Зеленський з Дудою домовилися протидіяти "Північному потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 лютого, провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час якої глави держав обговорили позицію країн щодо будівництва газогону "Північний потік-2", а також польську ініціативу про передачу Україні 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Протидія "Північному потоку-2"

Під час розмови лідери країн скоординували кроки щодо подальшої протидії проєкту "Північний потік-2" і домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту, повідомляє пресслужба президента України.

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Зеленський наголосив, що "цей проєкт, по суті, - пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проєкту - гарантія енергетичної безпеки Європи".

Анджей Дуда погодився з Зеленським у тому, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб не допустити будівництва цього газопроводу.

Боротьба з пандемією коронавірусу

Також співрозмовники обговорили заходи боротьби з пандемією коронавірусу, що здійснюються в Україні і Польщі. Зеленський подякував Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в рамках спільних закупівель ЄС.

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Під час розмови Зеленський також запросив Дуду відвідати Україну і особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України і в саміті "Кримської платформи".