У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова

Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова заочно засуджено Верховним судом анексованого Росією Криму до шести років ув'язнення у колонії загального режиму. Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 1 червня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

Чубарову також присуджено штраф розміром у 200 тисяч рублів та заборонено займати посади у владі строком на один рік. Обвинувачення вимагало покарати його ув'язненням на дев'ять років. Своєю чергою призначений адвокат Олександр Осокін заявив, що буде оскаржувати вирок.

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Справа про "масові безлади" у Сімферополі

Чубарова визнали винним у справі про "масові безлади" у 2014 році. Йому закидали організацію безладів, що "супроводжувалися насильством та знищенням майна" у Сімферополі під час анексії Криму та незадовго до організації так званого референдуму про приєднання до Росії.

При цьому влітку 2014 року РФ заборонила Чубарову в'їзд на свою територію, а також до анексованого Криму.

Саме підконтрольний російській владі Верховний суд Криму заборонив Меджліс кримськотатарського народу у 2016 році, а у вересні 2017 року засудив заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до восьми років ув'язнення.

Чубаров каже про нікчемність вироку

Коментуючи повідомлення про своє засудження, Рефат Чубаров написав у соцмережі Facebook, що вважає вирок, "винесений російським окупаційним судом", юридично нікчемним, а причетних до нього - злочинцями, на яких попереду чекає "справедлива кара".

Чубаров також зазначив, що рішення суду є черговим приводом говорити про порушення прав людини на анексованому півострові, зокрема - про "десятки насильно викрадених людей, про яких сьогодні немає жодної звісточки, про сотні незламних кримських татар, а також етнічних українців, реально позбавлених волі російськими окупантами".

Денісова каже, що не визнає рішення суду

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також відреагувала на заочне засудження Чубарова. Вона заявила, що не визнає рішення підконтрольного Росії суду, яке, за її словами, стало "ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує політику переслідування і репресій українських громадян".

Вона закликала міжнародне співтовариство відреагувати на ці факти і посилити тиск на агресора, аби змусити виконувати норми міжнародного права і негайно звільнити всіх, кого незаконно утримують в РФ і на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.