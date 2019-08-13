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Рефат Чубаров

Тема

Рефат Чубаров - український кримськотатарський політик, голова Меджлісу кримськотатарського народу.

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Новини

2 лютого 2024 р.

Чубаров розкритикував ухвалу Міжнародного суду ООН по Криму

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Докладно

Російський підводний човен біля берегів Криму

Деокупація Криму: про дипломатичний шлях уже не йдеться

Деокупація Криму: про дипломатичний шлях уже не йдеться

На Заході поки що прямо не говорять про військовий шлях звільнення Криму Україною, але риторика стає дедалі жорсткішою.
Політика26 жовтня 2022 р.
Ялта, Крим

Кримська платформа: Новий саміт на тлі повномасштабної війни

Кримська платформа: Новий саміт на тлі повномасштабної війни

23 серпня Україна проведе другий саміт Кримської платформи. DW дізнавалась про підготовку заходу і очікування від нього.
Політика18 серпня 2022 р.
Рефат Чубаров (фото з архіву)

Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни"

Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни"

Голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW розкритикував пропозиції щодо статусу Криму на переговорах України з Росією.
Конфлікти1 квітня 2022 р.
Голова Меджлісу кримськотатрського народу Рефат Чубаров (на передньому плані, фото з архіву)

У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова

У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова

Верховний суд анексованого РФ Криму заочно засудив голову Меджлісу кримськотатрського народу до шести років ув'язнення.
Політика1 червня 2021 р.
Команда Навального не виправлятиме карту РФ з анексованим Кримом - Чубаров

Чубаров: У Навального не виправлятимуть карту РФ з Кримом

Чубаров: У Навального не виправлятимуть карту РФ з Кримом

Команда Олексія Навального запустила сайт із зображенням карти РФ, до якої додано незаконно анексований Крим.
Суспільство25 березня 2021 р.
Одне з русел Північно-Кримського каналу 26 квітня 2014 року

У Криму хочуть отримувати "російську" воду з Дніпра

У Криму хочуть отримувати "російську" воду з Дніпра

Кримська влада просить Росію домовлятися з Україною про постачання на півострів "російської" води з Дніпра.
Політика13 серпня 2019 р.
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