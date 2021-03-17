 ″Навального чекає повна ізоляція″: активіст про умови в російській колонії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.03.2021

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Європа

"Навального чекає повна ізоляція": активіст про умови в російській колонії

"Справжній концтабір у 100 кілометрах від Москви". Так змалював Олексій Навальний перші враження від колонії, де відбуватиме покарання. Докладніше про тамтешні порядки DW розповів громадський активіст Костянтин Котов.

Костянтин Котов

Російський активіст Костянтин Котов

"Змушений визнати, що російська тюремна система змогла мене здивувати. Не уявляв, що можна влаштувати справжній концтабір у 100 кілометрах від Москви", - написав у соцмережах російський опозиціонер Олексій Навальний у першому повідомленні після етапування до виправної колонії номер два в Покрові Володимирської області Росії. Саме там Навальний, засуджений до реального терміну у справі "Ів Роше", відбуватиме покарання.

Серед засуджених і правозахисників колонію в Покрові вважають однією з найбільш суворих режимних зон, де ув'язнених "ламають". Докладніше про умови і порядки в колонії DW розповів російський громадський активіст Костянтин Котов. Він пробув у цій колонії півтора роки після того, як його засудили за "дадінською" статтею (за прізвищем першого засудженого за нею Ільдара Дадіна. - Ред.) за неодноразове порушення правил пікетів і мітингів у Росії.

DW: Колонію в Покрові називають "червоною" колонією. Що це означає?

Це означає, що все встановлює адміністрація. Весь внутрішній розпорядок, режим і долю будь-якої людини вирішують саме співробітники даної установи. Причому адміністрація діє тут зазвичай не безпосередньо, а через інших засуджених. Це називається "актив", до якого належать днювальні і завгоспи. У просторіччі їх звуть "козлами". Саме ці люди виконують розпорядження адміністрації, встановлюють весь режим, стежать за тобою і навіть можуть застосувати до тебе фізичну силу. Відповідно, бувають ще "чорні" зони, де все вирішує сам злодійський світ, самі арештанти.

Олексій Навальний

Олексій Навальний під час судового засідання, 20 лютого 2021 року

Що зустрічає людину, яка вперше потрапляє в цю колонію? Які процедури проходить ув'язнений?

Насамперед тебе виганяють з автозаку, змушують стати обличчям до стіни, сісти навпочіпки. Поруч при цьому вартує співробітник зі собакою. Потім тебе криком кличуть, ти десь там розписуєшся, що не маєш претензій до конвоїрів. А далі починається досить неприємна процедура входження в колонію: тебе повністю доглядають, роздягають, ти одягаєшся у формений одяг (роба, штани, якщо зима, то ще й шапка), голять наголо. Далі тебе відводять до психолога, який дає найпростіший тест - розташувати кольорові квадратики від найменш приємного кольору до найприємнішого. Там же тебе поверхово оглядає лікар. Відтак - розмова зі співробітниками оперативної служби. Саме вони визначають твою подальшу долю в колонії: чи пройде твій термін легко і чи дадуть тобі умовно-дострокове звільнення (УДЗ).

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Як в колонії психологічно тиснуть на засуджених?

Момент, який найбільш запам'ятовується, відбувається на самому початку, коли всіх "етапників", тобто новоприбулих засуджених, заводять в невелике приміщення, закрите з усіх боків. Тобі дають в руки мітлу, змушують мести і говорити, що ти не підтримуєш арештантські порядки і зобов'язуєшся виконувати роботи з благоустрою території. При цьому співробітник знімає тебе на відеореєстратор. Це досить принизлива процедура. Тим, хто цього не зробить, обіцяють фізичну розправу.

У цій колонії б'ють ув'язнених?

Особисто до мене вони фізичного насильства не застосовували. Швидше використовували найрізноманітніші методи психологічного тиску і методи дисциплінарних стягнень. За весь час перебування в колонії я отримав шість доган. Але я чув неодноразово і навіть бачив, що інших ув'язнених б'ють.

Костянтин Котов в колонії номер два

Костянтин Котов в колонії номер два (архівне фото)

Найбільш поширене покарання - відбивати п'яти. Тобто тебе кладуть або ти сам лягаєш на підлогу, знімають взуття, піднімають ноги вгору і починають бити по п'ятках, скажімо, відкрученою у табуретки дерев'яною ніжкою. Це справді дуже болісно. Але наслідки таких побоїв важко потім діагностувати. Скажімо, ти приходиш на побачення, на обличчі і руках у тебе нічого немає, ти ж не будеш піднімати ноги. Тому цей вид покарання, наскільки я бачив, постійно використовується в цій колонії.

