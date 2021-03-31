Олексій Навальний повідомив про кашель та підвищену температуру

У російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у виправній колонії № 2 під Покровом, - підвищена температура і сильний кашель. Про це повідомляється у понеділок, 5 квітня, на сторінці Навального в соцмережі Instagram.

"Цитую офіційні дані сьогоднішнього вимірювання температури: "Навальний О.А., сильний кашель, температура 38,1", - ідеться в повідомленні, опублікованому від імені політика. При цьому Навальний зазначає, що троє людей з його загону опинились у лікарні з туберкульозом. Остання госпіталізація, судячи з запису в соцмережі, відбулась 5 квітня.

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Коментуючи повідомлення російських державних ЗМІ про те, що Навальний перебуває "у найкращій колонії з ідеальними умовами та їжею, як у ресторані", опозиціонер наголошує, що насправді там "антисанітарія, туберкульоз, відсутність ліків" і "будь-який ув'язнений молить Бога, щоб сюди не потрапити".

Нагадаємо, 31 березня Навальний оголосив голодування і пообіцяв тримати його до того часу, поки до нього не допустять лікаря.

Ув'язнення Олексія Навального

17 січня Навальний повернувся з Німеччини до Москви, де його затримали під час прикордонного контролю. До свого повернення на батьківщину опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отруйною речовиною "Новачок".

2 лютого Навального засудили до 2 років і 6 місяців колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег у 2014 році були визнані винними в розкраданні. Опозиціонер з 15 березня перебуває в колонії № 2 в місті Покров Володимирської області.