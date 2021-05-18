 У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

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Новини

У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова

Верховний суд анексованого РФ Криму заочно засудив голову Меджлісу кримськотатрського народу Рефата Чубарова до шести років ув'язнення. Чубаров назвав вирок нікчемним.

Голова Меджлісу кримськотатрського народу Рефат Чубаров (на передньому плані, фото з архіву)

Голова Меджлісу кримськотатрського народу Рефат Чубаров (на передньому плані, фото з архіву)

Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова заочно засуджено Верховним судом анексованого Росією Криму до шести років ув'язнення у колонії загального режиму. Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 1 червня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

Чубарову також присуджено штраф розміром у 200 тисяч рублів та заборонено займати посади у владі строком на один рік. Обвинувачення вимагало покарати його ув'язненням на дев'ять років. Своєю чергою призначений адвокат Олександр Осокін заявив, що буде оскаржувати вирок.

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Справа про "масові безлади" у Сімферополі

Чубарова визнали винним у справі про "масові безлади" у 2014 році. Йому закидали організацію безладів, що "супроводжувалися насильством та знищенням майна" у Сімферополі під час анексії Криму та незадовго до організації так званого референдуму про приєднання до Росії.

При цьому влітку 2014 року РФ заборонила Чубарову в'їзд на свою територію, а також до анексованого Криму.

Саме підконтрольний російській владі Верховний суд Криму заборонив Меджліс кримськотатарського народу у 2016 році, а у вересні 2017 року засудив заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до восьми років ув'язнення.

Чубаров каже про нікчемність вироку

Коментуючи повідомлення про своє засудження, Рефат Чубаров написав у соцмережі Facebook, що вважає вирок, "винесений російським окупаційним судом", юридично нікчемним, а причетних до нього - злочинцями, на яких попереду чекає "справедлива кара".

Чубаров також зазначив, що рішення суду є черговим приводом говорити про порушення прав людини на анексованому півострові, зокрема - про "десятки насильно викрадених людей, про яких сьогодні немає жодної звісточки, про сотні незламних кримських татар, а також етнічних українців, реально позбавлених волі російськими окупантами".

Денісова каже, що не визнає рішення суду

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також відреагувала на заочне засудження Чубарова. Вона заявила, що не визнає рішення підконтрольного Росії суду, яке, за її словами, стало "ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує політику переслідування і репресій українських громадян".

Вона закликала міжнародне співтовариство відреагувати на ці факти і посилити тиск на агресора, аби змусити виконувати норми міжнародного права і негайно звільнити всіх, кого незаконно утримують в РФ і на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

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