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Олег Сенцов
Тема
Олег Сенцов - український кінорежисер та громадський активіст.
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Докладно
"Вони випалюють землю" - Олег Сенцов з фронту на Луганщині
"Вони випалюють землю" - Олег Сенцов з фронту на Луганщині
Про реалії війни, ситуацію на фронті й про кіно в інтерв'ю DW розповів режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов.
Конфлікти
27.05.2022
27 травня 2022 р.
Олег Сенцов з фронту: "Війна триватиме два-три роки"
Олег Сенцов з фронту: "Війна триватиме два-три роки"
Олег Сенцов воює на фронті поблизу Сєверодонецька. Він розповів DW, чи боїться полону РФ і коли обміняють "азовців".
Конфлікти
27.05.2022
27 травня 2022 р.
14:28 хв.
Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну
Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну
Українські та світові митці виступили проти війни в Україні. У німецькому Кельні пройшла акція "Make Art not War".
Культура
13.02.2022
13 лютого 2022 р.
Порошенко у FAZ am Sonntag: "Не довіряйте Путіну"
Порошенко у FAZ am Sonntag: "Не довіряйте Путіну"
Петро Порошенко дав інтерв'ю газеті FAZ am Sonntag.
Політика
13.12.2021
13 грудня 2021 р.
Засуджений за "тероризм" Олексій Чирній повернувся в Україну
Засуджений за "тероризм" Олексій Чирній повернувся в Україну
Після семи років ув'язнення Олексій Чирній повернувся на батьківщину, повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова
Суспільство
07.05.2021
7 травня 2021 р.
Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)
Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)
У в’язницях Криму та Росії перебувають близько 100 українських громадян, які були затримані за надуманими політичними та релігійними причинами. Нагадуванням про це стала інсталяція митця з Грузії в одному з підземних переходів Києва.
Політика
09.02.2021
9 лютого 2021 р.
03:24 хв.
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