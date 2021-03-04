"Академік Черський" і завіса секретності через страх "Газпрому" перед санкціями

"Академік Черський" - найвідоміше на сьогодні російське судно. Вже більше року воно лідирує за кількістю згадувань у ЗМІ, відколи в лютому 2020 року залишило порт Находка на Далекому Сході Росії й вирушило в Балтійське море добудовувати "Північний потік - 2". Прокладка підводного газопроводу була перервана після того, як у грудні 2019 року швейцарська компанія Allseas вивела з проєкту свій спеціалізований флот через загрозу потрапити під санкції США.

Здавалося б, скільки всього написано і сказано відтоді про "Академіка Черського"! Особливо про його майже навколосвітню подорож від берегів Азії навколо Африки в Європу і про подальші часті переміщення по Балтиці з портів Німеччини до Калінінграда й назад.

Але насправді про це судно, яке невдовзі, мабуть, приєднається до іншого російського трубоукладача "Фортуна" йдо осені добудовуватиме "Північний потік-2" на території Євросоюзу (у водах Данії і, можливо, Німеччини), відомо дуже мало. "Газпром" і його стовідсоткова швейцарська дочірня компанія Nord Stream 2 AG проводять досить специфічну інформаційну політику.

Про пересування "Академіка Черського" інформують іноземні сервіси

Візьмемо, наприклад, повідомлення російської державної інформагенції "ТАСС" від 9 березня 2021 року. "Трубоукладач "Академік Черський" прибув до берегів Калінінградської області, де планується провести випробування, перш ніж судно приєднається до укладання "Північного потоку-2" у територіальних водах Данії. Про це свідчать дані порталу MarineTraffic. За даними порталу, "Академік Черський" на даний момент перебуває у районі Курської коси".

Хіба не дивно, що про місцезнаходження біля берегів Росії російського судна, яке бере участь у великому експортному проєкті російської державної компанії, російське державне інформаційне агентство повідомляє з посиланням на іноземний комерційний онлайн-сервіс? Виходить, що навіть "ТАСС" не уповноважений безпосередньо заявляти про те, де в даний момент перебуває судно "Газпрому".

Причому так триває вже більше року. Ось, наприклад, повідомлення іншого російського держагентства РІА "Новости" від 9 лютого 2020 року: "Судно-трубоукладач "Академік Черський", яке розглядалося як один з варіантів добудови газопроводу "Північний потік-2", вирушило з порту Находка до Сінгапуру, свідчать дані Vesselfinder. За інформацією навігаційного порталу, судно "Газпрому" має прибути у порт Сінгапуру 22 лютого".

Інформація про перебування "Черського" у німецькому порту Мукран. Скріншот з порталу Vesselfinder, 30 жовтня 2020 року

Сайти "Газпрому" і Nord Stream 2 AG мовчать про трубоукладачі

Те, що "Газпром" вперто мовчить про свого трубоукладача, змушуючи ЗМІ черпати інформацію про його маршрути з іноземних джерел, важко пояснити чимось іншим, крім страху підставити судно під санкції США. Хоча в доцільність такої засекреченості важко повірити, адже для отримання відповідної інформації американцям досить просто зайти в інтернет.

Ще більш дивним виглядає те, що таємницею оповиті не лише переміщення "Академіка Черського", але й сам факт його існування. У всякому разі, ні на сайті "Газпрому", ні на сайті Nord Stream 2 на момент написання цієї статті не вдалося знайти жодної (!) згадки про судно, якому належить зіграти ключову роль при завершенні "Північного потоку-2".

"На жаль, пошук за Вашим запитом не дав результатів", - йдеться у відповіді на сайті швейцарської компанії. За останні півроку в розділі "Новини й заходи" вона оприлюднила лише два пресрелізи: звіт про екологічний моніторинг спорудження газопроводу за 2019 рік (1 березня 2021) і звіт про "незначний і короткостроковий" вплив на флору і фауну робіт у водах Швеції (4 вересня 2020). Але жодного слова, наприклад, про нещодавнє відновлення будівництва за участю трубоукладача "Фортуна".

На письмове прохання DW пояснити причини відсутності інформації про "Академік Черський" на сайті "Газпрому" і його швейцарської "дочки" пресслужба російського концерну відповіла швидко, але коротко: "Зверніться, будь ласка, до компанії Nord Stream 2". Там відгукнулися ще швидше.

Специфіка інформаційної політики пресслужби Nord Stream 2

"Наша робота спрямована на актуальне і всеосяжне інформування всіх ЗМІ. Цьому перешкоджають, на жаль, загрози санкцій. Проте ми перебуваємо в щоденному контакті з багатьма міжнародними й національними ЗМІ", - письмово відповів прессекретар Nord Stream 2 Єнс Мюллер (Jens Müller), а потім, у телефонній розмові з кореспондентом DW, наголосив, що "мало яке підприємство настільки швидко реагує на запити преси".

З роз'яснень Єнса Мюллера стало зрозуміло, що проєктна компанія і майбутній оператор газопроводу бачить своє завдання в тому, щоб безпосередньо надавати інформацію агентствам, провідним газетам та іншим ЗМІ. "Про початок робіт "Фортуни" ми відповідним чином проінформували ЗМІ в усьому світі", - зазначив прессекретар Nord Stream 2.

За його словами, "сотні засобів масової інформації" отримали від пресслужби компанії актуальне повідомлення від 4 березня про те, що "Академік Черський" вийшов з німецького порту Вісмар у напрямку Калінінграда "для проведення різних випробувань", після чого "приступить до трубоукладальних робіт у виключній економічній зоні Данії".

Таким чином, специфіка інформаційної політики Nord Stream 2 полягає в тому, що компанія цілеспрямовано поширює новини серед професійних ЗМІ, але на власному сайті їх принципово не публікує, вважаючи, мабуть, що це знижує ризик нових санкцій США.

У результаті, скажімо, німецький користувач інтернету, який звик отримувати на корпоративних сайтах з перших рук великий обсяг різнобічної інформації, на сторінці газпромівської "дочки" про найважливіші актуальні події навколо "Північного потоку-2" не дізнається практично нічого. Аналогічна ситуація й на сайті самого "Газпрому", де останні два повідомлення на спеціальній сторінці, присвяченій "Північному потоку-2", датовані 27 березня і 19 лютого 2020 року.

Чому "Академік Черський" більше року не починав прокладання труб?

На тлі посилення американських санкцій виникають серйозні сумніви в ефективності такого замовчування. Водночас закрадається підозра, що постійні посилання на загрозу санкцій слугують зручним виправданням створеної навколо "Академіка Черського" атмосфери напівсекретності, що дозволяє "Газпрому" ігнорувати незручні запитання.

Наприклад, ті, що поставила DW. Чому "Академік Черський", що вийшов з порту Находка в Балтійське море більше року тому, досі не розпочав прокладання "Північного потоку-2"? Яка приблизна вартість утримання цього судна-трубоукладача, його перебування в портах Німеччини і його модернізації? Чи беруть участь п'ять європейських кредиторів проєкту в цьому фінансуванні? Хто в даний момент виконує на Далекому Сході ті роботи, для яких це судно-трубоукладач свого часу було придбано?

Залишається лише здогадуватися, які відповіді на ці запитання.