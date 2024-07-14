ОПУ: Україна домовляється зі Швецією щодо винищувачів Gripen

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква заперечив, що Україна колись відмовлялася від поставок винищувачів Gripen зі Швеції. Він заявив "Голосу Америки", що відповідні перемовини проводяться.

Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому у неділю, 14 липня.

"Це тема, яку мій президент постійно підіймає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі", - зазначив Жовква. Оскільки зараз країна є членом НАТО, щодо винищувачів український президент знову спілкується з прем'єр-міністром Швеції, а міністерство оборони України - з відповідними органами Швеції, пояснив Жовква і додав: "Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16 і ми рухаємося в цьому напрямку".

Водночас заступник ОПУ заперечив дані, що Україна колись відмовилася від пропозиції Швеції про постачання винищувачів Gripen. "Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen", - пояснив Жовква.

Нагадаємо, 10 липня в інтерв'ю "Голосу Америки" міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що Швеція відкрита до того, аби повернутися до обговорення передачі Україні винищувачів Gripen після того, як закінчиться процес передачі винищувачів F-16. Тоді ж міністр розповів, що у травні призупинили плани надання Києву Gripen, оскільки "Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - надто багато". Про рішення призупинити плани передачі Києву шведських винищувачів 28 травня повідомляв міністр оборони Швеції Пол Йонсон.