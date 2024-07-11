МЗС: Швеція відкрита до передачі Україні Gripen після F-16

Швеція не має жодних обмежень щодо обговорення передачі Україні винищувачів Gripen після того, як остання отримає F-16, заявив міністр закордонних справ країни Тобіас Більстрьом.

Швеція відкрита до того, аби повернутися до обговорення передачі Україні винищувачів Gripen після того, як закінчиться процес передачі винищувачів F-16. Про це повідомив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки", яке було опубліковане у середу, 10 липня.

За його словами, травневе рішення призупинити плани щодо надання Києву винищувачів Gripen "було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - надто багато".

"Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно. Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції", - зазначив він.

За його словами, передача F-16 забезпечить Україні "великі та важливі можливості", а "коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen". "І Швеція, і шведський уряд не мають жодних обмежень на ці дискусії після впровадження F-16. Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", - додав міністр.

Також Більстрьом нагадав, що Швеція у травні передала Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

"Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями", - додав він.