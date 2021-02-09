 Білий дім: Байден з′ясує, чи здатні санкції зупинити ″Північний потік - 2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

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Білий дім: Байден з'ясує, чи здатні санкції зупинити "Північний потік - 2"

Адміністрація Джо Байдена може переглянути політику США щодо "Північного потоку - 2", зокрема провести переговори про можливе послаблення санкцій, пишуть американські ЗМІ.

Джо Байден з'ясує, чи здатні санкції зупинити Північний потік - 2

Джо Байден з'ясує, чи здатні санкції зупинити "Північний потік - 2"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден продовжує критично ставитися до проєкту газопроводу "Північний потік - 2". Як заявила у вівторок, 16 лютого, речниця Білого дому Дженніфер Псакі, Байден має намір вивчити питання того, чи здатні американські санкції щодо цього проєкту його зупинити. Американський президент як і раніше переконаний, що "Північний потік - 2" є "поганою угодою для Європи", додала Псакі.

ЗМІ: Байден може переглянути політику США щодо Nord Stream 2

У цей же день видання The Financial Times і The Wall Street Journal повідомили, що адміністрація президента Байдена може переглянути політику США щодо проєкту "Північний потік - 2", зокрема провести переговори про можливе послаблення санкцій.

За даними видань з дипломатичних джерел, готовність до таких переговорів висловив державний секретар США Ентоні Блінкен. Своєю чергою, уряд Німеччини має намір укласти нову угоду з Вашингтоном, щоб завершити і ввести в експлуатацію газопровід.

Попри те, що будівництво газопроводу, який готовий більш ніж на 90 відсотків, відновилося 6 лютого, адміністрація США поки що не запровадила проти нього санкцій, передбачених ухваленим раніше законом і проанонсованих в січні.

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