Міністерка охорони довкілля ФРН підтримує "Північний потік-2"

Німеччина може зіткнутися з вимогами компенсацій, якщо відмовиться від завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила міністерка охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенія Шульце (Svenja Schulze) в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 28 лютого.

Німеччина не може відразу відмовитися від використання вугілля, атомної енергетики і газу, пояснила вона. "У цьому і наступному десятилітті нам, як і раніше, знадобиться природний газ", - зазначила міністерка. При цьому Шульце виступила за розширення потужностей сонячних і вітряних електростанцій.

Газогін "Північний потік-2" має зв'язати газотранспортні системи Росії і Німеччини, щоб постачати російський газ напряму з РФ до ФРН, в обхід України та інших східноєвропейських держав. Українське керівництво постійно виступало проти спорудження цього газопроводу, називаючи його "політичним проєктом Кремля". Схожу думку висловлювала Варшава й деякі інші східноєвропейські держави, а також окремі країни-члени ЄС. США так само належать до табору критиків цього проєкту. Водночас у Берліні запевняють, що цей проєкт є виключно економічним.

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У січні міністерство фінансів США запровадило санкції щодо залученого до будівництва "Північного потоку-2" судна-трубоукладача "Фортуна" і його компанії-власника "КВТ-Рус". А в лютому група конгресменів закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена перевірити можливість введення подібних заходів стосовно 11 кораблів під російським прапором і ще чотирьох іноземних, які, як вважають американські законодавці, пов'язані з будівництвом газопроводу.