США: у Сенаті закликали Байдена до санкцій щодо "Північного потоку-2"

Сенатори США закликали президента країни Джо Байдена застосувати анонсовані в січні санкції, спрямовані проти добудови та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться у листі, який у п'ятницю, 12 лютого, главі Білого дому відправили сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту", - зазначили сенатори. Вони також висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом".

Читайте також: Коментар - Прокол Штайнмаєра на захист "Північного потоку-2"

У Німеччині пропонували США відмовитися від санкцій

На цьому тижні німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe опублікувала листа віцеканцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), якого він відправив у серпні 2020 року в адміністрацію президента Дональда Трампа. Шольц пропонував інвестувати мільярд бюджетних євро у спорудження в Німеччині терміналу для прийому американського скрапленого природного газу в обмін на відмову США запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".

У США заявляють, що новий газопровід посилить залежність ФРН від російського газу і завдасть шкоди Україні. Щонайменше формально цю точку зору поділяє й нова адміністрація Білого дому. Так, представник Держдепартаменту США нещодавно підкреслив, що запуск газопроводу став би "поганою угодою" для Європи.