За що Ви отримали шість доган?

Найперша була за те, що інший засуджений дав мені свої рукавички. Я прибув в колонію в листопаді 2019 року, це вже була зима, і за правилами колонії мені мали видати рукавички. Але мені сказали, що їх нібито немає на складі. А потрібно відзначити, що в колонії ти багато часу проводиш на вулиці. Наприклад, щодня - годину вранці і годину ввечері - стоїш ладом, очікуєш, коли прийде співробітник, перевірить твою наявність. Руки при цьому потрібно тримати за спиною, покласти в кишені не можна - порушення режиму. Я мерз, інший засуджений це помітив, захотів мені допомогти і передав свої рукавички. У підсумку ми обидва отримали по догані. А це, між іншим, дуже серйозне покарання, яке фактично ставить хрест на УДЗ. Потім були догани за те, що не привітався зі співробітником установи, і за те, що у мене був незастебнутий верхній ґудзик.

Які в цій колонії є можливості для спілкування з близькими і друзями?

Їх небагато. Є листи, але тільки паперові. Йдуть вони кілька тижнів, їх оглядає цензура, і тобі дуже довго їх можуть не видавати. Хоча в більшості російських колоній можна писати листи через інтернет (сервіс "ФСИН-письмо") і він досить швидко дійде. Навіть (українському кінорежисеру з Криму, якого в Росії засудили до ув'язнення за спірними звинуваченнями. - Ред.) Олегу Сенцову в Лабитнангах за полярним колом можна було писати електронною поштою. А тут, поруч з Москвою, такого немає. Є телефонні дзвінки. Зазвичай на це дають 15 хвилин що два тижні. Але для дзвінка повинні видати картку - на це може піти кілька місяців. Дозволені лише три номери, на які можна телефонувати. Щоб отримати дозвіл на кожен з номерів, потрібно писати окрему заяву. Нарешті, що два місяці дозволено одне короткочасне побачення. Можна прийти і через скляну перегородку побачити своїх рідних і з ними поговорити.

Плакат з вимогою звільнити Костянтина Котова

Плакат з вимогою звільнити Костянтина Котова на одній з акцій протесту в Москві, 2020 рік

Чи є у засуджених вільний час в цій колонії?

Коли ти потрапляєш в так званий "карантинний" загін, у тебе немає вільного часу. Цей загін влаштований не для виявлення інфекційних захворювань або не для адаптації новоприбулих. Він потрібен, щоб ув'язненим було погано. Там тобі доводиться виконувати речі, які ти ніколи раніше не робив у звичайному житті. Ти змушений стояти на плацу, робити зарядку по десять разів на день і доповідати щоразу, коли до тебе звертається співробітник. Доповідь - це твоє ім'я, дата народження, стаття, за якою ти сидиш, початок і кінець терміну відбування покарання. Невелика запинка - і доповідь повторюється наново. Вдень на ліжку не можна сидіти або лежати. Воно завжди повинно бути заправлене ​​за певним зразком. І поки ти цього не зробиш, від тебе не відчепляться. Будеш раз по раз заправляти одне і те ж ліжко. Всім цим ти займаєшся на "карантині" цілий день. Ні писати, ні читати не дають, тільки ця муштра. Це зроблено, щоб придушити людину і позбавити її волі до якогось опору.

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Розмовляти з іншими ув'язненими теж заборонено?

Так, це головний неприємний момент на "карантині". Ти можеш розмовляти тільки з цим активом, з "козлами". Всі вказівки - заправити ліжко або дати доповідь - йдуть через них. Щоб вийти в туалет, потрібно запитати дозволу у днювального. Навіть вночі ти не один: завжди є інший ув'язнений, який ходить між ліжками і контролює, що ти спиш, а не з кимось там перешіптуєшся. Це триває два тижні.

Ви потрапили в колонію за політичною статтею. Яке ставлення в колонії до таких засуджених?

Спочатку я міг судити про ставлення до мене тільки з поведінки адміністрації. Адже після "карантину" ти потрапляєш в барак посиленого режиму. Там простіше, але все ж у тебе теж немає вільного часу і там теж ні з ким не розмовляєш. Ще за чотири тижні мене перевели в звичайний загін. Але навіть там зі мною ніхто не розмовляв, тому що, як я потім дізнався, їм це заборонили. Вони мене боялися. Розмовляти з засудженими мені дозволили тільки ближче до кінця терміну. І, як я зрозумів, вони мене підтримували. Наприклад, вони розповідали, що співробітники адміністрації підходили до них і просили їх чинити на мене тиск. Провокувати мене, щоб я розлютився і провинився, за що мене згодом можна було б покарати. І вони відмовилися це робити.

