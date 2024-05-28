Бельгія: ЗСУ зможуть використовувати F-16 тільки в Україні

Прем'єр-міністр Бельгії наголосив, що його країна надає озброєння Україні за умови, що все воно буде використовуватися виключно на її території.

Усе озброєння, яке надає Україні Бельгія в рамках двосторонньої угоди про безпекову співпрацю, українські військові мають використовувати лише на території України, зокрема й винищувачі F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі у вівторок, 28 травня, після підписання угоди.

Він повідомив, що безпекова угода передбачає надання Україні засобів ППО, артилерії, бронетехніки та винищувачів F-16, перший з яких країна має намір передати в другій половині 2024 року.

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"Для нас абсолютно зрозуміло одне: ви і населення України заслуговуєте на правильні інструменти, щоб захистити своє населення від абсолютно незаконної агресії, - сказав Де Кроо, звертаючись до Зеленського. - Ви переможете, і наш обов'язок - допомогти вам перемогти. Наша підтримка залишається рішучою і непохитною. Результат цієї війни має вирішальне значення для наших європейських інтересів, наших європейських цінностей і нашої європейської безпеки".

Зеленський вкотре закликав партнерів дозволити Україні бити їхньою зброєю по РФ

Зеленський, відповідаючи на запитання про те, що деякі партнери забороняють Україні завдавати ударів по території Росії наданою ними зброєю, вкотре згадав останній наступ російських військ на Харківщині, під час якого вони просунулися вглиб на 10 км. Він пояснив, що в умовах, коли російські війська зі своїх позицій завдають ударів далекобійною зброєю та артилерією по позиціях ЗСУ і населених пунктах, Україна не може відповісти, адже "ми не маємо права використовувати зброю". Це призводить до того, що під вогневим тиском Сили оборони України відступають, а війська РФ можуть просуватися дедалі глибше.

"Це повзуча окупація. Саме такий принцип вони постійно використовують. Так само, як вони б'ють по тому самому Харкову, просто по людях, - сказав він. - Ти не можеш їм відповісти нічим. Навіть вже бачиш точки, навіть від розвідок отримуєш мапи, супутникові знімки, бачиш, де вони стоять, але не можеш їм відповісти. Мені здається, що це несправедливо".

Втім, Зеленський наголосив, що Україна не може ризикувати підтримкою партнерів, тому і не застосовує надану ними зброю для ударів по території РФ. Водночас він вкотре закликав: "Ми звертаємось: дайте нам можливість відбивати відповідні удари, (завдавати ударів. - Ред.) по їхніх військових".

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