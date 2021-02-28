 Уряд ФРН пояснив відмову пов′язувати ″Північний потік-2″ із Олексієм Навальним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Уряд ФРН пояснив відмову пов'язувати "Північний потік-2" із Олексієм Навальним

Уряд ФРН відповів на запит "зелених" про будівництво "Північного потоку-2" і вказав, що проєкт повністю відповідає законодавству ЄС.

Уряд ФРН пояснив відмову пов'язувати Північний потік-2 із Навальним

Уряд ФРН пояснив відмову пов'язувати "Північний потік-2" із Навальним

Уряд Німеччини розглядає проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" незалежно від штрафних заходів щодо представників РФ, відповідальних за отруєння і переслідування російського опозиціонера Олексія Навального. Про це йдеться у відповіді уряду на запит фракції "Союзу 90/Зелені", датованій 19 лютого, і яка надійшла у розпорядження DW у понеділок, 1 березня.

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Як наголошується в документі, Берлін вважає за необхідне дати чіткий сигнал російському керівництву як реакцію на отруєння Навального і порушення заборони на використання хімічної зброї і виступає за цілеспрямовані, відповідні санкції щодо цього. Разом з тим проєкт "Північний потік-2" повністю відповідає чинному європейському законодавству і служить забезпеченню газом Західної та Східної Європи, в ньому беруть участь понад 100 європейських фірм, вказується далі. "Позиція федерального уряду в цьому зв'язку відома, вона залишилася незмінною", - йдеться в документі.

Переговори з Вашингтоном про санкції щодо "Північного потоку-2"

Водночас уряд повідомив, що проводив переговори на різних рівнях з попередньою адміністрацією президента США Дональда Трампа з питання запобігання санкцій щодо будівництва газогону "Північний потік-2". Крім того, Берлін шукатиме діалогу з новою адміністрацією США, вказується далі.

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"Після вступу в силу поправок до закону про санкції Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA) 1 січня 2021 року федеральний уряд спільно з європейськими партнерами багаторазово закликав до проведення консультацій на урядовому рівні, що стосуються суті проблеми", - наголошується в документі і вказується, що дана тема буде частиною перших переговорів з новою адміністрацією США після того, як відповідальні особи будуть затверджені Сенатом.

При цьому уряд ФРН відмовився розголошувати суть переговорів з Вашингтоном щодо теми санкцій проти "Північного потоку-2". "Дані переговори мають конфіденційний характер", - вказується в документі. На питання про можливий дефіцит газових поставок у ФРН у разі відмови від завершення будівництва нового газопроводу уряд назвав ймовірними необхідність модернізації транзитних газопроводів, що проходять через територію України, а також додаткові з'єднання їх з інфраструктурою поставок скрапленого газу.

Будівництво газопроводу відновилося після річної перерви

Роботи з прокладання труб "Північного потоку-2" після річної перерви поновилися в грудні 2020 року. Однак незабаром будівництво у водах ФРН було призупинено через екологів, які опротестували дозвіл подальших робіт. У водах Данії будівництво відновилося лише в лютому і, як очікується, завершиться до травня.

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Будівництво "Північного потоку-2" викликало бурхливі дискусії в низці країн. Дедалі більше компаній виходять з проєкту під загрозою санкцій США. У Сполучених Штатах вважають, що газопровід зробить Європу залежною від російського газу. Вашингтон вніс судно-трубоукладач "Фортуна" і його власника - компанію "КВТ-Рус" - у два санкційні списки.

Отруєння і вирок Олексію Навальному

Навальний на початку лютого був засуджений в Москві до позбавлення волі за звинуваченням у багаторазовому порушенні вимог умовного терміну покарання у справі "Ів Роше". Євросоюз вважає ці звинувачення необґрунтованими, оскільки Навальний після отруєння в Росії отрутою з групи "Новачок" протягом багатьох місяців лікувався в Німеччині і не мав можливості відзначатися в поліції у РФ. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив звільнити Навального, але Росія проігнорувала це рішення.

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Євросоюз почав процедуру затвердження санкцій за арешт Навального, повідомляє інформагенція dpa 1 березня з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС. Так, 2 березня узгоджені заходи, ймовірно, будуть вже оприлюднені в Офіційному журналі Євросоюзу і таким чином набудуть чинності, пояснили джерела в Брюсселі.

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