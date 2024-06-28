Сенцов про "Реал": Це не фільм, а документ про війну

Завдяки захоплюючим зйомкам, документальний фільм Сенцова переносить глядачів в окопи на лінії фронту в Україні. Чому сам режисер не вважає цю стрічку класичним документальним фільмом?

Олег Сенцов воював з Москвою ще до того, як вступив на службу в Збройні сили України (ЗСУ), незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Просто раніше його зброєю була кінокамера.

Коли російські спецпризначенці вторглися до Криму в 2014 році, Сенцов був там, документуючи анексію півострова. Його заарештували, етапували до Росії та засудили до 20 років за звинуваченням у "підготовці терактів".

У 2015-му Сенцов був засуджений в РФ до 20 років у так званій справі "кримських терористів" Фото: SERGEY VENYAVSKY/AFP/Getty Images

Завдяки скоординованим зусиллям Європейської кіноакадемії, правозахисників Amnesty International і Європейського парламенту та за підтримки таких режисерів, як Кен Лоуч, Педро Альмодовар і Агнешка Голланд, Сенцова нарешті звільнили з ув'язнення 7 вересня 2019 року в межах українсько-російського обміну полоненими.

У листопаді 2019 року український кінорежисер і правозахисник зміг отримати премію імені Сахарова, яку йому 2018 року присудив Європарламент. Нагорода, названа на честь російського дисидента академіка Андрія Сахарова, вшановує людей, які "присвятили своє життя захисту прав людини та свободі думок".

Сенцов продовжував працювати навіть перебуваючи за ґратами. Через таємні листи, які його адвокат передав з в'язниці, вдалося зняти "Номери" - адаптацію власної п'єси про життя в антиутопічній і цілком абсурдній авторитарній державі. Паралелі з власним життям Сенцова були очевидні.

Його повнометражний фільм "Носоріг" 2021 року, прем'єра якого відбулася на Венеційському кінофестивалі, - це погляд на хаос, який охопив Україну після розпаду Радянського Союзу, і на те, як злочинність і корупція заповнили вакуум влади, що утворився.

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Прямо з окопів

Але останній фільм Олега Сенцова "Реал" не схожий ні на що з того, що він знімав раніше. Сюжет розгортається без пояснень і попереджень. Глядач раптово опиняється в окопі, де лунають переговори військового по рації з іншою траншеєю, де зазнали атаки російських військ і потребують підкріплення. Це голос самого режисера "Реалу" Сенцова з позивним "Ґрунт", який намагається організувати евакуацію військ під обстрілом і доукомплектування свого підрозділу. Вичерпуються боєприпаси, а російські війська, яких у розмові по рації називають "п….ми", наступають дедалі ближче.

"Це один із дуже довгих днів нашого контрнаступу минулого літа на запорізькому напрямку, напрямку Роботиного, - каже Сенцов у розмові з DW під час відпустки з фронту. - До цього ми вже 10 днів намагалися прорвати оборону росіян. Неуспішно. Було спалено багато техніки. Ми уперлися у фортифікації, мінні поля і (зустріли) опір. У нас вже були втрати техніки й людей, але наступ тривав, адже ми все ще вірили, що це можна зробити".

Підрозділ Сенцова перекинули вглиб ворожої території, але їхній БТР підбили, і вони були змушені тікати своїм ходом. Режисер, який пішов воювати, опинився в окопі разом із кількома іншими бійцями. Інші підрозділи перебували під вогнем противника, у них вичерпувалися боєприпаси.

"Моя група була відрізана вогнем і опинилася майже в оточенні. В мене єдиного був зв'язок із групою, 30-40 осіб, і у мене єдиного був зв'язок. Я підтримував його з вищим командуванням, артилерією і піхотою там. Я був на невеличкій горі й мав зв'язок з обома, а між ними прямого зв'язку не було".

