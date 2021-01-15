 Засуджений за ″тероризм″ у Криму Олексій Чирній повернувся до України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Засуджений за "тероризм" у Криму Олексій Чирній повернувся до України

Після семи років ув'язнення Олексій Чирній повернувся на батьківщину, повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Олексій Чирній

Олексій Чирній (архівне фото)

Засуджений в Росії український політв'язень Олексій Чирній повернувся в Україну після семи років ув'язнення. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в соціальних мережах у п'ятницю, 7 травня.

"Український політв'язень Олексій Чирній на волі! Довгих 7 років він відбував покарання за незаконний вирок суду за нібито підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму", - написала Денісова. Також вона нагадала, що Чирнія незаконно утримували в колоніях суворого режиму на території Російської Федерації - в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордоні для примусової депортації з території Росії.

Денісова повідомила, що наразі він перетнув російсько-український кордон і прибув в українську частину пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.

Читайте також: Українські політичні в'язні в Росії - коли повернуться всі?

Чирнія затримали в травні 2014 року в Криму разом з іншими проукраїнськими активістами: Геннадієм Афанасьєвим, Олександром Кольченком і кінорежисером Олегом Сенцовим. Російський суд визнав їх винними в підготовці терактів у Криму та підпалі офісів двох партій у Сімферополі. Чирній погодився співпрацювати зі слідством й отримав сім років в'язниці.

  • Павло Гриб

    Українські політв'язні в Росії

    Павло Гриб

    20-річний Павло Гриб зник у серпні 2017 року у білоруському Гомелі, куди він попрямував на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. Згодом стало відомо, що хлопець опинився у слідчому ізоляторі Краснодара у РФ. Його звинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокатеса заявила, що Павла викрали співробітники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Вину не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримують в РФ.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Челябінській області.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років позбавлення волі. За даними адвокатів, з липня 2017 року відбуває покарання у колонії у Ростовській області.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області, учасника АТО Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували і суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії за розбій. Відбуває покарання у колонії суворого режиму під Магаданом.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014-го за невідомих обставин. Його звинуватили в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявляв, що до нього застосовували тортури. У травні 2016-го засуджений до 22,5 року ув'язнення, відбуває покарання у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні та вбивство російських військових. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений у 2016-му до 20 років суворого режиму. З колонії його час від часу переводять до тюремної психлікарні.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням у с. Серебрянка українського прапора та таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Звинуватили його у начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. У липні 2018-го засуджений також за дезорганізацію роботи ізолятора загалом до 5 років колонії.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. 4 червня 2018 року Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство. Процес проходив у закритому режимі. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ukraine Krimkonflikt Alexander Kostenko (Imago/Alexei Pavlishak/TASS)

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Костенко

    Після анексії Криму колишнього українського міліціонера з Сімферополя Олександра Костенка звинуватили у спричиненні шкоди "беркутівцю" під час масових протестів у Києві у лютому 2014 року. Контрольований Росією суд у Сімферополі засудив його до понад 4 років позбавлення волі, після апеляцій строк знижений до 3 років 11 місяців. Відбуває покарання у колонії Кірово-Чепецька.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затриманий у Сімферополі в травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


Дивитись відео 03:24

Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)

DW.COM

Матері засуджених у Росії українців продовжують боротьбу за звільнення синів

Ольга Афанасьєва та Лариса Кольченко сподіваються на допомогу України у звільненні синів. За словами адвокатів і правозахисників, надія - на політичне рішення.  

День великого обміну: як в Україні зустрічали українських бранців Кремля

Обійми, сльози, квіти, пісні, перша цигарка на волі. Таким було повернення додому 35 українців, яких звільнила Росія в рамках великого обміну між Москвою та Києвом. Репортаж DW з Борисполя.  

В'язні анексії: найгучніші справи кримських "заручників Кремля"

Після вироку Ільмі Умерову DW нагадує про найбільш резонансні справи щодо українських громадян в Криму.  

Олег Сенцов та Олександр Кольченко - п'ять років за ґратами

10 травня 2014 року в Сімферополі російські силовики заарештували режисера Олега Сенцова, за тиждень - студента Олександра Кольченка. DW нагадує подальшу долю перших бранців Кремля в Криму.  

Також за темою

Symbolbild Russland Krim Krise

Коментар: Рішення ЄСПЛ - перша перемога України у боротьбі за Крим 15.01.2021

Визнання ЄСПЛ частково прийнятною скарги України щодо порушення Росією прав людини в анексованому Криму - важливий крок на шляху до деокупації півострова, вважає Сергій Руденко.

Ukraine Kiew | Proteste: Gerichtsurteil gegen Krym Tataren

В Україні обурені вироком, винесеним в РФ кримським татарам 16.09.2020

У Росії винесли вирок групі кримських татар у справі про "Хізб ут-Тахрір". Семеро обвинувачених отримали терміни від 13 до 19 років в'язниці, один виправданий. Україна обурена рішенням суду.

Krimtataren Fahne Stacheldraht

Стан здоров'я незаконно утримуваних РФ кримських татар погіршився - Денісова 27.02.2020

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я незаконно утримуваних Росією кримських татар.

Реклама

Докладно

Призначений Москвою глава Криму Аксьонов запостив фото, на яких видно, що з коробок двигунів насосів зник напис Siemens

Як у Криму насоси з Європи "стали" російськими"

В анексованому Криму намагаються видати європейське обладнання, закуплене для водозабору під Сімферополем, за російське.  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  