Манфред Вебер

ЄНП і соціал-демократи втрачають більшість у Європарламенті

Для того, аби мати вплив на ухвалення важливих рішень у Європарламенті, найбільшим фракціям - ЄНП та соціал-демократам - доведеться домовлятися не лише між собою, але й з іншими, свідчать попередні дані.