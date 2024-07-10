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Союзники розпочали передачу ЗСУ винищувачів F-16 - Блінкен

Олександр Куницький
10 липня 2024 р.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив на саміті НАТО у Вашингтоні, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні американських винищувачів F-16. За його словами, літаки з'являться в українському небі цього літа.

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Західний винищувач F-16
Перші F-16 - уже на шляху до України, каже БлінкенФото: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Данія та Нідерланди почали процес передачі Україні американських винищувачів F-16, і ті літатимуть в українському небі вже цього літа, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні в середу, 10 липня.

"Мені приємно повідомити, що в той час, як ми говоримо, відбувається передача винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів (...) Ці літаки будуть літати в небі України цього літа", - сказав він. 

За його словами, передача винищувачів Україні має стати сигналом для президента РФ Володимира Путіна: "Він не "пересидить" нас, і якщо він буде продовжувати, то шкода, яка буде  завдаватися Росії та її інтересам, буде тільки поглиблюватися".

Далі очікуються F-16 з Норвегії та Бельгії

Як повідомлялося, раніше цього дня Норвегія оголосила, що надасть Збройним силам України (ЗСУ) шість F-16 і що розпочне їхню доставку вже цього року. Також ці літаки Повітряним силам ЗСУ пообіцяла Бельгія.

Загалом очікується доставка в Україну близько 45 винищувачів, утім, за словами президента Володимира Зеленського, для ефективної оборони від російської агресії потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16.

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