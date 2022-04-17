Ігор Жовква - український дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Жовква".

Ігор Жовква працював на різних керівних посадах, зокрема, в Адміністрації президента України, згодом у Секретаріаті президента України. У вересні 2019 року Ігоря Жовкву було призначено на посаду заступника керівника Офісу президента України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.