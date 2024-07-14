  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніУкраїнські біженці в Німеччині
КонфліктиУкраїна

ОПУ: Україна домовляється зі Швецією щодо винищувачів Gripen

Олена Перепадя
14 липня 2024 р.

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква заперечив, що Україна колись відмовлялася від поставок винищувачів Gripen зі Швеції. Він заявив "Голосу Америки", що відповідні перемовини проводяться.

https://p.dw.com/p/4iH42
Винищувач Gripen
Шведський винищувач GripenФото: Gregor Fischer/dpa/picture-alliance

Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому у неділю, 14 липня.

"Це тема, яку мій президент постійно підіймає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі", - зазначив Жовква. Оскільки зараз країна є членом НАТО, щодо винищувачів український президент знову спілкується з прем'єр-міністром Швеції, а міністерство оборони України - з відповідними органами Швеції, пояснив Жовква і додав: "Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16 і ми рухаємося в цьому напрямку".

Водночас заступник ОПУ заперечив дані, що Україна колись відмовилася від пропозиції Швеції про постачання винищувачів Gripen. "Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen", - пояснив Жовква.  

Нагадаємо, 10 липня в інтерв'ю "Голосу Америки" міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що Швеція відкрита до того, аби повернутися до обговорення передачі Україні винищувачів Gripen після того, як закінчиться процес передачі винищувачів F-16. Тоді ж міністр розповів, що у травні призупинили плани надання Києву Gripen, оскільки "Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - надто багато". Про рішення призупинити плани передачі Києву шведських винищувачів 28 травня повідомляв міністр оборони Швеції Пол Йонсон

Шведські винищувачі Gripen для України та вступ в НАТО

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Винищувач F-16 (фото з архіву)

Україні почали передавати F-16: чого від них очікувати

Україні почали передавати F-16: чого від них очікувати

Данія та Нідерланди почали процес передачі Україні літаків F-16. DW розпитала експертів про те, як ЗСУ зможуть застосовувати ці винищувачі і чи змінять вони правила гри у війні РФ проти України.
Конфлікти11 липня 2024 р.
Винищувач F-16

Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16 - Зеленський

Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16 - Зеленський

За словами Володимира Зеленського, РФ кожного дня використовує три сотні літаків в операціях проти України. Доки Україна не матиме щонайменше 128 літаків F-16, вона не зможе зрівнятися у небі з РФ.
Конфлікти10 липня 2024 р.
Західний винищувач F-16

Союзники розпочали передачу Україні винищувачів F-16 - Блінкен

Союзники розпочали передачу Україні винищувачів F-16 - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив на саміті НАТО у Вашингтоні, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні американських винищувачів F-16. За його словами, літаки з'являться в українському небі цього літа.
Конфлікти10 липня 2024 р.