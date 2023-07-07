Голова Меджлісу Чубаров про повернення Криму і план Трампа

Чи можна повернути Крим військовим шляхом? Трамп допоможе деокупувати Крим? Що буде з росіянами, які проживають на півострові в разі деокупації? Про це та інше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Чого чекати від новообраного президента США Дональда Трампа в питаннях підтримки України і деокупації Криму? Чи можна повернути півострів військовим шляхом? Як Росія мобілізує в Криму українців і кримських татар для війни проти своїх співвітчизників? Про це та інше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW.