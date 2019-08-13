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Рефат Чубаров
Тема
Рефат Чубаров - український кримськотатарський політик, голова Меджлісу кримськотатарського народу.
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Новини
02.02.2024
2 лютого 2024 р.
Чубаров розкритикував ухвалу Міжнародного суду ООН по Криму
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Докладно
Деокупація Криму: про дипломатичний шлях уже не йдеться
Деокупація Криму: про дипломатичний шлях уже не йдеться
На Заході поки що прямо не говорять про військовий шлях звільнення Криму Україною, але риторика стає дедалі жорсткішою.
Політика
26.10.2022
26 жовтня 2022 р.
Кримська платформа: Новий саміт на тлі повномасштабної війни
Кримська платформа: Новий саміт на тлі повномасштабної війни
23 серпня Україна проведе другий саміт Кримської платформи. DW дізнавалась про підготовку заходу і очікування від нього.
Політика
18.08.2022
18 серпня 2022 р.
Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни"
Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни"
Голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW розкритикував пропозиції щодо статусу Криму на переговорах України з Росією.
Конфлікти
01.04.2022
1 квітня 2022 р.
У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова
У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова
Верховний суд анексованого РФ Криму заочно засудив голову Меджлісу кримськотатрського народу до шести років ув'язнення.
Політика
01.06.2021
1 червня 2021 р.
Чубаров: У Навального не виправлятимуть карту РФ з Кримом
Чубаров: У Навального не виправлятимуть карту РФ з Кримом
Команда Олексія Навального запустила сайт із зображенням карти РФ, до якої додано незаконно анексований Крим.
Суспільство
25.03.2021
25 березня 2021 р.
У Криму хочуть отримувати "російську" воду з Дніпра
У Криму хочуть отримувати "російську" воду з Дніпра
Кримська влада просить Росію домовлятися з Україною про постачання на півострів "російської" води з Дніпра.
Політика
13.08.2019
13 серпня 2019 р.
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