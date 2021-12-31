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Манфред Вебер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Манфред Вебер".
Манфред Вебер є членом баварського Християнсько-соціального союзу. Вебер є головою фракції консервативної Європейської народної партії в Європарламенті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн може очолити Єврокомісію, а головним дипломатом ЄС має стати очільник МЗС Іспанії Жозеп Боррель. Після запеклих дебатів лідерам Євросоюзу вдалося домовитися про нове керівництво ЄС, частину якого ще має затвердити Європарламент. Чого чекати Україні?
Перед консультаціями в Брюсселі президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку кандидатури соціал-демократа Франса Тіммерманса на посаду голови Єврокомісії. Утім, не всі згодні з такою пропозицією.