Що, з Вашого досвіду, може чекати в цій колонії Олексія Навального?

Не думаю, що до Навального застосовуватимуть фізичне насильство. За власним прикладом бачу - вони на це не підуть. Без відома адміністрації і волосок з його голови не впаде. Але Навального точно чекає повна ізоляція. Зсередини і зовні. Як максимум - Навального можуть відразу відправити в штрафний ізолятор. У бараці з ним ніхто не буде розмовляти, хіба що обрані співробітники з оперативного відділу, які до нього приходитимуть і якимось чином тиснутимуть. Звичайно, для людини це дуже важко. Я на своєму досвіді відчув це. Тим більше для Олексія - він публічна фігура, він звик доносити свою точку зору до багатьох людей. Але я думаю, що він з цим впорається. Те, що він сюди потрапив, - це, звичайно, погано для нього. Але це добре з тієї точки зору, що тепер весь світ дізнається про ці порядки в колонії, і це допоможе їх змінити на краще.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Обличчя російської опозиції

    Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Популярність здобув 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Суперечливі парламентські вибори

    2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.

  • Друге ув'язнення Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Друге ув'язнення

    Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили - цього разу до п'яти років ув'язнення за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Розширення антикремлівської платформи

    Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Курс на соцмережі

    Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.

  • Олексій та Олег Навальні

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Ще одне засудження умовно

    Між тим у 2014 році суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними у шахрайстві в особливо великих розмірах у справі Yves Rocher. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 5 років. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.

  • Президентські амбіції Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Президентські амбіції

    У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.

  • Рішення ЄСПЛ щодо Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Рішення ЄСПЛ

    2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.

  • Найбільші протести в Москві за шість років

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Найбільші протести в Москві за шість років

    У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.

  • Напади на Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Напади й насильство

    У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.

  • Повторні арешти Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Повторні арешти

    2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.

  • Замах на Навального у 2019 році

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Отруєння за ґратами

    У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.

  • Обшуки та заморожені активи Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Обшуки та заморожені активи

    Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.

  • Лікарня в Омську

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    У комі після чаю в аеропорту

    20 серпня 2020 року речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку, після того як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебував у комі та був підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та нагадала про попередні напади на політика.

  • Доставка Олексія Навального до клініки в Берліні

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Замах на життя Навального - у хід пустили "Новачок"

    22 серпня 2020 року Навального доставили для лікування в Берлін у клініку Charité. 19 діб він перебував у штучній комі. У цей час експерти Бундесверу провели токсикологічний аналіз проб, узятих у політика, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Ці висновки підтвердили також лабораторії у Швеції та Франції та експерти ОЗХЗ. Москва заперечує всі звинувачення у причетності до замаху на Навального.

  • Олексій Навальний у клініці Charité

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Санкції Євросоюзу щодо Росії за отруєння Навального

    Із Charité Навального виписали 23 вересня 2020 року, після чого він кілька місяців перебував у Німеччині на реабілітації. Через отруєння Навального з ініціативи ФРН і Франції ЄС запровадив санкції щодо кількох чиновників з адміністрації президента, ФСБ та міноборони РФ. Під санкціями опинився і НДІ органічної хімії і технологій, у якому, як припускають, у часи СРСР створили отруту "Новачок".

  • Портрет Олексія Навального крупним планом у поліцейському відділку міста Хімки, фото 18 січня 2021 року

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Повернення до Росії - знову за ґрати

    Навальний повернувся з Берліна до Москви 17 січня 2021 року. Літак із ним мав приземлитися в аеропорту "Внуково", де зібралися тисячі прихильників опозиціонера, однак сів у "Шереметьєво", де його затримали. 18 січня Хімкінський суд присудив йому 30 діб арешту за поданням Федеральної служби виконання покарань, що просить замість умовного реальне покарання Навального за вироком у справі Yves Rocher.

  • Навальний за склом у залі суду в Москві

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Умовний термін замінили на реальний

    2 лютого 2021 року суд у Москві замінив умовний термін покарання Олексію Навальному у справі "Ів Роше", який становив 3,5 року, на реальний. Суддя визнала опозиціонера винним у порушенні зобов'язань за умовним покаранням, накладеним на нього у цій справі у 2014 році. Враховуючи те, що Навальний майже рік перебував під домашнім арештом, у колонії він проведе два роки і вісім місяців.

    Автор: Давід Мартін, Данило Білик


 

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Костянтин Котов

"Навального чекає ізоляція": активіст про умови в колонії

Докладніше про тамтешні порядки DW розповів громадський активіст Костянтин Котов, який провів там понад півтора роки.  

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