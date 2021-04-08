Кремль відмовився від розмови в "нормандському форматі" після загострення на Донбасі - ОП

Україні варто готуватися до нового загострення військового протистояння з Росією на Донбасі, вважає заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.
Росія відмовилася від пропозиції України щодо організації розмови лідерів "нормандської четвірки" після загострення на Донбасі. Про це розповів заступник керівника Офісу президента (ОП) Ігор Жовква в інтерв'ю виданню "Лівий берег", оприлюдненому в п'ятницю, 9 квітня.
"Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився", - сказав Жовква.
За його словами, Росія виступає проти проведення наступного саміту "нормандської четвірки". "Питання не в датах. Конкретно одна країна не хоче проведення цього саміту. Це - Росія. Бо коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію одне одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати", - зазначив представник ОП.
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"Крім того, Росії немає чого сказати. Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й тут ми бачимо, що він постійно порушується. (...) Складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло. Певно, вони їй не потрібні," - припустив Жовква.
Водночас він наголосив, що українська сторона має намір найближчим часом провести тристоронню розмову між президентом України Володимиром Зеленським, канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) і президентом Франції Еммануелем Макроном.
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На запитання журналістки про те, чи варто Україні очікувати нового загострення військового протистояння, Жовква відповів: "На жаль, варто". За словами чиновника, "ця інформація (...) є у відповідних українських структурах".
Ще одним питанням, про яке згадали в інтерв'ю, стала проблема зміни Росією етнічного складу Криму. На запитання журналістки щодо долі переселених з часу анексії Криму росіян після деокупації півострова Жовква відповів: "Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати й міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може".
Він також припустив, що й після деокупації Криму цей регіон "усе одно матиме свою специфіку" й "залишиться унікальним".