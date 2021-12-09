 Порошенко в інтерв′ю FAZ am Sonntag: ″Не довіряйте Путіну″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.12.2021

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Україна

Порошенко в інтерв'ю FAZ am Sonntag: "Не довіряйте Путіну"

Колишній президент України Петро Порошенко в інтерв'ю газеті FAZ am Sonntag про скупчення російських військ на кордоні, його контакти з Путіним та енергетичну безпеку Європи.

Петро Порошенко (архівне фото)

Петро Порошенко (архівне фото)

Колишній президент України та опозиційний політик Петро Порошенко в інтерв'ю оглядачеві газети FAZ am Sonntag з питань Східної Європи Гергардові Ґнауку (Gerhard Gnauck), опублікованому у неділю, 12 грудня, виклав своє бачення загрозливої ситуації на східних кордонах України, куди Москва стягнула значні військові сили. 

Порошенко скептично оцінив підсумки телефонних переговорів між президентами США Джо Байденом та президентом РФ Володимиром Путіним. "Ми всі (стоїмо - Ред.) за крок від прірви. Але це не принесе миру та передбачуваності", - сказав Порошенко і закликав до гуртування усіх політичних сил, а також звернув увагу на те, що з часу анексії Росією Криму у 2014 році, підтримка ідеї вступу до НАТО серед українців зросла за п'ять років, за його словами, з 16 відсотків до 65 відсотків у 2019-му.

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Дестабілізація України заради ідеї створення СРСР 2.0

На думку Порошенка, короткостроковою метою російського президента Путіна є дестабілізація та зовнішня атака з метою послаблення та підкорення України. "Довгостроковою його метою є знищення українського суверенітету та територіальної цілісності для реалізації своєї божевільної ідеї Радянського Союзу 2.0", - впевнений експрезидент України. Порошенко, зокрема, звернув увагу на липневустаттю Путіна, де знову йшлося про  "один народ" щодо росіян та українців.

Щодо НАТО та ЄС, на думку Петра Порошенка, у плани російського лідера входить знищення демократичних цінностей західних суспільств. У цьому зв'язку Порошенко навіть згадав про епізод під час телефонної розмови з російським президентом у 2014-му, коли Путін порадив українському лідерові ознайомитися із книгою "Присмерк Європи" Освальда Шпенґлера (Oswald Spengler), написаної ще на початку ХХ століття. У цій книзі експансія за власні межі називається однією з наріжних рушійних сил Західного світу, яка, на думку Шпенглера, неминуче веде до його занепаду. Ця книга сьогодні є популярною у правих політичних колах в Європі. 

Порошенко не сумнівається щодо прагнень російського президента відновити у Європі зони політичного впливу за прикладом Ялтинської конференції 1945-го. Саме тому, продовжив Порошенко в інтерв'ю, Україну Путін у спокої не залишить і піде так далеко, як дадуть йому піти. У 2014-му Росія виношувала плани захоплення у тому числі столиці Києва, сказав Порошенко, посилаючись на розмову між в.о. президента України Олександра Турчинова та тодішнього голови Держдуми РФ, а нині голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна. Крім того, Порошенко згадав про спроби обміну українського режисера Олега Сенцова. Російський президент, розповів Порошенко, не дотримав свого слова, обіцяючи свого часу обміняти Сенцова на російського журналіста. Виходячи також із цього досвіду, Порошенко закликає російському президентові не довіряти.

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Необхідна солідарність Заходу

Для допомоги Україні у протистоянні з Росією, на думку Петра Порошенка, необхідна не лише згуртованість та солідарність країн ЄС та НАТО, наявність санкцій, надання Києву ПДЧ у НАТО, а також постачання Європою летальних оборонних озброєнь, в тому числі і від Німеччини. Тезу про ескалацію конфлікту у цьому випадку Порошенко відкидає. "Ми не атакуватимемо ними російські війська на російській території, це неможливо і виключено", - запевнив він і додав, що Путін має "знати, що ціна нападу буде високою". Окремо Порошенко говорив про виклики у сфері постачань енергоносіїв та наголосив на необхідності санкцій від нового федерального уряду Німеччини щодо газопроводу"Північний потік-2", який він вважає "загрозою європейській та глобальній безпеці". Не менш вважливою є і

підтримка Заходом України на шляху внутрішніх реформ, сказав Порошенко.

Наостанок експрезидент подякував Анґелі Меркель (Angela Merkel), яка днями залишила посаду канцлерки ФРН і відзначив її "величезну роль" у порятунку України у важку добу.

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