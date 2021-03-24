Команда Навального не виправлятиме карту РФ з анексованим Кримом - Чубаров

Команда російського опозиціонера Олексія Навального відмовилася виправити карту РФ, до якої включила незаконно анексований Москвою Кримський півострів. Представник команди Леонід Волков відмовився виправити карту, заявив у середу ввечеру, 24 березня, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у соцмережі Facebook.

"За моєю ініціативою у мене відбулася розмова з Леонідом Волковим, в ході якої я пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення", - написав Чубаров.

Він також запропонував Волкову публічно пояснити це рішення під своїм дописом у соцмережі. Утім, станом на момент публікації новини Волков так нічого і не написав.

Нагадаємо, команда російського опозиціонера запустила сайт "Свободу Навальному". На ньому є карта Росії, де, як зазначаєтсья на сайті, зображена кількість зареєстрованих людей, що готові взяти участь у протестах. На цій карті незаконно анексований Росією Крим включений до території РФ.

Олексій Навальний нині перебуває у російській колонії. Його адвокатка повідомила про погіршення стану здоров'я опозиціонера.

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він з серпня 2020 року лікувався від наслідків отруєння в Росії забороненою бойовою речовиною "Новачок". Опозиційний політик був затриманий і 2 лютого засуджений до 2,5 року колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в 2014 році були визнані винними в розкраданні.

23 і 31 січня в десятках міст Росії і світу відбулися акції на підтримку Навального. На протестах в РФ були затримані тисячі людей. ЄС і США 2 березня запровадили санкції за переслідування Навального.

Дивитись відео 03:24 Поділитись Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3p7Lo Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)