Кремль відмовився від розмови в "нормандському форматі" після загострення на Донбасі - ОП

Росія відмовилася від пропозиції України щодо організації розмови лідерів "нормандської четвірки" після загострення на Донбасі. Про це розповів заступник керівника Офісу президента (ОП) Ігор Жовква в інтерв'ю виданню "Лівий берег", оприлюдненому в п'ятницю, 9 квітня.

"Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився", - сказав Жовква.

За його словами, Росія виступає проти проведення наступного саміту "нормандської четвірки". "Питання не в датах. Конкретно одна країна не хоче проведення цього саміту. Це - Росія. Бо коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію одне одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати", - зазначив представник ОП.

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"Крім того, Росії немає чого сказати. Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й тут ми бачимо, що він постійно порушується. (...) Складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло. Певно, вони їй не потрібні," - припустив Жовква.

Водночас він наголосив, що українська сторона має намір найближчим часом провести тристоронню розмову між президентом України Володимиром Зеленським, канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) і президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Загострення протистояння на Донбасі і проблема Криму

На запитання журналістки про те, чи варто Україні очікувати нового загострення військового протистояння, Жовква відповів: "На жаль, варто". За словами чиновника, "ця інформація (...) є у відповідних українських структурах".

Ще одним питанням, про яке згадали в інтерв'ю, стала проблема зміни Росією етнічного складу Криму. На запитання журналістки щодо долі переселених з часу анексії Криму росіян після деокупації півострова Жовква відповів: "Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати й міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може".

Він також припустив, що й після деокупації Криму цей регіон "усе одно матиме свою специфіку" й "залишиться унікальним".