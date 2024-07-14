ОПУ: Україна домовляється зі Швецією щодо винищувачів Gripen

ОПУ: Україна домовляється зі Швецією щодо винищувачів Gripen14 липня 2024 р.
Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому у неділю, 14 липня.
"Це тема, яку мій президент постійно підіймає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі", - зазначив Жовква. Оскільки зараз країна є членом НАТО, щодо винищувачів український президент знову спілкується з прем'єр-міністром Швеції, а міністерство оборони України - з відповідними органами Швеції, пояснив Жовква і додав: "Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16 і ми рухаємося в цьому напрямку".
Водночас заступник ОПУ заперечив дані, що Україна колись відмовилася від пропозиції Швеції про постачання винищувачів Gripen. "Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen", - пояснив Жовква.
Нагадаємо, 10 липня в інтерв'ю "Голосу Америки" міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що Швеція відкрита до того, аби повернутися до обговорення передачі Україні винищувачів Gripen після того, як закінчиться процес передачі винищувачів F-16. Тоді ж міністр розповів, що у травні призупинили плани надання Києву Gripen, оскільки "Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - надто багато". Про рішення призупинити плани передачі Києву шведських винищувачів 28 травня повідомляв міністр оборони Швеції Пол Йонсон.