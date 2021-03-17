 Олексій Навальний у колонії оголосив голодування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

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Олексій Навальний у колонії оголосив голодування

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який скаржиться на проблеми зі здоров'ям, вимагає допустити до нього лікарів і тому вдався до оголошення голодування.

Олексій Навальний у колонії

Зроблене Навальним фото у колонії, 15 березня 2021 року

Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування. Відповідна заява від імені політика була опублікована у середу, 31 березня, у його офіційному акаунті в соцмережі Instagram.

"Хто лежить у робі, лисий, в окулярах на ліжку з Біблією у руках? Це я. З Біблією, бо це єдина книга, яку я зміг отримати за три тижні. А на ліжку (суперскандальне порушення правил), тому що оголосив голодування", - написав Навальний.

Він зауважив, що ув'язнені змушені вдаватися до таких кроків, оскільки в них немає інших методів боротьби. "Вірніше, парочка ще є, але їх краще приберегти", - додав російський опозиціонер.

"Ну а що ж робити? Я маю право запросити лікаря й отримати ліки. Ані того, ані іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла на ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує", - так мотивував Навальний своє рішення про оголошення голодного протесту.

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За його словами, замість медичної допомоги йому влаштовують "тортури позбавленням сну", будячи по вісім раз за ніч. "Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Тому лежу голодний, але поки що з двома ногами", - додав Навальний.

17 січня Навальний повернувся з Німеччини до Москви, де його затримали під час прикордонного контролю. До свого повернення на батьківщину опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отруйною речовиною "Новачок". 2 лютого Навального засудили до 2 років і 6 місяців колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в 2014 році були визнані винними в розкраданні. Опозиціонер з 15 березня перебуває в колонії № 2 в місті Покров Володимирської області.

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