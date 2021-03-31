Німецькі політики закидають Росії цілеспрямовані тортури Навального

Умови ув'язнення у виправній колонії № 2 в у російському Покрові, де перебуває російський опозиційний політик Олексій Навальний, є "цілеспрямованими тортурами" і не сумісні з Європейською конвенцією про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Про це говориться у листі депутатів німецького Бундестагу, відправленому Навальному, повідомляє німецьке видання Der Spiegel, яке опублікувало уривки документа в суботу, 10 квітня.

За даними видання, німецькі депутати із блоку Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), а також від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДП), Вільної демократичної партії (ВДП) та Зелених висловили "визнання і повну солідарність" із російським опозиціонером.

Читайте також: Amnesty International закликає Путіна пустити лікаря до Навального

За даними Der Spiegel, листа підписали, зокрема, уповноважена уряду Німеччини з прав людини Бербель Кофлер (Bärbel Kofler), член зовнішньополітичного комітету Бундестагу від фракції Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin), очільник німецької делегації в ПАРЄ Андреас Нік (Andreas Nick) та інші.

"Повідомлення про голодування Олексія Навального гнітючі, - зазначив депутат фракції Зелених Мануель Саррацин (Manuel Sarrazin), який ініціював це звернення. - Неприпустимо відводити погляд, якщо режим Путіна знову наражає життя Навального на небезпеку". З огляду на це депутати вимагають, аби Європейський комітет з питань запобігання катуванням Рада Європи перевірив умови ув'язнення Навального.

Стан здоров'я Навального погіршується

Після прибуття в колонію Навальний неодноразово повідомляв про погіршення стану свого здоров'я. Так, він говорив про болі у спині й нозі, згодом - про підвищену температуру і сильний кашель. 31 березня політик оголосив голодування до того часу, поки до нього не допустять лікаря.

Нагадаємо, Навальний повернувся з Німеччини до Росії 17 січня. Його затримали під час прикордонного контролю. У ФРН опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отрутою "Новачок".

2 лютого Навального засудили до двох років і шести місяців колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексія Навального і його брата Олега у 2014 році визнали винними в розкраданні. З 15 березня політик перебуває в колонії № 2 в місті Покров Володимирської області.