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ПолітикаУкраїна

Голова Меджлісу Чубаров про повернення Криму і план Трампа

Ксенія Польська
22 листопада 2024 р.

Чи можна повернути Крим військовим шляхом? Трамп допоможе деокупувати Крим? Що буде з росіянами, які проживають на півострові в разі деокупації? Про це та інше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Чого чекати від новообраного президента США Дональда Трампа в питаннях підтримки України і деокупації Криму? Чи можна повернути півострів військовим шляхом? Як Росія мобілізує в Криму українців і кримських татар для війни проти своїх співвітчизників? Про це та інше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW.  

План Трампа щодо України: "заморозка" чи вікно можливостей?

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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