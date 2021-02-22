 Міністерка охорони довкілля ФРН підтримує ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міністерка охорони довкілля ФРН підтримує "Північний потік-2"

Німеччині загрожують вимоги компенсацій, якщо Берлін відмовиться від будівництва газогону "Північний потік-2", вважає Свенія Шульце. ФРН потребуватиме природного газу ще два десятиліття, пояснила вона.

Міністерка охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенія Шульце

Міністерка охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенія Шульце

Німеччина може зіткнутися з вимогами компенсацій, якщо відмовиться від завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила міністерка охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенія Шульце (Svenja Schulze) в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 28 лютого.

Німеччина не може відразу відмовитися від використання вугілля, атомної енергетики і газу, пояснила вона. "У цьому і наступному десятилітті нам, як і раніше, знадобиться природний газ", - зазначила міністерка. При цьому Шульце виступила за розширення потужностей сонячних і вітряних електростанцій.

Газогін "Північний потік-2" має зв'язати газотранспортні системи Росії і Німеччини, щоб постачати російський газ напряму з РФ до ФРН, в обхід України та інших східноєвропейських держав. Українське керівництво постійно виступало проти спорудження цього газопроводу, називаючи його "політичним проєктом Кремля". Схожу думку висловлювала Варшава й деякі інші східноєвропейські держави, а також окремі країни-члени ЄС. США так само належать до табору критиків цього проєкту. Водночас у Берліні запевняють, що цей проєкт є виключно економічним.

Читайте також: Литва запропонувала призупинити будівництво "Північного потоку-2"

У січні міністерство фінансів США запровадило санкції щодо залученого до будівництва "Північного потоку-2" судна-трубоукладача "Фортуна" і його компанії-власника "КВТ-Рус". А в лютому група конгресменів закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена перевірити можливість введення подібних заходів стосовно 11 кораблів під російським прапором і ще чотирьох іноземних, які, як вважають американські законодавці, пов'язані з будівництвом газопроводу.

Дивитись відео 25:55

Хто в Німеччині хоче, щоб "Північний потік-2" добудували - "Європа у фокусі" (15.02.2021)

Також за темою

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

Київ і Варшава закликали Байдена зупинити "Північний потік-2" 22.02.2021

Глави МЗС України та Польщі закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2".

Olena Serkal | ukrainische Diplomatin

Зеркаль про "Північний потік - 2": Найкраще, якби газопровід зупинили санкції США 19.02.2021

В інтерв'ю DW радниця голови правління "Нафтогазу України" Олена Зеркаль про те, чи є ще шанси зупинити проєкт газопроводу "Північний потік - 2" між Росією та Німеччиною, та про ціни на газ для населення після 2024 року.

Berlin | Norbert Röttgen

У партії Меркель закликають до мораторію на "Північний потік-2" 05.02.2021

У Християнсько-демократичному союзі - партії канцлерки Німеччини Анґели Меркель - закликають запровадити тимчасовий мораторій на будівництво "Північного потоку-2".

Реклама

Докладно

Адольф Гітлер (Adolf Hitler) та Йосип Сталін (праворуч)

Польський історик про порівняння Сталіна з Гітлером

Інтерв'ю DW з професором Вроцлавського університету Кшиштофом Рухневичем.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  