якби, припустимо, всі троє замовили чай, то, швидше за все, виконавець в усі три чашки додав би ці пакетики і всі троє могли б отримати аналогічні ураження.

У випадку з отруєнням Сергія Скрипаля у Великобританії теж використовувався "Новачок", і там постраждали не тільки ті люди, які поруч з ним знаходилися, але і ті, хто пізніше, приміром, знайшов флакон. А у випадку з Навальним: чи була небезпека для людей, які летіли з ним в літаку?

У випадку з Олексієм такої небезпеки для інших не було. Ну, в тому випадку, якщо тільки, припустимо, його б вирвало, а хтось ці блювотні маси з'їв би. Це віртуальна небезпека. А в Солсбері було таку кількість застосовано, що можна було кілька тисяч чоловік отруїти.

Тобто річ саме в різній кількості речовини?

Тут зовсім очевидно, що диверсію здійснили саме точково. Так, якби взяли, підійшли і ножем вдарили, так і тут. Якщо це справді "Новачок" - ну, я просто не маю права не вірити німецьким фахівцям, вони першокласні, та й обладнання зараз не те, що було, коли я працював, - таким чином, в даному випадку речовину могли ввести тільки перорально. Якби вони зробили це, припустимо, внутрішньом'язово, тобто уколом, залишився б слід від уколу і симптоми розвивалися б протягом 1-3 хвилин, що виключається, адже симптоми з'явилися вже в літаку через 40-50 хвилин після того, як він випив чаю.

Чому в Росії не змогли розпізнати "Новачок"?

Лікарня швидкої медичної допомоги №1 в Омську, де обстежували Олексія Навального

Я можу говорити тільки на підставі останніх даних. Ваші (німецькі - Ред.) фахівці поки теж не змогли встановити, якою конкретно речовиною. А цих "Новачків" - найперспективніші, які були, їх чотири види, плюс ще їхні аналоги. Я доходжу висновку, що у німецьких фахівців було більш сучасне обладнання та прилади для визначення таких кількостей, які взяли з крові Олексія. А у тих, хто робив аналізи в Москві, обладнання було набагато слабшим й аналізи показали відсутність речовини.

Ви знайомі з дією речовини. Яка ймовірність одужання від такого отруєння?

Я у своїй 15-річній практиці не стикався з випадками одужання людей, тому що вони були уражені, як правило, дуже великими дозами, свідомо смертельними. І не виживали. І поговорити з ними не було можливості.

А що може статися з Олексієм Навальним?

Що може статися, це медики повинні говорити. Я не медик, тому я не беруся... Але ураження можуть бути досить серйозними, хоча все залежить від того, яка кількість речовини і куди потрапила.