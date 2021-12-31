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Манфред Вебер

Манфред Вебер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Манфред Вебер".

Манфред Вебер є членом баварського Християнсько-соціального союзу. Вебер є головою фракції консервативної Європейської народної партії в Європарламенті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Європарламенті закликали до активної участі ЄС у переговорах щодо України

У Європарламенті закликали до активної участі ЄС у переговорах щодо України 31.12.2021

Під час обговорення архітектури безпеки в Європі ЄС має сидіти за столом переговорів як одна з головних сторін, вважає голова фракції ЄНП у Європарламенті Манфред Вебер.
Вебер: Якщо Путін застосує зброю, то Північному потоку-2 - кінець

Вебер: Якщо Путін застосує зброю, то "Північному потоку-2" - кінець 05.12.2021

Уряд ФРН має згорнути "Північний потік-2" у разі агресивних дій Росії проти України, вважає голова фракції ЄНП у Європарламенті Манфред Вебер.
Вебер закликає надіслати Росії недвозначне послання

Вебер закликає надіслати Росії "недвозначне послання" 19.04.2021

Голова фракції Європейської народної партії в ЄП Манфред Вебер пропонує ув'язати експлуатацію "Північного потоку-2" із ситуацією на кордонах України.

У Європарламенті закликають до жорстких санкцій проти Кремля через Україну

У Європарламенті закликають до жорстких санкцій проти Кремля через Україну 11.04.2021

У разі подальшої ескалації на кордоні з Україною Заходу слід пригрозити Росії замороженням рахунків олігархів та від'єднанням Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, вважає голова фракції ЄНП Манфред Вебер.
Голова християнських демократів в Європарламенті закликав до санкцій проти РФ

Голова християнських демократів в Європарламенті закликав до санкцій проти РФ 06.02.2021

Фінансові джерела Кремля треба перекрити, заявив голова фракції християнських демократів у Європарламенті Манфред Вебер. Заява пролунала на тлі висилки з РФ європейських дипломатів.

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019) 03.07.2019

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн може очолити Єврокомісію, а головним дипломатом ЄС має стати очільник МЗС Іспанії Жозеп Боррель. Після запеклих дебатів лідерам Євросоюзу вдалося домовитися про нове керівництво ЄС, частину якого ще має затвердити Європарламент. Чого чекати Україні?
Як фон дер Ляєн неочікувано стала фавориткою на ключову посаду в ЄС

Як фон дер Ляєн неочікувано стала фавориткою на ключову посаду в ЄС 02.07.2019

Наступні п'ять років Єврокомісію може очолювати німкеня Урсула фон дер Ляєн. Її кандидатура стала несподіваним підсумком саміту ЄС, який тривав три дні. Втім, їй ще треба здобути підтримку в Європарламенті.
Вибори голови Єврокомісії: Макрон підтримує Тіммерманса, а Туск представив свій план

Вибори голови Єврокомісії: Макрон підтримує Тіммерманса, а Туск представив свій план 30.06.2019

Перед консультаціями в Брюсселі президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку кандидатури соціал-демократа Франса Тіммерманса на посаду голови Єврокомісії. Утім, не всі згодні з такою пропозицією.
Вибори голови Єврокомісії: лідери країн ЄС обиратимуть наступника Юнкера

Вибори голови Єврокомісії: лідери країн ЄС обиратимуть наступника Юнкера 30.06.2019

Глави держав і урядів ЄС зберуться у Брюсселі і знову спробують обрати нового голову Європейської комісії.
Папу Римського обрати швидше, або Як обирають голову Єврокомісії

Папу Римського обрати швидше, або Як обирають голову Єврокомісії 21.06.2019

На саміті ЄС не змогли домовитися, хто очолить Єврокомісію. У кінці червня лідери Євросоюзу зберуться знову. Утім, перші результати вже є - Еммануель Макрон святкує своє перше досягнення у боротьбі за посади в ЄС.
Меркель пропонує Вебера на посаду голови Єврокомісії

Меркель пропонує Вебера на посаду голови Єврокомісії 28.05.2019

Канцлерка ФРН Анґела Меркель пропонуватиме лідера християнських демократів у Європарламенті Манфреда Вебера на посаду голови Європейської Комісії.
ЄНП і соціал-демократи втрачають більшість у Європарламенті

ЄНП і соціал-демократи втрачають більшість у Європарламенті 26.05.2019

Для того, аби мати вплив на ухвалення важливих рішень у Європарламенті, найбільшим фракціям - ЄНП та соціал-демократам - доведеться домовлятися не лише між собою, але й з іншими, свідчать попередні дані.

Анґела Меркель запевняє, що відчуває відповідальність за долю Європи

Анґела Меркель запевняє, що відчуває відповідальність за долю Європи 16.05.2019

Кацлерка ФРН Анґела Меркель заявила в інтервю виданню Süddeutsche Zeitung, що дедалі більше відчуває відповідальність за майбутнє Європи. Вона також визнала наявність розбіжностей з Еммануелем Макроном.
Вибори до Європарламенту: Європа на роздоріжжі - уже вкотре

Вибори до Європарламенту: Європа на роздоріжжі - уже вкотре 14.05.2019

Вибори до Європарламенту наприкінці травня визначать подальший напрямок розвиту ЄС: назад до національних держав, коли кожен сам за себе, чи глибша євроінтеграція, аби перетворитись на глобальну силу?
Скандал у ЄНП: Орбан не хоче підтримувати Вебера

Скандал у ЄНП: Орбан не хоче підтримувати Вебера 07.05.2019

Прем'єр-міністр Угорщини Віктр Орбан не хоче підтримувати провідного кандидата від ЄНП Манфреда Вебера, бо той начебто "образив" його країну.
Лідерка ХДС підтримує спорудження Північного потоку-2

Лідерка ХДС підтримує спорудження "Північного потоку-2" 02.05.2019

Оскільки ФРН має намір відмовитись від вугілля і атомної енергії, газ стає важливою альтернативою, зазначила голова ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер, виступивши на захист "Північного потоку-2".
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