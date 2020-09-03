Маас вперше згадав "Північний потік-2" у контексті отруєння Навального

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) посилює тиск на Москву, щоб спонукати її до повноцінного розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Інтерв'ю з керівником зовнішньополітичного відомства Німеччини публікує в неділю, 6 вересня, німецька газета Bild am Sonntag.

"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2", - заявив він. Досі Федеральний уряд Німеччини не пов'язував отруєння Навального з будівництвом газопроводу, пояснює агенція новин dpa.

При цьому Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить німецьким і європейським компаніям. "В (проєкті - Ред.) "Північний потік-2" задіяні понад 100 компаній з дванадцяти європейських країн, приблизно половина з них - з Німеччини", - зазначив він. Разом з тим, на думку німецького міністра, звужувати дискусію навколо тиску на Москву винятково до теми реалізації "Північного потоку-2" - в даному випадку неправильно.

"Санкції повинні бути адресними"

Водночас глава МЗС Німеччини попередив, що якщо в найближчі кілька днів з російського боку не буде ніяких дій, пов'язаних з розслідуванням, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами щодо відповіді" Москві. "Якщо ми замислюємося про санкції, то вони повинні бути якнайадреснішими", - наголосив Маас.

Глава МЗС ФРН хотів би поспілкуватися з Навальним

Росія заперечує причетність до отруєння 44-річного опозиціонера. Однак, за словами німецького міністра, є "багато вказівок" на це. Так, хімічна речовина зі складу групи "Новачок" вже "використовувалася державними органами РФ для атаки на колишнього агента Сергія Скрипаля", зазначив Гайко Маас.

"Якщо російська сторона не візьме участь в розслідуванні злочину проти Навального, це стане ще одним доказом причетності країни до злочину", - зауважив він і застеріг, що якщо в Москві не відмовляться приховувати правду і наводити туман, то Берліну "доведеться виходити з того, що Росії є, що приховувати". Глава МЗС ФРН додав, що хотів би зустрітися з Навальним, коли це буде можливим з огляду на стан його здоров'я.

Раніше уряд Німеччини повідомив, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок".

Німецький уряд "категорично засуджує" напад на опозиційного політика. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступала за те, щоб не пов'язувати отруєння Навального із добудовою "Північного потоку-2" і висловилася за завершення проєкту. Про це вона заявила ще до підтвердження отруєння Навального. Після цього канцлерка назвала замах на російського опозиційного політика злочином і зажадала від уряду Росії пояснень цього нападу.