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Олег Сенцов

Тема

Олег Сенцов - український кінорежисер та громадський активіст.

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Докладно

Олег Сенцов

"Вони випалюють землю" - Олег Сенцов з фронту на Луганщині

"Вони випалюють землю" - Олег Сенцов з фронту на Луганщині

Про реалії війни, ситуацію на фронті й про кіно в інтерв'ю DW розповів режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов.
Конфлікти27 травня 2022 р.
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Олег Сенцов з фронту: "Війна триватиме два-три роки"

Олег Сенцов з фронту: "Війна триватиме два-три роки"

Олег Сенцов воює на фронті поблизу Сєверодонецька. Він розповів DW, чи боїться полону РФ і коли обміняють "азовців".
Конфлікти27 травня 2022 р.14:28 хв.
Акція солідарності з Україною в Берліні (архівне фото)

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну

Українські та світові митці виступили проти війни в Україні. У німецькому Кельні пройшла акція "Make Art not War".
Культура13 лютого 2022 р.
Петро Порошенко (архівне фото)

Порошенко у FAZ am Sonntag: "Не довіряйте Путіну"

Порошенко у FAZ am Sonntag: "Не довіряйте Путіну"

Петро Порошенко дав інтерв'ю газеті FAZ am Sonntag.
Політика13 грудня 2021 р.
Олексій Чирній

Засуджений за "тероризм" Олексій Чирній повернувся в Україну

Засуджений за "тероризм" Олексій Чирній повернувся в Україну

Після семи років ув'язнення Олексій Чирній повернувся на батьківщину, повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова
Суспільство7 травня 2021 р.
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Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)

Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)

У в’язницях Криму та Росії перебувають близько 100 українських громадян, які були затримані за надуманими політичними та релігійними причинами. Нагадуванням про це стала інсталяція митця з Грузії в одному з підземних переходів Києва.
Політика9 лютого 2021 р.03:24 хв.
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