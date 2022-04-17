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Ігор Жовква

Ігор Жовква - український дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Жовква".

Ігор Жовква працював на різних керівних посадах, зокрема, в Адміністрації президента України, згодом у Секретаріаті президента України. У вересні 2019 року Ігоря Жовкву було призначено на посаду заступника керівника Офісу президента України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Київ розраховує, що наступного року вдасться провести саміт у "нормандському форматі", на якому обговорять встановлення миру на Донбасі на українських умовах, заявив дипломатичний радник президента України Ігор Жовква.
В ОПУ запевняють, що безвіз із ЄС не скасують на тлі коронавірусу

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Запроваджена Євросоюзом заборона на в'їзд через пандемію коронавірусу є тимчасовою і жодним чином не вплине на безвізовий режим із Україною, запевнили в Офісі президента України.