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Знято випадково

"Реал" - це 1,5 години немонтованого "сирого" матеріалу, який задокументував те, як Олег Сенцов неодноразово веде переговори між частинами та штабом, намагаючись пробитися крізь "туман війни" (термін прусського військового теоретика Карла фон Клаузевіца. - Ред.) та допомогти військовим, поки ще не пізно. Глядач бачить все очима Сенцова, а точніше - крізь об'єктив камери GoPro, прикріпленої до шолома. Режисер не збирався вести запис, він випадково увімкнув камеру, коли перевіряв роботу техніки. За кілька тижнів після бою Сенцов знайшов ці відзняті та збережені камерою кадри.

"Подумав, що треба видалити, бо це випадково зняте відео, велике, нікому нецікаве. Але почав дивитися і зрозумів, що це цікавий документ, який зафіксував бій, дуже трагічний для нас, де загинуло багато наших друзів. Ми не бачимо їх на відео, тільки чуємо і починаємо через якийсь час розуміти трагізм цієї ситуації. Тому я залишив це".

"Реал" не містить стилістичного опрацювання, знайомого з інших фільмів Сенцова. "Носоріг", відомий під назвою "Український хрещений батько" в американському прокаті - це доволі витончений гангстерський трилер, який багато в чому бере запозичення із фільмів Мартіна Скорсезе та Френсіса Форда Копполи, розповідаючи історію злету та падіння жорстокого злочинця Носорога, який досяг успіху в умовах хаосу, що панував в Україні на початку 1990-х.

"Номери" 2020 року нагадують театральний мінімалізм "Доґвіля" Ларса фон Трієра (Lars von Trier) або п'єс Бертольта Брехта (Bertolt Brecht).

У "Реалі" ніде не бачити режисерського втручання, жодного дублю. Сенцов не додає у фільм ні музики, ні звукових ефектів. Немає жодного пояснення контексту, крім того, що глядач бачить і чує на екрані в реальному часі.

"Тому я не називаю це фільмом. Це документ про війну, який зафіксував її частину, показав її трагізм, незручність, необлаштованість, тупість і навіть ще не знаю що…Думаю, це буде цікаво тим, хто цікавиться цією війною. Подивитися її зсередини, адже часто документальні відео про війну відірвані або ж з великим "геройським" монтажем, де все виглядає суцільним геройством, перемогами й активними діями. А війна - інша, і її я показав".

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Документ війни

Той, хто очікує "екшену", буде розчарований. Натомість глядач змушений чекати, разом із військовими у траншеї, не підозрюючи, що відбувається навколо, і коли ворог може атакувати. "Реал" відображає напруження, нудьгу та жах війни у рівній мірі.

У 2019-му Сенцов отримав премію Сахарова у Європарламенті в Страсбурзі, присуджену йому роком раніше Фото: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images

"Коли я був молодий і почав дивитися хороше кіно, то проглянув фільм "Взвод" Олівера Стоуна. Там є епізод перед фіналом, коли боєць отримує звільнення і відлітає на гелікоптері, і каже (іншому): "Забудь своє геройство, такого немає (на війні). Я цього не розумів, для мене це було дивним. А зараз побувавши на війні, побачивши це, я згоден з цим хлопцем, і з Олівером Стоуном, тому що він це зрозумів раніше від мене".

Сенцов визнає, що "правду", яку він показує у фільмі, може бути боляче дивитися багатьом, особливо в Україні. Провал літнього контрнаступу в 2023 році з метою пробити оборонну лінію Росії призвів у результаті до жорстокої війни на виснаження.

"Проблем дуже багато, про які у нас (в Україні) не говорять, на жаль", - каже Сенцов. "Якби мене зараз запитали, коли буде перемога в тому вигляді, як ми її бачимо - вихід на кордони 1991 року, поразка Росії - якщо це відбудеться за 10 років, то це буде великим чудом для мене".

Замість того, щоб ігнорувати реальність, каже Сенцов, "правді треба дивитися у вічі, інакше ви проживете все життя у вигаданому світі".

Прем'єрний показ відбудеться 30 червня у межах Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.